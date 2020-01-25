Casagrande:'Pelo menos R$ 300 milhões para reconstruir cidades'

Após mais uma noite de fortes chuvas que atingiram municípios da região do Caparaó e do Sul do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) estimou, neste sábado (25), que o valor necessário para recuperar as cidades seja de cerca de R$ 300 milhões. O socialista diz que o Executivo estadual vai desembolsar parte da cifra para socorrer os locais afetados, o que já está sendo feito, mas também pedirá ajuda ao governo federal.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, estará no Estado na próxima terça-feira (28). Os R$ 300 milhões citados por Casagrande ainda não são precisos porque devido às chuvas desta sexta (24), que se somam aos prejuízos provocados pelas do último dia 17, o relatório sobre os danos está em atualização.
"Saberei desse valor agora na segunda-feira (27) porque a minha equipe está fazendo um levantamento, mas você imaginar que eram, nos quatro municípios (Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul), 300 casas e isso deve aumentar, tínhamos que reconstruir 100 pontes, vai aumentar. O valor que vamos ter que investir na recuperação do Estado com certeza chegará perto ou passará de R$ 300 milhões. Eu não vou fazer um pedido total desse recurso (ao governo federal) porque nós temos também capacidade de investimento. Mas a gente poder partilhar esse recurso para poder reconstruir as casas, as pontes e as obras de infraestrutura, vai ser uma parceria importante do governo federal", afirmou Casagrande, em entrevista coletiva em Iconha.
"Eu iria a Brasília esta semana, mas como o ministro está vindo na terça-feira, estou preparando um relatório, que será alterado com aquilo que a gente está tendo nesse momento no Sul e no Caparaó, para que a gente possa apresentar para o ministro a realidade do Estado. Nós não estamos esperando para trabalhar, já estamos trabalhando e fazendo investimento, mas a parceria do governo federal vai ser muito, mas muito importante para que a gente possa reconstruir esses municípios atingidos pelas chuvas", complementou.
MUTIRÃO
Iconha, no Sul do Estado, foi uma das mais atingidas pela chuva do último dia 17, teve imóveis destruídos e ruas cobertas pela lama. Quatro pessoas morreram. O governador convocou, na sexta (24), um mutirão para ajudar na limpeza do município neste sábado. O governo do Estado, também presente, teve que dividir reforços depois que municípios como Iúna, Castelo, Dores do Rio Preto e diversos outros também foram atingidos.
"Já deslocamos essa noite bombeiros, inclusive alguns bombeiros que estariam atuando aqui em Iúna (quis dizer Iconha) no dia de hoje, em torno de 100 bombeiros, juntando com a base que a gente tem em Guaçuí, Venda Nova, deslocando para a região do Caparaó e para a região Sul para a gente ter os primeiros atendimentos. A equipe aérea já está transferindo pessoa gestante lá de Iúna para o Hospital Evangélico, em Cachoeiro, e, infelizmente, estamos tendo que buscar mais vítimas do que aconteceu lá em Iúna", resumiu Casagrande.
Voluntários, no entanto, atenderam ao chamado e compareceram a Iconha. Pela manhã, ao menos 500 voluntários, vindo de vários municípios, apresentaram-se para atuar no mutirão, ainda de acordo com o governador.
(Com informações de Raquel Lopes)