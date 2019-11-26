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Programação

Confira os pontos de queima de fogos no réveillon da Grande Vitória

Em Guarapari, por exemplo, a queima de fogos deve durar de 8 a 13 minutos. Alguns locais também contarão com programações musicais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 10:04

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 10:04

Queima de fogos na Praia de Camburi Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Confira os pontos de queima de fogos no réveillon da Grande Vitória
2019 está acabando e muitos capixabas já começaram a planejar a virada de ano. Com tantas opções, os balneários acabam sendo a escolha de muita gente para curtir a festa no Estado. A boa notícia é que a queima de fogos está garantida nas principais praias da Grande Vitória.  Confira quais são:

VITÓRIA

Na Capital, a queima de fogos acontece em quatro pontos que abrangem os bairros: São Pedro e Santo Antônio e também no mar da Praia de Camburi. As atrações musicais ainda estão sendo definidas pela prefeitura.
  • Praia de Camburi (dois pontos:  um em frente ao bairro Jardim da Penha e outro em frente ao bairro Jardim Camburi)
  • São Pedro (no mar)
  • Santo Antônio (no mar)

SERRA

A cidade vai contar com queima de fogos nos três principais balneários:
  • Manguinhos
  • Nova Almeida
  • Jacaraípe
Em Jacaraípe também está programada atração musical. Segundo a Prefeitura da Serra, os artistas ainda não foram definidos. 

GUARAPARI

Oito praias da cidade vão contar com queima de fogos, que devem durar de 8 a 13 minutos. A Prefeitura promete uma programação especial na virada de ano. Os pontos são:
  • Praia do Morro (dois pontos)
  • Siribeira
  • Meaípe
  • Enseada Azul (Peracanga)
  • Praia da Cerca
  • Santa Mônica
  • Setiba 
  • Praia da Sereia.

VILA VELHA

Serão cinco pontos, já tradicionais, no município canela-verde, dois deles no mar e três em terra. A duração será de aproximadamente 15 minutos. Este ano, porém, não haverá apresentações musicais na praia.
  • Praia da Costa (duas balsas no mar)
  • Praia de Itaparica (no mar)
  • Barra do Jucu (terra)
  • Praia dos Recifes (terra)
  • Ponta da Fruta (terra)

CARIACICA

O município não tem programação de ano-novo. Por causa disso, também não haverá queima de fogos.

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