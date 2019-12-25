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Réveillon 2020

Itaúnas, Fortaleza ou Noronha? Melhores praias para passar a virada de ano

Há destinos para todos os gostos e bolsos. Em todos eles você vai curtir a passagem de ano com pé na areia e direito a banho de mar à meia-noite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 18:55

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 18:55

Fernando de Noronha é outro destino certo para quem quer curtir o Réveillon na praia Crédito: Reprodução/Instagram
Você não abre mão de curtir a virada do ano com pé na areia, pulando as sete ondinhas e tomando aquele banho de mar para descarregar as energias e entrar em 2020 renovado? Então aqui vai uma seleção superbacana de melhores praias para passar o Réveillon.

Itaúnas 

Quem não quer ir longe pode levar seu espumante para as dunas de Itaúnas. A festa na vila promete ser muito animada este ano, principalmente para os fãs do bate-coxa. Vai ter Festival de Verão, com uma programação cheia de atrações imperdíveis, como Geraldo Azevedo, Carol Sant'anna, Mestrinho, Mariana Aydar e muito mais!

Copacabana, Angra ou Paraty?

Também pertinho daqui, no Rio de Janeiro, tem a badalada Praia de Copacabana, que juntou na última virada aproximadamente 3 milhões de pessoas. Se você quiser estar em um dos Réveillons mais famosos do mundo esta é uma boa escolha! Este ano, a festa terá shows de Diogo Nogueira, Ferrugem e DJ Malboro.

Destinos para Réveillon na praia

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Ainda no Rio, em Angra dos Reis, o destino para ver os fogos será a Praia do Anil, que este ano terá a presença de Cláudia Leitte, Michel Teló, Molejo e Melim. E tem a pacata Paraty, onde não falta animação. Este ano, haverá queima de fogos na Praia do Pontal, na Praia do Jabaquara e na deTrindade.

Noronha

Se sua lista de metas de ano novo inclui passar a virada em um cenário perfeito, como uma praia paradisíaca, cercada pela natureza, seu lugar é em Fernando de Noronha. É o destino certo de muitas celebridades. Todas as praias têm programação. As pousadas superbadaladas da ilha também já são famosas pelas festas de Réveillon.

Fortaleza

Sem dúvida, um dos destinos mais procurados no Réveillon deste ano. A cidade organizou uma festa de primeira, que terá shows de estrelas como Alok, Jorge Ben Jor, Nando Reis, Simone e Simaria, entre outros. É para quem curte multidão! Considerado o segundo maior Réveillon do país, atraindo mais de 1 milhão de pessoas, o evento é tradicionalmente realizado no Aterro da Praia de Iracema e apontado pelo trade turístico como o principal atrativo para a abertura da alta estação em Fortaleza.

Punta

Pegando o avião, uma parada para celebrar o novo ano pode ser Punta del Este, no Uruguai. Assim como no Brasil, faz calor por lá nesta época. Portanto, separe a sunga e o biquíni para estar na areia à meia-noite. Punta é famosa pelas baladas noturnas. Há várias festas programadas com muita música para o Réveillon, como em Playa Mansa, que tem queima de fogos.

Tulum

Outro local para curtir a combinação praia + festa é Tulum, no México. Um lugar repleto de história, com uma energia incrível. Há festas animadas. De quebra, dá para fazer turismo por ruínas, reservas e os cenotes, claro, espécies de poços de água em cavernas. Os mais conhecidos são o Cenote Azul, o Chikin Ha, o Xcacelito, o Sac Actum e o Grand Cenote.

Tailândia

Quer virar o ano em um lugar com atmosfera superdiferente de tudo? Então vá para a Tailândia. As praias viram palco para festas de Réveillon incríveis. A Tailândia não comemora oficialmente a virada em 31 de dezembro, pois segue o calendário lunar. Mas não se preocupe: o país, repleto de turistas, se prepara muito bem para a data.

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