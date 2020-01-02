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Inpe alerta para temporal com riscos de granizo e raios no ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu o aviso que se estende de zero hora às 23h59 desta quinta-feira (2)

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 10:34
Alerta do Inpe é válido para todo o Estado do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Inpe
Inpe alerta para temporal com riscos de granizo e raios no ES
O segundo dia do ano começou com temporal e muitos alagamentos em Belo Horizonte, capital mineira. Este cenário pode cruzar a fronteira e também se repetir em todo o Espírito Santo nesta quinta-feira (2). O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta para tempestades com raios, queda de granizo e chuvas intensas para todo o Estado.

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O aviso de atenção é classificado pelo Inpe com risco moderado para a ocorrência dos fenômenos meteorológicos citados para o período de zero hora às 23h59 desta quinta-feira.
Além do Espírito Santo, também constam na área em alerta parte do território de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, todo o Rio de Janeiro e Sul da Bahia. Confira os locais que receberam o alerta:
  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracê
  • Aracruz
  • Atilio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Itaúnas
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Almeida
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Cruz
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

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