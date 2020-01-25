Chuva no ES: Cachoeiro de Itapemirim está em alerta vermelho

Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, corre o risco de transbordar Crédito: Lucas Knupp

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, está em alerta vermelho em decorrência do alto risco de inundação do Rio Itapemirim. A notificação foi feita pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) à Defesa Civil do município. Segundo o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, o Rio Itapemirim está 4,20 metros acima do normal e há a possibilidade de subir mais. "A situação está preocupante", disse.

O aviso foi dado por conta de alto volume de chuvas na região do Caparaó. A Defesa Civil emitiu alerta para que população ribeirinha procure um local seguro para se abrigar. Quem precisar de ajuda das equipes da prefeitura e da Defesa Civil deve ligar nos seguintes números:



(28) 3521-1922



(28) 99958-0190



(28) 98814-3497



Houve registros de queda de barreiras, de um muro e de algumas árvores. Em toda a cidade, foram registrados vários pontos de alagamento. A sede da Defesa Civil precisou ser evacuada pois corre risco. Ginásios e escolas acolhem desabrigados.

DISTRITO DE CONDURU

Distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Gustavo Ribeiro | TV Gazeta Sul

Conduru é um dos distritos mais atingidos pela chuva em Cachoeiro de Itapemirim. A água inundou ruas e invadiu casas.

A Defesa Civil informou que algumas famílias estão ilhadas e que, apesar do alerta, não quiseram sair de casa. Elas precisarão ser removidas do local. O secretário de interior da prefeitura foi até a localidade para avaliar a situação.

DISTRITO DE PACOTUBA