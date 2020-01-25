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Números da tragédia

Chuva no ES: mais de 3,8 mil pessoas estão fora de casa

Dados foram divulgados no final da manhã deste sábado (25) pela Defesa Civil Estadual. O número de mortes também subiu para 9: duas crianças morreram soterradas, uma em Iúna e outra em Conceição do Castelo

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 13:34
Exército realiza mutirão em Bom Destino, Iconha Crédito: Fernando Madeira
Subiu para 3.826 o número de pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas por conta das fortes chuvas que atingem o Estado.  A informação consta no levantamento divulgado pela Defesa Civil Estadual no final da manhã deste sábado (25).
3.678 pessoas estão desalojadas e 149 desabrigadas nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves,  Vargem Alta, Anchieta, Rio Novo do Sul, São Roque do Canaã, Irupi, Mimoso do Sul e Apiacá.
O número de mortes causadas pela chuva também aumentou. Nove pessoas perderam a vida. Duas delas são crianças que morreram soterradas após as chuvas desta madrugada.  Uma em Iúna e outra em Conceição do Castelo. 

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