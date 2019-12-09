Réveillon de Vitória 2020 terá show gratuito de André Lellis

O cantor André Lellis Crédito: Divulgação

O Réveillon de Vitória promete muito além do show pirotécnico de 17 minutos na Praia de Camburi, com dois pontos de queima de fogos, e nos palcos na Ilha das Caieiras e Santo Antônio. O cantor André Lellis será uma das atrações da noite da virada.

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, a expectativa é que a virada de ano atraia 200 mil pessoas, entre moradores e turistas, e que a taxa de ocupação hoteleira repita o sucesso de 2019 e atinja novamente 100% de ocupação.

"Cada vez mais Vitória figura como um dos principais destinos turísticos do País nesta época do ano. E isso é muito positivo, uma vez que contribui para influenciar toda cadeia turística da cidade, como hotéis, bares, restaurantes, empresas de transportes, entre outros setores, gerando uma movimentação econômica de cerca de R$ 15 milhões só com turistas, destaca.