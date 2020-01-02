Inpe alerta para temporal com riscos de granizo e raios no ES

Alerta do Inpe é válido para todo o Estado do Espírito Santo

O aviso de atenção é classificado pelo Inpe com risco moderado para a ocorrência dos fenômenos meteorológicos citados para o período de zero hora às 23h59 desta quinta-feira.

Além do Espírito Santo, também constam na área em alerta parte do território de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, todo o Rio de Janeiro e Sul da Bahia. Confira os locais que receberam o alerta: