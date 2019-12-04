Réveillon: prefeituras do ES abrem inscrições para uso de tendas nas praias

Tendas de Réveillon na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Diego Alves/Arquivo/Prefeitura de Vitória

As prefeituras de Vitória e Vila Velha abrem inscrições para a montagem de tendas nas areias das praias durante a noite de Réveillon. Na capital, é possível fazer a solicitação pela internet. Já no município vizinho, é preciso fazer o agendamento pessoalmente. Na capital, as reservas de tendas serão feitas on-line e são gratuitas.

A previsão do município é de que as inscrições sejam abertas ainda na primeira quinzena de dezembro. O Réveillon de Vitória terá 17 minutos de espetáculo de luzes e cores no céu de Camburi, que contará com dois pontos de queima de fogos. Também haverá show pirotécnico coreografado nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), com duração de 10 minutos em cada ponto.

VILA VELHA

Em Vila Velha, a prefeitura vai disponibilizar 300 vagas para tendas particulares ao longo da orla. As inscrições para instalação começaram na segunda-feira (2). Os interessados têm até o dia 17 de dezembro para solicitar uma vaga pessoalmente na coordenação de posturas municipais, localizada na Avenida Muqui, nº 268, Praia de Itaparica. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 14 às 17h. O preenchimento das vagas será feito até atingir o limite estabelecido.

Para efetuar a inscrição, o cidadão deverá comparecer pessoalmente ou representado por procuração, com firma reconhecida pelo titular, munido de cópias simples acompanhadas dos originais de RG; CPF; comprovante de residência e comprovante de pagamento da taxa expedida pela prefeitura no valor de R$ 108,85.

A retirada das autorizações acontecerá entre os dias 26 30 de dezembro, das 14h às 17h, na coordenação de posturas. Será liberada a colocação de tendas na praias a partir das 8h no dia 31 de dezembro e a retirada deverá ocorrer até às 12h do dia 2 de janeiro.

O aluguel ou aquisição das tendas é de responsabilidade do cidadão que solicitará a vaga perante o município. As empresas de locações só poderão montar as tendas dos munícipes que apresentarem autorização expedida pela coordenação de posturas.