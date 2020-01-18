Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuvas no ES

Tragédia em Iconha: morte, pontes caídas e comunidades isoladas

A cidade foi uma das mais atingidas pelas chuvas nas últimas horas. O nível do Rio Iconha abaixou, mas chegou a mais de quatro metros durante a noite de sexta-feira (17)

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 08:58
Iconha em Alerta Máximo: Defesa Civil pede às famílias em área de risco que deixem as casas Crédito: Prefeitura de Iconha
Pelo menos duas mortes foram registradas em Iconha por causa das chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo. Um homem foi encontrado morto no quintal de uma casa na comunidade de Bom Destino, em Iconha, na madrugada deste sábado (18). A suspeita é de que ele tenha morrido afogado devido aos alagamentos no município. Outra pessoa também morreu ao ser levada pela enxurrada. 
Iconha deve decretar estado de calamidade pública. As informações são do chefe de Gabinete da prefeitura, Leandro Mezadre, que acompanha os trabalhos de resgate na cidade.
A cidade foi uma das mais atingidas pelas chuvas nas últimas horas. O nível do Rio Iconha abaixou, mas chegou a  subir mais de quatro metros durante a noite de sexta-feira (17), derrubando duas pontes e arrastando carros, móveis, placas de trânsito e até um caminhão. Segundo a Defesa Civil, o nível do rio subiu por conta do aumento do nível no rio de Vargem Alta, onde a situação também é grave. 
Várias comunidades do município estão isoladas por causa de alagamentos e pela lama nas ruas. Nem o hospital Danilo Monteiro Castro escapou da tragédia. Segundo a Defesa Civil, a água atingiu até o segundo pavimento do hospital e o Corpo de Bombeiros está a caminho para fazer a retirada dos pacientes.
"É uma situação de calamidade pública. 100% do comércio foi perdido, pontes caídas, incluída uma inaugurada recentemente, e um óbito confirmado. Alguns bairros estão com difícil acesso por causa da lama", comentou o chefe de Gabinete.
Destruição em Iconha após chuva forte Crédito: Internauta
Os moradores também ficaram sem energia, o que impossibilitou a comunicação por muitas horas. O morador Vinicius Fiqueira relata o caos que vive a cidade no momento: Estamos sem energia, somente agora está sendo restabelecida. A situação de Iconha é caótica, a cidade está totalmente destruída. O comércio foi totalmente atingido, a população precisa de alimento e água, não tem onde comprar aqui. A Prefeitura de Iconha já está com um comitê formado para poder atender a população, estamos com muitas comunidades com muitas barreiras isoladas, então a prefeitura está fazendo atendimento nessas cidades. No Centro de Iconha, famílias e comércios perderam tudo, postos de gasolina foram completamente destruídos. Não tem como descrever.

ORIENTAÇÕES

A Defesa Civil Municipal pede a todas as famílias em área de risco que busque lugares seguros e em qualquer emergência, acione os responsáveis de plantão para socorro. A Prefeitura de Iconha informou que a equipe se encontra em alerta e em monitoramento contínuo. Quaisquer dúvida, ou emergência, favor acionar diretamente a Defesa Civil Municipal através do número: (28) 99921-4323.

Veja Também

Chuva no ES: Iconha em alerta máximo; veja vídeos

Chuva forte alaga ruas de Alfredo Chaves

Fotos mostram destruição em Iconha após as chuvas no ES

Veja Também

ES tem alertas de desabamentos e alagamentos em 13 cidades. Veja quais são

Chuva que continua no Sul do ES deve atingir a Grande Vitória

Chuva no ES: mortes, desabrigados e cidades em situação de calamidade pública

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados