Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo abafado

Sexta-feira deve ser de chuva em todo o ES

Na Grande Vitória, a previsão é de sol e chuvas rápidas em alguns momentos, com temperaturas que podem variar entre 22 ºC e 32 ºC. Já nas áreas altas da região serrana, a variação térmica deve ir de 17 ºC e 29 ºC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 23:04

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 23:04

Pedestres caminham sob chuva na Av. Beira-Mar em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um dos últimos dias do ano promete um pouco mais de chuva para o capixaba: a previsão é de pancadas rápidas ao redor de todo o Estado nesta sexta-feira (27). Apesar disso, o tempo segue abafado no Espírito Santo, de acordo com análise do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Grande Vitória, há chance de sol e chuvas rápidas em alguns momentos, com temperaturas que podem variar entre 22 ºC e 32 ºC. Já nas áreas altas da Região Serrana, a variação térmica deve ir de 17 ºC e 29 ºC.

RÉVEILLON DEVERÁ SER SEM CHUVAS

O Natal do capixaba foi de chuva em muitas cidades do Espírito Santo, sendo que em algumas delas houve até registro de alagamentos, raios e fortes ventos. Agora, a expectativa é saber se a virada de ano será de tempo bom. Para aqueles que pretendem aproveitar as praias do litoral do Espírito Santo, a notícia é boa, pois vai dar sol. Pelo menos essa é a indicação climática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Na previsão para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, os mapas meteorológicos não indicam grandes possibilidades de chuvas para o período em Vitória. Esse prognóstico também deve ser semelhante nas demais regiões do Estado. Esporadicamente, pancadas isoladas, em especial no horário da tarde, podem ocorrer, mas nada que se se assemelhe ao que foi presenciado no período natalino.
Ainda segundo o Inmet, nesses dias o clima será abafado, com bastante nebulosidade e temperaturas não muito altas, variando entre 22 °C e 30 °C na capital capixaba. 

Veja Também

Praias do Litoral Sul do ES estão sem estudo de qualidade da água

Praia sem desconforto: aposte nos biquínis menstruais absorventes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados