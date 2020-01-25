Casagrande:'Pelo menos R$ 300 milhões para reconstruir cidades'

Governador Renato Casagrande (de colete laranja), entre o prefeito de Colatina, Sergio Meneguelli, e o secretário de Estado de Saneamento e Habitação, Marcus Vicente, em Iconha Crédito: Raquel Lopes

Após mais uma noite de fortes chuvas que atingiram municípios da região do Caparaó e do Sul do Espírito Santo , o governador Renato Casagrande (PSB) estimou, neste sábado (25), que o valor necessário para recuperar as cidades seja de cerca de R$ 300 milhões. O socialista diz que o Executivo estadual vai desembolsar parte da cifra para socorrer os locais afetados, o que já está sendo feito, mas também pedirá ajuda ao governo federal.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, estará no Estado na próxima terça-feira (28). Os R$ 300 milhões citados por Casagrande ainda não são precisos porque devido às chuvas desta sexta (24), que se somam aos prejuízos provocados pelas do último dia 17, o relatório sobre os danos está em atualização.

"Saberei desse valor agora na segunda-feira (27) porque a minha equipe está fazendo um levantamento, mas você imaginar que eram, nos quatro municípios (Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul), 300 casas e isso deve aumentar, tínhamos que reconstruir 100 pontes, vai aumentar. O valor que vamos ter que investir na recuperação do Estado com certeza chegará perto ou passará de R$ 300 milhões. Eu não vou fazer um pedido total desse recurso (ao governo federal) porque nós temos também capacidade de investimento. Mas a gente poder partilhar esse recurso para poder reconstruir as casas, as pontes e as obras de infraestrutura, vai ser uma parceria importante do governo federal", afirmou Casagrande, em entrevista coletiva em Iconha.

"Eu iria a Brasília esta semana, mas como o ministro está vindo na terça-feira, estou preparando um relatório, que será alterado com aquilo que a gente está tendo nesse momento no Sul e no Caparaó, para que a gente possa apresentar para o ministro a realidade do Estado. Nós não estamos esperando para trabalhar, já estamos trabalhando e fazendo investimento, mas a parceria do governo federal vai ser muito, mas muito importante para que a gente possa reconstruir esses municípios atingidos pelas chuvas", complementou.

MUTIRÃO

Iconha, no Sul do Estado, foi uma das mais atingidas pela chuva do último dia 17, teve imóveis destruídos e ruas cobertas pela lama. Quatro pessoas morreram. O governador convocou, na sexta (24), um mutirão para ajudar na limpeza do município neste sábado. O governo do Estado, também presente, teve que dividir reforços depois que municípios como Iúna, Castelo, Dores do Rio Preto e diversos outros também foram atingidos.

Rio Itapemirim após chuva em Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (25) Crédito: Lucas Knupp

"Já deslocamos essa noite bombeiros, inclusive alguns bombeiros que estariam atuando aqui em Iúna (quis dizer Iconha) no dia de hoje, em torno de 100 bombeiros, juntando com a base que a gente tem em Guaçuí, Venda Nova, deslocando para a região do Caparaó e para a região Sul para a gente ter os primeiros atendimentos. A equipe aérea já está transferindo pessoa gestante lá de Iúna para o Hospital Evangélico, em Cachoeiro, e, infelizmente, estamos tendo que buscar mais vítimas do que aconteceu lá em Iúna", resumiu Casagrande.

Voluntários, no entanto, atenderam ao chamado e compareceram a Iconha. Pela manhã, ao menos 500 voluntários, vindo de vários municípios, apresentaram-se para atuar no mutirão, ainda de acordo com o governador.