Chuva deixa ruas alagadas em Cachoeiro de Itapemirim

Bairro Aeroporto, Cachoeiro Crédito: Internauta

A chuva forte que caiu em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no início da noite desta quinta-feira (2) deixou ruas alagadas em vários pontos da cidade. Em alguns bairros, a água chegou a entrar nas casas.

No bairro Nova Brasília, um dos pontos que sofrem com constantes alagamentos, a via principal Etelvina Vivácqua, ficou debaixo d'água. Os bueiros não suportaram a quantidade de água, segundo os moradores. Próximo ao ponto, na rua Manoel Domingues Monteiro, a água invadiu algumas residências. Rua Manoel Domingues Monteiro, Nova Brasília, alagada pela chuva. Absurdo, disse Dalcio de Ataide Paganini, morador do bairro.

Bairro Nova Brasilia Crédito: Internauta

A chuva começou no início na noite e durou por cerca de 1h30. Internautas também registram alagamentos nos bairros IBC, Maria Ortiz, Guandu, rotatória do bairro Gilberto Machado, Aeroporto e Paraíso.

Rua Manoel Monteiro, Nova Brasília Crédito: Kelvin Moreira