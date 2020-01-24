Vídeo com imagens aéreas mostra destruição em Iconha após temporal

Por todo o lado é possível ver destruição, muita lama e áreas alagadas. É o cenário de Bom Destino, em Iconha, na região Sul do Espírito Santo, após a enchente provocada pela forte chuva do último dia 17 que atingiu o município e outras cidades da região.
Confira no vídeo acima, feito por um drone, de autoria de Marcel Alves, imagens que mostram os estragos que o temporal deixou no distrito de Bom Destino, em Iconha. É possível ver carros que foram arrastados pela água, casas e pontes que desabaram e ruas cheias de lama. De acordo com relatório da Defesa Civil Estadual, divulgado às 17h desta sexta-feira (24), o município tem 989 desalojados, 13 desabrigados e uma pessoa desaparecida. Por causa da enchente, quatro pessoas morreram na cidade.