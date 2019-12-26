O verão chegou e as praias do Litoral Sul do Espírito Santo sempre recebem grande número de turistas. A expectativa das prefeituras é de que mais de um milhão de pessoas lotem as praias nesta estação. Mas para cair na água tranquilo e não ter problemas de saúde, é preciso saber quais pontos estão próprios e impróprios para banho. O problema é que nenhuma prefeitura da região está com a análise das praias atualizada.
A qualidade da água é medida por um estudo chamado balneabilidade. Essa análise classifica as condições da água para banho e recreação. Desde 2016, o estudo e divulgação dos dados deixou de ser responsabilidade do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e passou para as prefeituras.
Praias do Litoral Sul do ES estão sem estudo de qualidade da água
Em Presidente Kennedy, 10 mil pessoas devem visitar as praias de Marobá, das Neves e a lagoa de Marobá. Segundo a secretaria de Meio Ambiente, os últimos dados sobre balneabilidade das praias são de abril deste ano. Atualmente, de acordo com o município, não há previsão de novas análises uma vez que nenhuma empresa está contratada para o estudo.
Já em Itapemirim e Piúma, o processo para a análise, segundo as prefeituras, está em tramitação. A previsão de conclusão dos estudos de balneabilidade, porém, não foi informada.
O município de Itapemirim espera receber 300 mil pessoas nesta estação nas praias de Itaoca, Itaipava, Gamboa, além da lagoa Guanandy. Na cidade das conchas, Piúma, o número de visitantes é ainda maior, 200 mil pessoas.
Até o momento, o balneário de Anchieta, que concentra 23 praias com cenários exuberantes, também ainda não tem resultados sobre a qualidade das águas. A secretaria de Meio Ambiente afirmou que está ajustando a metodologia para aplicar e dados só devem ser divulgados nas próximas semanas.
Por lá serão monitoradas oito praias até o carnaval. Haverá medição em Ubu, Parati, Castelhanos, Central, Coqueiro, Inhaúma, Costa Azul (Iriri) e Areia Preta (Iriri).
O município de Marataízes também foi procurado pela reportagem, mas não deu retorno até o fechamento da matéria.