Chuva intensa deixa ruas alagadas em Aracruz Crédito: Foto Leitor

Uma forte chuva atingiu a cidade de Aracruz no início da tarde deste sábado (28), deixando várias ruas alagadas no município do Litoral Norte do Espírito Santo

Moradores relataram para A Gazeta que a tempestade durou cerca de 40 minutos e contaram que receberam um alerta via SMS, emitido pela Defesa Civil, para risco de inundações e deslizamentos de terra. Ruas do Centro, na região da rodoviária, de Segato, Guaxindiba e do Bairro de Fátima foram as mais afetadas, de acordo com eles.

"Estava chovendo bem fraco desde cedo, mas começou a apertar agora pouco, assustando e preocupando a gente aqui", comentou a costureira Ivanete Pessoa, moradora da cidade que enviou fotos e vídeos para A Gazeta.

A chuva forte já cessou, mas algumas vias ainda continuam intransitáveis. A reportagem tentou contato com a Defesa Civil de Aracruz, mas não conseguiu localizar os responsáveis pelo órgão para saber se foram acionados para alguma ocorrência.