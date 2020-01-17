Chuva provoca queda de barreiras e fecha BR 101 em Atílio Vivácqua

Uma forte chuva na tarde desta sexta-feira (17) provocou a queda de barreias e árvores na altura de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, na BR 101, no km 434. Segundo a concessionária que administra a via, a ECO 101, equipes trabalham na limpeza da pista.
A interdição total da rodovia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi por volta das 15h, no Km 434, da BR 101. Ainda segundo a polícia, chove muito no local.
A ECO 101 informou que está no local com equipes atuando, mas ainda não há previsão de liberação do trecho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que não há desvios e aconselha que os motoristas sigam por rotas alternativas.