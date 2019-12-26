Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Praias do Litoral Sul do ES estão sem estudo de qualidade da água
Verão

Praias do Litoral Sul do ES estão sem estudo de qualidade da água

Expectativa das prefeituras litorâneas é de que mais de um milhão de pessoas lotem as praias nesta estação, mas balneabilidade ainda não foi analisada por nenhuma prefeitura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 20:34

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 20:34

Praia de Castelhanos, Anchieta Crédito: Renan Alves/PMA
O verão chegou e as praias do Litoral Sul do Espírito Santo sempre recebem grande número de turistas. A expectativa das prefeituras é de que mais de um milhão de pessoas lotem as praias nesta estação. Mas para cair na água tranquilo e não ter problemas de saúde, é preciso saber quais pontos estão próprios e impróprios para banho. O problema é que nenhuma prefeitura da região está com a análise das praias atualizada.
A qualidade da água é medida por um estudo chamado balneabilidade. Essa análise classifica as condições da água para banho e recreação. Desde 2016, o estudo e divulgação dos dados deixou de ser responsabilidade do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e passou para as prefeituras.
Praias do Litoral Sul do ES estão sem estudo de qualidade da água
Em Presidente Kennedy, 10 mil pessoas devem visitar as praias de Marobá, das Neves e a lagoa de Marobá. Segundo a secretaria de Meio Ambiente, os últimos dados sobre balneabilidade das praias são de abril deste ano. Atualmente, de acordo com o município, não há previsão de novas análises uma vez que nenhuma empresa está contratada para o estudo.
Já em Itapemirim e Piúma, o processo para a análise, segundo as prefeituras, está em tramitação. A previsão de conclusão dos estudos de balneabilidade, porém, não foi informada.

Veja Também

Itaúnas, Fortaleza ou Noronha? Melhores praias para passar a virada de ano

Praias de Itapemirim terão 20 minutos de queima de fogos silenciosa

Principais cidades turísticas do Brasil têm 42% das praias poluídas

O município de Itapemirim espera receber 300 mil pessoas nesta estação nas praias de Itaoca, Itaipava, Gamboa, além da lagoa Guanandy. Na cidade das conchas, Piúma, o número de visitantes é ainda maior, 200 mil pessoas.
Até o momento, o balneário de Anchieta, que concentra 23 praias com cenários exuberantes, também ainda não tem resultados sobre a qualidade das águas. A secretaria de Meio Ambiente afirmou que está ajustando a metodologia para aplicar e dados só devem ser divulgados nas próximas semanas.
Por lá serão monitoradas oito praias até o carnaval. Haverá medição em Ubu, Parati, Castelhanos, Central, Coqueiro, Inhaúma, Costa Azul (Iriri) e Areia Preta (Iriri). 
O município de Marataízes também foi procurado pela reportagem, mas não deu retorno até o fechamento da matéria. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados