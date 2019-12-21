Atrações nacionais garantem diversão nas festas de réveillon no ES

Faltam 10 dias para a despedida de 2019. Se você é daqueles que gosta de curtir a virada com tranquilidade e ainda não decidiu onde passar o réveillon, eis que ainda dá tempo de fazer a sua escolha. Atrações não faltam para levar o capixaba animado até 2020.
Seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama é assim. O trecho de Suíte 14, um dos maiores sucessos dos sertanejos Henrique e Diego, mais parece um convite para curtição que vai rolar no Réveillon da Grande Vitória. A dupla de cuiabanos é uma das atrações que prometem agitar a virada de ano no Espírito Santo.
Os donos dos hits Zuar e beber, Raspão, Esqueci você e Festa boa têm show confirmado no Réveillon Embrazado, em Vitória, e no Réveillon Multiplace Mais, em Guarapari. Diego está empolgado com o retorno ao Estado. Segundo ele, a última apresentação em terras capixabas foi em 2018.
Poder voltar no Réveillon ao Espírito Santo e fazer show nessas duas cidades é gratificante, é uma mostra de que nosso trabalho está sendo bem aceito. O público do Estado é muito caloroso. Temos tudo para começar 2020 com o pé direito, garante Diego.
Além das famosas, o destaque dele vai para a recém-lançada Tchau Tchau, parceria com Dennis DJ. O single já tem mais de 16 milhões de acessos no YouTube e demais plataformas digitais. A aposta com o músico de Duque de Caxias (RJ) é fruto do sucesso de Malbec gravado no DVD De braços abertos lançado em 2017.
Tchau tchau é uma música chiclete. Quem escuta não esquece nunca mais. Tem menos de dois meses e é uma das mais tocadas do Brasil. Vamos levar um show com 80% de música autoral e 20% de outros sucessos que a galera costuma ouvir. Quem for, vai curtir muita música boa. Com certeza, ninguém vai ficar parado, afirma.
Com média de 15 a 23 shows por mês, Diego faz questão de elogiar os fãs capixabas. Ressaltando que não está fazendo a política da boa vizinha, o matogrossense de 33 anos disse que os shows no Espírito Santo podem ser comparados com os realizados em cidades mineiras devido a mesma energia positiva encontrada por aqui.
Por incrível que pareça, de todas as cidades que passamos, o Espírito Santo é um estado onde dá mais gente bonita no Brasil e é onde o povo é mais caloroso. A gente tem certeza que o povo vai cantar todas do início ao fim do show. A entrega do capixaba, meu Deus do céu, é fora do normal, ressalta.
AS FESTAS DE RÉVEILLON 2020 NO ESPÍRITO SANTO
Além de Henrique e Diego, outras atrações nacionais se apresentam em festas de réveillon no ES. Maneva e Chemical Surf são duas delas. O Divirta-se reuniu uma lista de festas já confirmadas para o Réveillon 2020. Tem programação dos mais variados estilos musicais de norte a sul do Estado. Confira a lista, escolha onde esperar e celebrar a chegada no novo ano e se joga!
- RÉVEILLON ARENA CELEBRATION 2020
- Atrações: Pacha Ibiza on Tour
- Local: Arena Boulevard (Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)
- Ingressos: R$ 220 (arena, open bar e open food, preço único); R$ 165 (fort premium, open bar e open food, preço único) - Vendas por meio do Sympla.com.br
- Mais informações: (27) 98874-6576
- RÉVEILLON SENSATIONS VITÓRIA 2020
- Atrações: Glauco, Emerson Vaz, One Nice Experience, Maison Rosée, Emerson Anunciação, Pirotecnia particular
- Local: Ilha Buffet (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória)
- Ingressos: R$ 320 (lounge ilha); R$ 250 (frontstage all inclusive); R$ 495 (frontstage all inclusive duplo); R$ 370 (cadeira mesa verde all inclusive); R$ 400 (cadeira mesa azul all inclusive); R$ 470 (cadeira mesa rosa all inclusive) - Vendas por meio do BlueTicket.com.br
- Mais informações: (27) 3225-6417
- RÉVEILLON VIBE BOOA - LET'S 2020
- Atrações: DJ Leandro Netto, Banda 027, Pedro e Lucas, DJ Robson Moreira, DJ Monia Lombardi
- Local: Let's Guarapari (Rua M Três K, 315, Enseada Azul, Guarapari)
- Ingressos: R$ 300 (convite feminino promocional); R$ 300 (convite masculino promocional) - Vendas por meio do BlueTicket.com.br
- RÉVEILLON VITÓRIA TRANCE
- Atrações: ainda serão divulgadas
- Local: Sítio Paraíso (Rodovia ES 010, Serra)
- Ingressos: R$ 40 (pista, valor único) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br
- Mais informações: (27) 99716-8135
- RÉVEILLON MEX 2020
- Atrações: Samba Júnior, Kaio e Kaique, DJ BIG
- Local: Mex Steak And Beer (Avenida Beira Mar, 2700, Praia do Morro, Guarapari)
- Ingressos: R$ 60 (entrada única, promocional) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br
- Mais informações: (27) 3030-2701
- RÉVEILLON OPEN BAR PREMIUM - IRIRI MUSIC 2020
- Atrações: Markavo, ArtSamba, DJ Paulinho
- Local: Iriri Praia Clube (Avenida Dom Helvécio, Anchieta)
- Ingressos: R$ 280 (inteira, pista, 2º lote); R$ 140 (meia-entrada, pista, 2º lote) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br
- Mais informações: (27) 99687-2017
- RÉVEILLON EMBRAZADO
- Atrações: Henrique e Diego, DJ V Track, Sué
- Local: Embrazado (Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória)
- Ingressos: R$ 150 (entrada única, preço promocional) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br
- Mais informações: (27) 99791-5623
- RÉVEILLON MANSÃO 2K20
- Atrações: Só Quero Amar, Manoel Jr., Marcus Rauta, Sheep DJ, Drunk n' Play, DJ Fabrício V
- Local: Mansão 360º (Rua Belo Horizonte, 1, Meaípe, Guarapari)
- Ingressos: R$ 390 (4º lote, convite feminino); R$ 390 (4º lote, convite masculino) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- Mais informações: (27) 3010-2040 / (27) 99997-0212
- RÉVEILLON MULTIPLACE MAIS
- Atrações: Tom Kray e Henrique e Diego
- Local: Multiplace Mais (Rua A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
- Ingressos: R$ 350 (all inclusive premium web promo); R$ 280 (camarote all inclusive web promo); R$ 200 (frontstage web promo) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- Mais informações: (27) 3272-1565 / (27) 99807-9611 (Brava Entretenimento)
- RÉVEILLON NINHO DA ROXINHA
- Atrações: Rian e Rodrigo e Pele Morena
- Local: Ninho da Roxinha (Rua do Limão, 350, São João, Nova Almeida, Serra)
- Ingressos: R$ 300 (1º lote, valor único) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- Mais informações: (27) 3253-1516
- RÉVEILLON CAFE DE LA MUSIQUE GUARAPARI 2020
- Atrações: Chemical Surf e Bruninho e Davi
- Local: Cafe de la Musique Guarapari (Rua Manoel Duarte Souza Mattos, Península de Meaípe, Guarapari)
- Ingressos: R$ 550 (preço único) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
- RÉVEILLON BARLAVENTO MAGIC PREMIUM EXPERIENCE
- Atrações: Josh Simon, Guga Prates e Mahat
- Local: Barlavento Beach Bar & Lounge (Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Jardim da Penha, Vitória)
- Ingressos: R$ 850 (individual) e preços especiais para grupos - Vendas no Barlavento Beach Bar & Lounge
- Mais informações: Via Direct do @barlaventovix
- RÉVEILLON THALE BEACH
- Atrações: Jesus Luz, Ale Rauen, Bahl.co, Guga Prates, Brunelli
- Local: Avenida Beira-Mar, 15, Enseada Azul, Praia de Peracanga, Guarapari
- Ingressos: R$ 350 (individual) - Vendas no eventbrite.com.br
- RÉVEILLON FLUENTE
- Atrações: DJs da Antimofo
- Local: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
- Ingressos: R$ 65 (1º lote) - Vendas no eventbrite.com.br
- RÉVEILLON DA LEIA
- Atrações: DJ Penélope, Samba de Mesa, Yuri e Banda
- Local: Rua João Neves de Novaes, s/n, Dona Ruth, Marataízes, Pousada Marambaia
- Ingressos: R$ 200 (1º lote - convite individual), R$ 1.200 (Mesa 4 pessoas - 1º lote), R$ 1.500 (Mesa 5 pessoas - 1º lote), R$ 1.800 (Mesa 6 pessoas - 1º lote) - Vendas no eventbrite.com.br
- RÉVEILLON CELEBRATE GURIRI
- Atrações: SambaAdm, Carlinhos Rocha, Farra Dois, DJ GG e Lebarch
- Local: La Rustic, Guriri, São Mateus
- Ingressos: R$ 200 (2º lote - ingresso único - Vendas no ticketpremium.com.br
- RÉVEILLON SIRIBEIRA
- Atrações: Quintal do Pagodinho e Samba de Raiz
- Local: Rua Doutor Silva Mello, 2, Centro, Siribeira Iate Clube, Guarapari
- Ingressos: R$ 180 (individual promocional), R$ 200 (individual 1º lote), R$ 350 (duplo 1º lote) - Vendas no superticket.com.br
- RÉVEILLON ITAÚNAS
- Atrações: Maneva e Casaca
- Local: Vibe Itaúnas
- Ingressos: R$ 70 (individual) - Vendas no ticketpremium.com.br
- FESTIVAL DE VERÃO NO BAR FORRÓ DE ITAÚNAS - RÉVEILLON
- Atrações: Trio Maracá, Trio Xamego, Trio Dona Zefa, ForróFia, DJ Fabrício Bravim convida DJ Vinny
- Local: Bar Forró Itaúnas
- Ingressos: R$ 65 - Vendas no sympla.com.br