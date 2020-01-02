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Aviso meteorológico

Incaper emite alerta vermelho para fortes chuvas no ES

Há condições para ocorrência de granizo em pontos isolados do Estado; o aviso é válido desta quinta-feira (2) até domingo (5)

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 19:28
Incaper publica aviso de chuvas fortes para o Espírito Santo Crédito: Incaper | Reprodução
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu um alerta vermelho nesta quinta-feira (2) com alto nível de atenção devido à previsão de pancadas moderadas a fortes de chuva em grande parte do Espírito Santo.
O órgão alerta que as chuvas podem vir acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento, podendo ocasionar grandes acumulados. Há também condições para ocorrência de granizo em pontos isolados. O aviso é válido desta quinta-feira (2) até domingo (5).
No sábado (4) e no domingo (5), o Incaper indica um nível de observação devido à tendência para ocorrência de novas pancadas de chuva com trovoadas, ainda de moderada a forte intensidade em alguns trechos do Estado.

INPE TAMBÉM EMITE ALERTA

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um alerta mais cedo para tempestades com raios, queda de granizo e chuvas intensas para todo o Estado. O aviso de atenção é classificado pelo Inpe com risco moderado para a ocorrência dos fenômenos meteorológicos citados para o período de zero hora às 23h59 desta quinta-feira.
Além do Espírito Santo, também constam na área em alerta parte do território de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, todo o Rio de Janeiro e Sul da Bahia. Confira os locais que receberam o alerta.

FORTE CHUVA EM ARACRUZ

Já nesta quinta, uma forte chuva atingiu o município de Aracruz, na região Norte do Espírito Santo. Internautas de A Gazeta registraram imagens de casas destelhadas, rajadas de vento e árvores caídas na cidade. Uma das fotos também mostra a placa do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) quase caída.

AVISO DA MARINHA

A Marinha do Brasil emitiu um aviso nesta quinta-feira (2) sobre a intensificação dos ventos na periferia de um sistema de alta pressão e a posterior aproximação de uma frente fria, que pode causar agitação marítima em alto-mar entre o Espírito Santo, ao sul de Marataízes, e do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo entre o sábado (4) e o domingo (5).

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