Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vitória terá queima de fogos silenciosa no Réveillon pela primeira vez
Festa da virada

Vitória terá queima de fogos silenciosa no Réveillon pela primeira vez

Prefeito da Capital anunciou novidade neste sábado (14) e disse que idosos, doentes e animais domésticos serão beneficiados. Em Camburi espetáculo vai durar 17 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 10:32

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 10:32

Queima de fogos em Camburi, no Réveillon 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Pela primeira vez, o Réveillon de Vitória terá uma queima de fogos sem todo aquele barulho. O prefeito da Capital, Luciano Rezende (Cidadania), afirmou neste sábado (14) que o show pirotécnico será "silencioso", beneficiando idosos, doentes e animais domésticos.
O espetáculo de luzes e cores acontecerá em quatro pontos da Capital capixaba: serão dois na Praia de Camburi, com duração 17 minutos, e também na orla dos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), com duração de 10 minutos em cada ponto.
A novidade do show com menos barulho foi anunciada pelo prefeito através de uma rede social. Veja o vídeo:
O contrato com a empresa que fará a queima de fogos já foi fechado e custará R$ 979 mil à Prefeitura. Segundo o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, esse era um sonho antigo.
"Era um desejo nosso desde o ano passado mas não tínhamos empresas suficientes que forneciam esses fogos em grandes quantidades e isso custava cerca de 40% mais caro na época. Agora nós estruturamos isso desde o início do ano e teremos uma queima de fogos com barulho muito menor", afirma.
Krohling explica que apesar de serem conhecidos como "fogos silenciosos", na verdade eles fazem um pequeno barulho, só que muito menor do que os fogos tradicionais. "São fogos de baixo estampido. Como eles explodem com pólvora, não tem como serem totalmente mudos. Mas já reduzem significativamente o barulho".

TURISMO

A expectativa da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV) é que a virada de ano atraia 200 mil pessoas, entre moradores e turistas, e que a taxa de ocupação hoteleira repita o sucesso de 2019 e atinja novamente 100% de ocupação.
Serão cinco balsas, sendo três em Camburi: uma na altura do bairro Jardim Camburi e duas em frente aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia, onde será montado o palco principal que receberá a programação musical e conduzirá a contagem regressiva da chegada do novo ano. Entre as atrações já está confirmado show do cantor André Lellis.
As outras duas balsas ficarão nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), que também terão palcos.

Veja Também

Réveillon de Vitória 2020 terá show gratuito de André Lellis

Réveillon: prefeituras do ES abrem inscrições para uso de tendas nas praias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados