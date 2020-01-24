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Chuva no Sul do ES

Vídeo com imagens aéreas mostra destruição em Iconha após temporal

Nas imagens é  possível ver carros que foram arrastados pela água, casas e pontes que desabaram e ruas cheias de lama. Por causa da enchente, quatro pessoas morreram na cidade

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 20:33
Por todo o lado é possível ver destruição, muita lama e áreas alagadas. É o cenário de Bom Destino, em Iconha, na região Sul do Espírito Santo, após a enchente provocada pela forte chuva do último dia 17 que atingiu o município e outras cidades da região. 
Confira no vídeo acima, feito por um drone, de autoria de Marcel Alves, imagens que mostram os estragos que o temporal deixou no distrito de Bom Destino, em Iconha. É possível ver carros que foram arrastados pela água, casas e pontes que desabaram e ruas cheias de lama. De acordo com relatório da Defesa Civil Estadual, divulgado às 17h desta sexta-feira (24), o município tem 989 desalojados, 13 desabrigados e uma pessoa desaparecida. Por causa da enchente, quatro pessoas morreram na cidade

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