Sexta-feira deve ser de chuva em todo o ES

Um dos últimos dias do ano promete um pouco mais de chuva para o capixaba: a previsão é de pancadas rápidas ao redor de todo o Estado nesta sexta-feira (27). Apesar disso, o tempo segue abafado no Espírito Santo, de acordo com análise do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Grande Vitória, há chance de sol e chuvas rápidas em alguns momentos, com temperaturas que podem variar entre 22 ºC e 32 ºC. Já nas áreas altas da Região Serrana, a variação térmica deve ir de 17 ºC e 29 ºC.
RÉVEILLON DEVERÁ SER SEM CHUVAS
O Natal do capixaba foi de chuva em muitas cidades do Espírito Santo, sendo que em algumas delas houve até registro de alagamentos, raios e fortes ventos. Agora, a expectativa é saber se a virada de ano será de tempo bom. Para aqueles que pretendem aproveitar as praias do litoral do Espírito Santo, a notícia é boa, pois vai dar sol. Pelo menos essa é a indicação climática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Na previsão para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, os mapas meteorológicos não indicam grandes possibilidades de chuvas para o período em Vitória. Esse prognóstico também deve ser semelhante nas demais regiões do Estado. Esporadicamente, pancadas isoladas, em especial no horário da tarde, podem ocorrer, mas nada que se se assemelhe ao que foi presenciado no período natalino.
Ainda segundo o Inmet, nesses dias o clima será abafado, com bastante nebulosidade e temperaturas não muito altas, variando entre 22 °C e 30 °C na capital capixaba.