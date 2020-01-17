Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Chuva provoca queda de barreiras e fecha BR 101 em Atílio Vivácqua
Interdição

Chuva provoca queda de barreiras e fecha BR 101 em Atílio Vivácqua

Rodovia foi fechada nos dois sentidos para retirada de árvores e barreiras

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 17:20
BR-101 está completamente interditada no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PRF-ES
Uma forte chuva na tarde desta sexta-feira (17) provocou a queda de barreias e árvores na altura de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, na BR 101, no km 434. Segundo a concessionária que administra a via, a ECO 101, equipes trabalham na limpeza da pista.
A interdição total da rodovia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi por volta das 15h, no Km 434, da BR 101. Ainda segundo a polícia, chove muito no local.

Veja Também

Chuva provoca deslizamento e pontos de alagamentos no Sul do ES

A ECO 101 informou que está no local com equipes atuando, mas ainda não há previsão de liberação do trecho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que não há desvios e aconselha que os motoristas sigam por rotas alternativas.
Rotas alternativa dada pela PRF Crédito: Divulgação/PRF-ES

Veja Também

Carreta sai da pista e atinge quintal de moradora de Cachoeiro

Vídeo: trator derruba poste e transformador explode em Cachoeiro

Chuva deixa ruas alagadas em Cachoeiro de Itapemirim

Crédito: Internauta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados