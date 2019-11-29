Queima de fogos em Camburi, no Réveillon 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Réveillon vai ter 17 minutos de queima de fogos na Praia de Camburi

O Réveillon de Vitória terá 17 minutos de espetáculo de luzes e cores no céu de Camburi , que contará com dois pontos de queima de fogos. Também haverá show pirotécnico coreografado nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), com duração de 10 minutos em cada ponto.

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, a expectativa é que a virada de ano atraia 200 mil pessoas, entre moradores e turistas, e que a taxa de ocupação hoteleira repita o sucesso de 2019 e atinja novamente 100% de ocupação.

"Cada vez mais Vitória figura como um dos principais destinos turísticos do País nesta época do ano. E isso é muito positivo, uma vez que contribui para influenciar toda cadeia turística da cidade, como hotéis, bares, restaurantes, empresas de transportes, entre outros setores, gerando uma movimentação econômica de cerca de R$ 15 milhões só com turistas, destaca.

BALSAS

A tradicional queima de fogos sairá em cinco balsas, sendo três em Camburi: uma na altura do bairro Jardim Camburi e duas em frente aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia, onde será montado o palco principal que receberá a programação musical e conduzirá a contagem regressiva da chegada do novo ano. As outras duas balsas ficarão nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras).

TENDAS

Devido ao sucesso das reservas de tendas feitas de forma on-line no ano passado, o município deve abrir as inscrições virtuais e gratuitas já na primeira quinzena de dezembro.

SHOWS

O Réveillon deste ano vai contar com três palcos: Camburi, Santo Antônio e Ilha das Caieiras. A programação cultural está em processo de contratação e em breve será divulgada. Os restaurantes da Ilha das Caieiras estarão abertos para receber os turistas durante a virada do ano.