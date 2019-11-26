Confira os pontos de queima de fogos no réveillon da Grande Vitória
2019 está acabando e muitos capixabas já começaram a planejar a virada de ano. Com tantas opções, os balneários acabam sendo a escolha de muita gente para curtir a festa no Estado. A boa notícia é que a queima de fogos está garantida nas principais praias da Grande Vitória. Confira quais são:
VITÓRIA
Na Capital, a queima de fogos acontece em quatro pontos que abrangem os bairros: São Pedro e Santo Antônio e também no mar da Praia de Camburi. As atrações musicais ainda estão sendo definidas pela prefeitura.
- Praia de Camburi (dois pontos: um em frente ao bairro Jardim da Penha e outro em frente ao bairro Jardim Camburi)
- São Pedro (no mar)
- Santo Antônio (no mar)
SERRA
A cidade vai contar com queima de fogos nos três principais balneários:
- Manguinhos
- Nova Almeida
- Jacaraípe
Em Jacaraípe também está programada atração musical. Segundo a Prefeitura da Serra, os artistas ainda não foram definidos.
GUARAPARI
Oito praias da cidade vão contar com queima de fogos, que devem durar de 8 a 13 minutos. A Prefeitura promete uma programação especial na virada de ano. Os pontos são:
- Praia do Morro (dois pontos)
- Siribeira
- Meaípe
- Enseada Azul (Peracanga)
- Praia da Cerca
- Santa Mônica
- Setiba
- Praia da Sereia.
VILA VELHA
Serão cinco pontos, já tradicionais, no município canela-verde, dois deles no mar e três em terra. A duração será de aproximadamente 15 minutos. Este ano, porém, não haverá apresentações musicais na praia.
- Praia da Costa (duas balsas no mar)
- Praia de Itaparica (no mar)
- Barra do Jucu (terra)
- Praia dos Recifes (terra)
- Ponta da Fruta (terra)
CARIACICA
O município não tem programação de ano-novo. Por causa disso, também não haverá queima de fogos.