Chuva no ES: mais de 3,8 mil pessoas estão fora de casa

Subiu para 3.826 o número de pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas por conta das fortes chuvas que atingem o Estado. A informação consta no levantamento divulgado pela Defesa Civil Estadual no final da manhã deste sábado (25).
3.678 pessoas estão desalojadas e 149 desabrigadas nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Anchieta, Rio Novo do Sul, São Roque do Canaã, Irupi, Mimoso do Sul e Apiacá.
O número de mortes causadas pela chuva também aumentou. Nove pessoas perderam a vida. Duas delas são crianças que morreram soterradas após as chuvas desta madrugada. Uma em Iúna e outra em Conceição do Castelo.