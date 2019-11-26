Queima de fogos na Praia de Camburi Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Confira os pontos de queima de fogos no réveillon da Grande Vitória

2019 está acabando e muitos capixabas já começaram a planejar a virada de ano. Com tantas opções, os balneários acabam sendo a escolha de muita gente para curtir a festa no Estado. A boa notícia é que a queima de fogos está garantida nas principais praias da Grande Vitória. Confira quais são:

VITÓRIA

Na Capital, a queima de fogos acontece em quatro pontos que abrangem os bairros: São Pedro e Santo Antônio e também no mar da Praia de Camburi. As atrações musicais ainda estão sendo definidas pela prefeitura.

Praia de Camburi (dois pontos: um em frente ao bairro Jardim da Penha e outro em frente ao bairro Jardim Camburi)

São Pedro (no mar)

Santo Antônio (no mar)

SERRA

A cidade vai contar com queima de fogos nos três principais balneários:

Manguinhos

Nova Almeida

Jacaraípe

Em Jacaraípe também está programada atração musical. Segundo a Prefeitura da Serra, os artistas ainda não foram definidos.

GUARAPARI

Oito praias da cidade vão contar com queima de fogos, que devem durar de 8 a 13 minutos. A Prefeitura promete uma programação especial na virada de ano. Os pontos são:

Praia do Morro (dois pontos)

Siribeira

Meaípe

Enseada Azul (Peracanga)

Praia da Cerca

Santa Mônica

Setiba

Praia da Sereia.

VILA VELHA

Serão cinco pontos, já tradicionais, no município canela-verde, dois deles no mar e três em terra. A duração será de aproximadamente 15 minutos. Este ano, porém, não haverá apresentações musicais na praia.

Praia da Costa (duas balsas no mar)

Praia de Itaparica (no mar)

Barra do Jucu (terra)

Praia dos Recifes (terra)

Ponta da Fruta (terra)

CARIACICA