Voluntários da Grande Vitória vão ajudar em mutirão de limpeza em Iconha

Iconha recebe ajuda do exército Crédito: Fernando Madeira

A devastação provocada pelas fortes chuvas da semana passada na cidade de Iconha, região Sul do Estado, fez com que muita gente que mora na Grande Vitória se organizasse para oferecer mão de obra neste fim de semana. Os voluntários querem participar do mutirão para colaborar com a limpeza de casas, ruas e comércios do local.

A aposentada Palmira Possati da Silva, de 64 anos, está entre esses voluntários. Moradora de Ataíde, em Vila Velha, ela reuniu a filha e amigos para seguirem de carro até Iconha. O grupo vai sair no início da manhã deste sábado (25), carregando no carro botas, rodos e produtos de limpeza, mas também solidariedade.

Material que a família de Palmira Possati, de Vila Velha, vai levar para Iconha Crédito: Lucélia Possati

"É o pouco que podemos oferecer a essas pessoas que tanto estão sofrendo. O que aconteceu foi muito chocante, não tem como deitar com a cabeça no travesseiro e esquecer o que a cidade está passando", afirmou a aposentada.

Já na Serra, moradores do bairro Enseada de Jacaraípe também se uniram para oferecer força de trabalho neste fim de semana, pois já passaram por coisa semelhante. "Em 2013 a chuva fez um estrago no nosso bairro que não chega nem perto do que o pessoal de Iconha e região está vivendo. Temos que trabalhar a humanidade, a vontade de ajudar e tentar minimizar o que conseguimos", afirma a líder comunitária Renata Sepulcro, de 42 anos.

Material de limpeza que o grupo de Enseada de Jacaraípe, na Serra, vai levar para limpar casas no Sul Crédito: Renata Sepulcro

Serão 13 pessoas de Enseada de Jacaraípe que partirão às 6h30, da Serra, levando panos de chão, vassouras e produtos de limpeza.

Outras 50 pessoas, organizadas pela Prefeitura da Serra, também devem viajar para o Sul do Espírito Santo neste sábado (25). A ideia é que o grupo vá de casa em casa para retirar a lama, lavar paredes, vasilhas, descartar móveis que ficaram inutilizados e fazer o que for preciso para ajudar as pessoas a recuperarem a moradia.

Cerca de 20 servidores da Prefeitura de Viana também vão para Iconha neste sábado participar do mutirão de limpeza. Eles vão sair às 6h30 da sede da prefeitura.

A Expresso Lorenzutti também informou que vai disponibilizar um ônibus para que os voluntários de Guarapari possam ajudar na limpeza no município de Iconha. Segundo a empresa, um ônibus da empresa estará amanhã (neste sábado) às 7h no ponto de encontro que será na Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), na Rua Santo Antônio, 141, em Muquiçaba, em Guarapari.

Na quinta-feira (23), em seu perfil no Twitter, o governador Renato Casagrande chegou a pedir que as pessoas que se voluntariassem se reunissem no Ginásio de Esportes do Município de Iconha, em Morro Alto, às 8 horas. Segundo agenda de Casagrande, ele estará lá, e também devem ir para o local 40 militares da Marinha, 220 bombeiros e 70 policiais militares.