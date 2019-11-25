Saiba quais os riscos dos fogos de artifício para os animais

Morre a cadela farejadora K9 Lua Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Dias de comemoração como finais de campeonatos de futebol e Réveillon costumam ser marcados pela grande quantidade de fogos de artifício. E o que para uns é apenas uma forma de festejar, para muitos animais, o barulho gera uma grande tortura que pode levar até mesmo a morte. Foi o que aconteceu com a cadela K9 Lua , da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), que sofreu uma parada cardíaca desencadeada por fogos de artifício estourados em razão da Libertadores disputada entre Flamengo River Plate no último sábado (23).

Após a divulgação da morte a cadela K9 Lua, internautas de A Gazeta narraram na página do Facebook casos de transtornos causados em animais domésticos durante a Libertadores. Uma das pessoas, inclusive, também contou que também viu a cadela morrer após o grande susto com os fogos: "A minha (cachorra) ficou muito assustada também e hoje ela amanheceu morta. Estou muito triste", lamentou, afirmando não ter condições emocionais para dar mais detalhes do caso. A discussão levantou a dúvida: afinal, qual o risco dos fogos de artifício para os animais?

A Gazeta conversou com a veterinária Tatiana Sacchi, clínica geral e cardiologia de cães e gatos, que explicou que os cães possuem a audição extremamente aguçada, conseguindo ouvir sons quatro vezes mais distantes do que os seres humanos. Ela contou que os cachorros possuem 18 músculos capazes de movimentar as orelhas em diversas direções, principalmente os cães de orelhas em pé como o spitz ou o pastor alemão - raça da cadela K9 Lua, comparados aos cães de orelhas caídas como o labrador ou cocker, por exemplo.

"Para os cães, depois do olfato, a audição é o sentido mais desenvolvido e é por esse motivo que muitos se incomodam tanto com o barulho dos fogos de artifício, rojões e trovoadas. Alguns se sentem muito amedrontados e podem sofrer acidentes diversos dentro de casa, fugir para a rua e desaparecer, sofrer ou provocar acidentes, além de brigar com outros animais da casa", contou.

A veterinária explicou que quando o cão tem reações exageradas durante a queima de fogos que podem prejudicá-lo ou colocar a vida dele em risco, é importante amenizar o problema ao máximo. Para isso, há algumas dicas:

Contato de emergência Não reforce o comportamento de medo, ansiedade ou stress dando-lhe carinho ou atenção, pois isso estimula o comportamento negativo e agrava a situação. Procure fazer de conta que não está acontecendo nada e tente distraí-lo com algo positivo como uma brincadeira ou petisco. Se ele não responde à isso, deixe-o quieto. Mantenha o animal num local onde ele se sinta protegido e possa se esconder, com a mínima interferência de sons externos, longe de portas e janelas de vidro. Não o force a sair do esconderijo que ele escolheu. Nunca deixe o animal preso à correntes ou dentro de caixas de transporte. Coloque chumaços de algodão nos ouvidos, isso abafa os ruídos e alivia o stress. Utilize calmantes naturais à venda em pet shops ou calmantes prescritos pelo veterinário, sempre com as devidas orientações. Verifique janelas, muros e portões para que não haja possibilidade de fuga. Mantenha o animal com plaquinha de identificação. Algumas cidades fazem o registro do animal no Centro de Controle de Zoonoses. Tenha sempre os contatos de uma clínica veterinária de emergência. Outros animais também podem se incomodar muito com os fogos de artifício e rojões, portanto, mantenha-os protegidos e seguros.

ENROLAR O ANIMAL COM FAIXA OU PANO AJUDA?

A veterinária contou que em relação ao ato de enrolar o cão com uma faixa, pano ou com roupinhas específicas com a função de acalmá-lo durante o momento dos fogos - conforme tem sido divulgado em redes sociais, pode ajudar desde que seja colocada da maneira correta: com uma leve pressão no corpo bichinho de estimação. Os resultados, porém, são variáveis de animal para animal.

"É importante reparar se o cão está relaxado mesmo ou apenas 'travado' e desconfortável com a faixa/roupa. Para testar, 'embrulhe' o cão e ofereça um petisco ou faça uma brincadeira para saber se ele mantém o comportamento normal. Alguns animais podem ficar mais estressados e ansiosos, podem se enroscar em algum lugar, ferir-se e, se a faixa for mal colocada, pode comprimir a circulação em alguma parte do corpo".

MORTE DA CADELA K-9 LUA

Cadela da PRF morre do coração após barulho de fogos em jogo do Flamengo Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Após a final da Libertadores disputada entre Flamengo e River Plate, policiais federais tiveram uma triste notícia: a cadela K9 Lua da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi encontrada morta. Segundo informações da instituição, o animal faleceu na tarde deste sábado (23).

"A nossa querida cadela farejadora 'K9 Lua' sofreu uma parada cardíaca desencadeada por fogos de artifício em razão do jogo entre Flamengo x River Plate, e foi encontrada já sem vida em sua ala", informa a nota da PRF.

O animal de 4 anos ajudava desde 2016 nas apreensões de entorpecentes realizadas em parceria com os policiais do Grupo de Cães (GOC) da PRF.