Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Réveillon vai ter 17 minutos de queima de fogos na Praia de Camburi
Virada de ano

Réveillon vai ter 17 minutos de queima de fogos na Praia de Camburi

Na Virada, também haverá show pirotécnico coreografado nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 11:01

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 11:01

Queima de fogos em Camburi, no Réveillon 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Réveillon vai ter 17 minutos de queima de fogos na Praia de Camburi
O Réveillon de Vitória terá 17 minutos de espetáculo de luzes e cores no céu de Camburi, que contará com dois pontos de queima de fogos. Também haverá show pirotécnico coreografado nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), com duração de 10 minutos em cada ponto.
Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, a expectativa é que a virada de ano atraia 200 mil pessoas, entre moradores e turistas, e que a taxa de ocupação hoteleira repita o sucesso de 2019 e atinja novamente 100% de ocupação.

Veja Também

Confira os pontos de queima de fogos no réveillon da Grande Vitória

Saiba quais os riscos dos fogos de artifício para os animais

"Cada vez mais Vitória figura como um dos principais destinos turísticos do País nesta época do ano. E isso é muito positivo, uma vez que contribui para influenciar toda cadeia turística da cidade, como hotéis, bares, restaurantes, empresas de transportes, entre outros setores, gerando uma movimentação econômica de cerca de R$ 15 milhões só com turistas, destaca.

BALSAS

A tradicional queima de fogos sairá em cinco balsas, sendo três em Camburi: uma na altura do bairro Jardim Camburi e duas em frente aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia, onde será montado o palco principal que receberá a programação musical e conduzirá a contagem regressiva da chegada do novo ano. As outras duas balsas ficarão nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras).

TENDAS

Devido ao sucesso das reservas de tendas feitas de forma on-line no ano passado, o município deve abrir as inscrições virtuais e gratuitas já na primeira quinzena de dezembro.

SHOWS

O Réveillon deste ano vai contar com três palcos: Camburi, Santo Antônio e Ilha das Caieiras. A programação cultural está em processo de contratação e em breve será divulgada. Os restaurantes da Ilha das Caieiras estarão abertos para receber os turistas durante a virada do ano.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados