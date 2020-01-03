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Transtornos

Chuva deixa ruas alagadas em Cachoeiro de Itapemirim

Em alguns pontos, como no bairro Nova Brasília, a água chegou a entrar nas casas

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 22:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 22:53
Bairro Aeroporto, Cachoeiro  Crédito: Internauta
A chuva forte que caiu em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no início da noite desta quinta-feira (2) deixou ruas alagadas em vários pontos da cidade. Em alguns bairros, a água chegou a entrar nas casas.
No bairro Nova Brasília, um dos pontos que sofrem com constantes alagamentos, a via principal Etelvina Vivácqua, ficou debaixo d'água. Os bueiros não suportaram a quantidade de água, segundo os moradores. Próximo ao ponto, na rua Manoel Domingues Monteiro, a água invadiu algumas residências. Rua Manoel Domingues Monteiro, Nova Brasília, alagada pela chuva. Absurdo, disse Dalcio de Ataide Paganini, morador do bairro.
Bairro Nova Brasilia Crédito: Internauta
A chuva começou no início na noite e durou por cerca de 1h30. Internautas também registram alagamentos nos bairros IBC, Maria Ortiz, Guandu, rotatória do bairro Gilberto Machado, Aeroporto e Paraíso.
Rua Manoel Monteiro, Nova Brasília Crédito: Kelvin Moreira
Apesar dos transtornos, o coordenador da Defesa Civil, Inácio Daros, informou no início da noite que ainda não havia recebido chamados e que faria uma vistoria para levantamento.

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