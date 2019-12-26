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Vai dar praia!

Réveillon deverá ser sem chuvas e com tempo abafado no ES

De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, a probabilidade de precipitação nos dias 31/12 e 1º/01 são baixas. Temperaturas também não devem ser tão elevadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 14:40

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 14:40

O banho de mar está garantido na virada do ano, pois as previsões de chuva para Vitória são baixas Crédito: Fernando Madeira
O Natal do capixaba foi de chuva em muitas cidades do Espírito Santo, sendo que em algumas delas houve até registro de alagamentos, raios e fortes ventos. Agora, a expectativa é saber se a virada de ano será de tempo bom. Para aqueles que pretendem aproveitar as praias do litoral do Espírito Santo, a notícia é boa, pois vai dar sol. Pelo menos essa é a indicação climática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Na previsão para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, os mapas meteorológicos não indicam grandes possibilidades de chuvas para o período em Vitória. Esse prognóstico também deve ser semelhante nas demais regiões do Estado. Esporadicamente, pancadas isoladas, em especial no horário da tarde, podem ocorrer, mas nada que se se assemelhe ao que foi presenciado no período natalino.
Ainda segundo o Inmet, nesses dias o clima será abafado, com bastante nebulosidade e temperaturas não muito altas, variando entre 22 °C e 30 °C na capital capixaba. O Instituto ressalta que esse é um cenário que ainda pode se alterar por conta da distância para o réveillon, mas o prognóstico não deve mudar muito nos próximos dias.

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