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Parada cardíaca

Cadela da PRF morre do coração no ES após barulho de fogos em jogo do Fla

K9 Lua ajudava desde 2016 nas apreensões de entorpecentes realizadas em parceria com os policiais do Grupo de Cães (GOC) da PRF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 10:05

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 10:05

Morre a cadela farejadora K9 Lua Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Cadela da PRF morre do coração no ES após barulho de fogos em jogo do Fla
Após a final da Libertadores disputada entre Flamengo e River Plate, policiais federais tiveram uma triste notícia: a cadela K9 Lua da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi encontrada morta. Segundo informações da instituição, o animal faleceu na tarde deste sábado (23). 
"A nossa querida cadela farejadora 'K9 Lua' sofreu uma parada cardíaca desencadeada por fogos de artifício em razão do jogo entre Flamengo x River Plate, e foi encontrada já sem vida em sua ala", informa a nota da PRF.
O animal de 4 anos ajudava desde 2016 nas apreensões de entorpecentes realizadas em parceria com os policiais do Grupo de Cães (GOC) da PRF. 
"A nossa cadela policial vai deixar saudades, na certeza que seu trabalho foi de grande feito à instituição", finaliza a Polícia Rodoviária Federal por meio de nota.

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