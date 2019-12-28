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Litoral Norte do ES

Chuva intensa deixa ruas alagadas em Aracruz

Moradores relataram para A Gazeta que a tempestade durou cerca de 40 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 15:02

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 15:02

Chuva intensa deixa ruas alagadas em Aracruz Crédito: Foto Leitor
Uma forte chuva atingiu a cidade de Aracruz no início da tarde deste sábado (28), deixando várias ruas alagadas no município do Litoral Norte do Espírito Santo.
Moradores relataram para A Gazeta que a tempestade durou cerca de 40 minutos e contaram que receberam um alerta via SMS, emitido pela Defesa Civil, para risco de inundações e deslizamentos de terra. Ruas do Centro, na região da rodoviária, de Segato, Guaxindiba e do Bairro de Fátima foram as mais afetadas, de acordo com eles.

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"Estava chovendo bem fraco desde cedo, mas começou a apertar agora pouco, assustando e preocupando a gente aqui", comentou a costureira Ivanete Pessoa, moradora da cidade que enviou fotos e vídeos para A Gazeta.
A chuva forte já cessou, mas algumas vias ainda continuam intransitáveis. A reportagem tentou contato com a Defesa Civil de Aracruz, mas não conseguiu localizar os responsáveis pelo órgão para saber se foram acionados para alguma ocorrência.
Chuva intensa deixa ruas alagadas em Aracruz Crédito: Foto Leitor

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