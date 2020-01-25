Sobe para oito o número de mortes após fortes chuvas no Sul do ES

Subiu para oito o número de mortos no Sul do Espírito Santo devido aos temporais que atingem a região desde o dia 17 de janeiro. Uma criança morreu após ser soterrada em Iúna, na região do Caparaó capixaba, após as fortes chuvas que castigaram a região entre a noite de sexta-feira (24) e a manhã deste sábado (25). A afirmação é do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner. O corpo da criança foi encontrado na manhã deste sábado. Sexo e idade da vítima ainda não foram divulgados.
Sete pessoas morreram no último fim de semana (dias 17 e 18), sendo quatro pessoas em Iconha e três em Alfredo Chaves. As cidades de Alfredo Chaves, Iconha e Vargem Alta foram devastadas com a enxurrada. Mais de três mil pessoas estão fora de casa.
NOVAS CHUVAS
Uma semana após as tragédias no Sul do Estado, fortes chuvas voltaram a atingir a região. Desta vez, municípios do extremo Sul e do Caparaó foram os mais afetados, sendo Irupi, Iúna, Castelo, Venda Nova do Imigrante e Muniz Freire uns dos mais castigados com o temporal. Segundo a Defesa Civil, em Irupi a situação é crítica.
Além do caso envolvendo a criança em Iúna, outros dois soterramentos após deslizamentos de terra foram registrados na região do Caparaó, com uma vítima em Muniz Freire e outra em Ibatiba, ambas socorridas com vida por vizinhos. Ainda não foi informado se há outros desaparecidos por conta de deslizamentos e soterramentos.
Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner, há desabrigados e desalojados em Iúna, Muniz Freire, Ibatiba, Dores do Rio Preto, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Ibitirama, São José do Calçado e Alegre. O número exato ainda não foi divulgado.