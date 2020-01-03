Temporal causa transtornos e prejuízos em Colatina

Queda de árvores interditou o trânsito na BR-259, em Colatina Crédito: Internauta

Um temporal acompanhado por ventania causou transtornos e deixou estragos em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (2). A chuva provocou a queda de árvores em diversos pontos da cidade, deixou aproximadamente 5 mil imóveis sem energia e ainda casas destelhadas.

Na BR 259, no trecho que liga Colatina a Baixo Guandu, a chuva derrubou algumas árvores e deixou a rodovia completamente interditada. As pistas ficaram bloqueadas por quase uma hora até serem liberadas pelos bombeiros que retiraram as árvores do local.

Segundo a Empresa Luz e Força Santa Maria, cerca de 5 mil imóveis ficaram sem energia elétrica em parte dos bairros Carlos Germano Naumann, São Silvano e 15 de outubro. A interrupção do serviço durou meia hora.

De acordo com a Defesa Civil, três famílias do bairro Novo Horizonte ficaram com a casa destelhada e estão desalojadas. Parte de uma casa também ficou destelhada no bairro Santo Antônio, a moradora Francisele Suzano contou que a ventania derrubou as telhas da cozinha.

Em outro ponto do município, o muro de uma casa caiu. De acordo com Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil do Município informou que está percorrendo as ruas de Colatina para avaliar os estragos causados pelo temporal e prestar assistência às famílias atingidas.

Chuva em Colatina

QUEDA DE ÁRVORES EM PANCAS

O temporal também provocou transtornos na cidade vizinha de Pancas. A rodovia ES 434 também ficou interditada por árvores que caíram sobre a pista. A defesa civil esteve no local e conseguiu liberar a pista.