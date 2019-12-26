Praia sem desconforto: aposte nos biquínis menstruais absorventes

Estar "naqueles dias" não precisa mais ser motivo para deixar de curtir um dia de praia. Depois da calcinha absorvente, as marcas apostaram nos biquínis e maiôs menstruais para salvar a vida das apaixonadas pelo verão.
A moda tem de tudo para pegar. Afinal, não há nada mais desconfortável do que ir tomar um sol usando o absorvente colado na calcinha. Os modelos, de marcas nacionais e gringas, vão dos mais básicos aos mais estilosos, com coloridos e com estampas. Uma boa ideia para quem vai viajar nas férias e não quer ser pega de surpresa em pleno banho de mar.
Segundo as marcas, as peças foram criadas para absorver um fluxo menstrual intenso. É tecnologia, baby! Pode se jogar! Veja abaixo alguns modelos!