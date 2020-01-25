Sobe para oito o número de mortes após fortes chuvas no Sul do ES

Além do caso envolvendo a criança em Iúna, outros dois soterramentos após deslizamentos de terra foram registrados na região do Caparaó, com uma vítima em Muniz Freire e outra em Ibatiba, ambas socorridas com vida por vizinhos. Ainda não foi informado se há outros desaparecidos por conta de deslizamentos e soterramentos.