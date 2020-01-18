Chuva no ES: Iconha em alerta máximo; veja vídeos

Rio Iconha sobe quase 4 metros e coloca população em alerta Crédito: Internauta

A Defesa Civil de Iconha emitiu alerta para a população devido às fortes chuvas que atingem a região na noite desta sexta-feira (17). Segundo o órgão, o Rio Iconha subiu quase quatro metros e alagou a cidade. Internautas enviaram para A Gazeta vídeos e fotos da situação alarmante: carros, geladeira, caixa d'água, placas de sinalização de trânsito, móveis e até um caminhão foram arrastados pela força das águas.

Moradores relataram que a água inundou casas e chegou ao segundo andar de algumas residências. "A água está no segundo andar. Cena de filme, desesperador. Estamos sem energia, minha casa inundou totalmente. Minha família está no terraço", contou Moniqui Bayerl.

A Defesa Civil Municipal pede a todas as famílias em área de risco que busque lugares seguros e em qualquer emergência, acione os responsáveis de plantão para socorro.

O prefeito João Paganini, através de uma rede social, se pronunciou à população dizendo: Chove muito forte por todo o nosso município. O rio continua a subir e nossa equipe já está toda em campo para monitorar e socorrer as famílias necessitadas. Continuaremos acompanhando e fazendo a nossa parte de cuidar do povo de Iconha.

A Prefeitura de Iconha informou que a equipe se encontra em alerta e em monitoramento contínuo. Quaisquer dúvida, ou emergência, favor acionar diretamente a Defesa Civil Municipal através do número: (28) 99921-4323.

A prefeitura também fez um alerta para que as pessoas tenham cuidado ao compartilhar informações, a fim de que notícias falsas não acarrete descontrole da real situação do nosso município e da população.