Vitória terá queima de fogos silenciosa no Réveillon pela primeira vez

Queima de fogos em Camburi, no Réveillon 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Pela primeira vez, o Réveillon de Vitória terá uma queima de fogos sem todo aquele barulho. O prefeito da Capital, Luciano Rezende (Cidadania), afirmou neste sábado (14) que o show pirotécnico será "silencioso", beneficiando idosos, doentes e animais domésticos.

O espetáculo de luzes e cores acontecerá em quatro pontos da Capital capixaba: serão dois na Praia de Camburi, com duração 17 minutos , e também na orla dos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), com duração de 10 minutos em cada ponto.

A novidade do show com menos barulho foi anunciada pelo prefeito através de uma rede social. Veja o vídeo:

O contrato com a empresa que fará a queima de fogos já foi fechado e custará R$ 979 mil à Prefeitura. Segundo o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, esse era um sonho antigo.

"Era um desejo nosso desde o ano passado mas não tínhamos empresas suficientes que forneciam esses fogos em grandes quantidades e isso custava cerca de 40% mais caro na época. Agora nós estruturamos isso desde o início do ano e teremos uma queima de fogos com barulho muito menor", afirma.

Krohling explica que apesar de serem conhecidos como "fogos silenciosos", na verdade eles fazem um pequeno barulho, só que muito menor do que os fogos tradicionais. "São fogos de baixo estampido. Como eles explodem com pólvora, não tem como serem totalmente mudos. Mas já reduzem significativamente o barulho".

TURISMO

A expectativa da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV) é que a virada de ano atraia 200 mil pessoas, entre moradores e turistas, e que a taxa de ocupação hoteleira repita o sucesso de 2019 e atinja novamente 100% de ocupação.

Serão cinco balsas, sendo três em Camburi: uma na altura do bairro Jardim Camburi e duas em frente aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia, onde será montado o palco principal que receberá a programação musical e conduzirá a contagem regressiva da chegada do novo ano. Entre as atrações já está confirmado show do cantor André Lellis