  • Cadela infarta e morre após queima de fogos no Rio de Janeiro
Cadela infarta e morre após queima de fogos no Rio de Janeiro

Segundo a tutora Chris Néri, Mila não tinha problemas de saúde, mas teve um enfarte na madrugada do primeiro dia do ano

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 20:13

Cadela Mila tinha por volta de dez anos e estava saudável Crédito: Reprodução | Facebook | Randel Silva
Um desabafo triste sobre a morte de uma cadela após a queima de fogos no Rio de Janeiro está comovendo os internautas. O texto emocionado de Christiane Néri foi publicado no Facebook por seu marido Randel Silva, nesta terça-feira (1º). "Escrevi sem pensar o que eu queria dizer pra ela. A Mila não era um cão, era minha filha", disse Chris ao E+.
A tutora conta que a pitbull ficou bastante assustada com os rojões na virada do ano, mas após ser acalmada deitou e estava apenas um pouco ofegante. No entanto, quando os donos acordaram ela estava morta.
"A Mila ficou em estado de pânico, foi muito triste ver aquela situação. Colocamos músicas, cantamos e demos carinho até que ela se deitou e, aparentemente, estava mais calma. Mas, depois de um cochilo, fomos vê-la e ela já estava sem vida", contou Chris.
Néri faz resgate de animais há dez anos e mantém a organização Pata Amiga, com o qual pretende começar uma campanha contra fogos de artifício e rojões. O projeto mantém animais em um sítio e em hospedagens pagas até encaminhá-los para a adoção responsável.
No entanto, a cadela, que tinha cerca de dez anos, vivia na casa de Chris no Méier, no Rio de Janeiro."Ela foi resgatada muito sofrida, não confiava e não aceitava ninguém. Mas com o tempo conseguimos adaptá-la à família, porque ela era um amor".
"Encontrá-la daquele jeito foi uma das piores coisas da minha vida. A morte da Mila é tola, estúpida. Ela estava bem e foi arrancada de mim, ela iria viver mais alguns anos. Poderia ter sido evitado, é possível fazer um espetáculo apenas com luzes", afirma a tutora.

