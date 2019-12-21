Atrações nacionais garantem diversão nas festas de réveillon no ES

Henrique e Diego Crédito: Divulgação

Faltam 10 dias para a despedida de 2019. Se você é daqueles que gosta de curtir a virada com tranquilidade e ainda não decidiu onde passar o réveillon, eis que ainda dá tempo de fazer a sua escolha. Atrações não faltam para levar o capixaba animado até 2020.

Seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama é assim. O trecho de Suíte 14, um dos maiores sucessos dos sertanejos Henrique e Diego, mais parece um convite para curtição que vai rolar no Réveillon da Grande Vitória. A dupla de cuiabanos é uma das atrações que prometem agitar a virada de ano no Espírito Santo.

Os donos dos hits Zuar e beber, Raspão, Esqueci você e Festa boa têm show confirmado no Réveillon Embrazado, em Vitória, e no Réveillon Multiplace Mais, em Guarapari. Diego está empolgado com o retorno ao Estado. Segundo ele, a última apresentação em terras capixabas foi em 2018.

Poder voltar no Réveillon ao Espírito Santo e fazer show nessas duas cidades é gratificante, é uma mostra de que nosso trabalho está sendo bem aceito. O público do Estado é muito caloroso. Temos tudo para começar 2020 com o pé direito, garante Diego.

Além das famosas, o destaque dele vai para a recém-lançada Tchau Tchau, parceria com Dennis DJ. O single já tem mais de 16 milhões de acessos no YouTube e demais plataformas digitais. A aposta com o músico de Duque de Caxias (RJ) é fruto do sucesso de Malbec gravado no DVD De braços abertos lançado em 2017.

Tchau tchau é uma música chiclete. Quem escuta não esquece nunca mais. Tem menos de dois meses e é uma das mais tocadas do Brasil. Vamos levar um show com 80% de música autoral e 20% de outros sucessos que a galera costuma ouvir. Quem for, vai curtir muita música boa. Com certeza, ninguém vai ficar parado, afirma.

Com média de 15 a 23 shows por mês, Diego faz questão de elogiar os fãs capixabas. Ressaltando que não está fazendo a política da boa vizinha, o matogrossense de 33 anos disse que os shows no Espírito Santo podem ser comparados com os realizados em cidades mineiras devido a mesma energia positiva encontrada por aqui.

Por incrível que pareça, de todas as cidades que passamos, o Espírito Santo é um estado onde dá mais gente bonita no Brasil e é onde o povo é mais caloroso. A gente tem certeza que o povo vai cantar todas do início ao fim do show. A entrega do capixaba, meu Deus do céu, é fora do normal, ressalta.

AS FESTAS DE RÉVEILLON 2020 NO ESPÍRITO SANTO

Além de Henrique e Diego, outras atrações nacionais se apresentam em festas de réveillon no ES. Maneva e Chemical Surf são duas delas. O Divirta-se reuniu uma lista de festas já confirmadas para o Réveillon 2020. Tem programação dos mais variados estilos musicais de norte a sul do Estado. Confira a lista, escolha onde esperar e celebrar a chegada no novo ano e se joga!