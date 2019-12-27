Sexta-feira deve ser de chuva em todo o ES

Na previsão para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, os mapas meteorológicos não indicam grandes possibilidades de chuvas para o período em Vitória. Esse prognóstico também deve ser semelhante nas demais regiões do Estado. Esporadicamente, pancadas isoladas, em especial no horário da tarde, podem ocorrer, mas nada que se se assemelhe ao que foi presenciado no período natalino.