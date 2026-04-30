Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Comprar sem sair da conversa: como a nova forma de venda está mudando o comportamento do consumidor
Economia (BR)

Comprar sem sair da conversa: como a nova forma de venda está mudando o comportamento do consumidor

Interações mais diretas, recomendações personalizadas e menos etapas estão transformando a forma como as pessoas tomam decisões de compra

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 20:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 abr 2026 às 20:14
Agentes de IA tornam o processo de compra mais direto, com menos etapas e menor risco de abandono (Imagem: LALAKA | Shutterstock)
Agentes de IA tornam o processo de compra mais direto, com menos etapas e menor risco de abandono Crédito: Imagem: LALAKA | Shutterstock
A jornada de compra está passando por uma mudança silenciosa e já é perceptível no dia a dia do consumidor. Se antes o processo exigia múltiplas etapas, como navegar por sites, comparar opções e retornar para finalizar a compra, hoje esse caminho começa a se encurtar. Cada vez mais, a decisão acontece dentro de uma única interação.
Esse movimento acompanha uma mudança clara de comportamento. O consumidor busca rapidez, conveniência e respostas imediatas. Dados da Accenture indicam que 58% das pessoas têm mais chances de comprar quando recebem recomendações personalizadas, enquanto 48% já abandonaram uma compra por conta de uma experiência insatisfatória. Na prática, isso tem levado empresas a reorganizar a forma como vendem.

Agentes de IA

Ganha força o uso dos chamados agentes de IA: sistemas capazes de conduzir toda a jornada de compra dentro de um único ambiente. Nesse modelo, o consumidor inicia a conversa, recebe sugestões com base no seu perfil, tira dúvidas, ajusta a escolha e conclui a compra sem sair da interface.
A dinâmica muda de forma significativa. Em vez de alternar entre páginas, o cliente resolve tudo no mesmo espaço, da descoberta ao pagamento. O processo se torna mais direto, com menos etapas e menor risco de abandono.
Para Raphael Guilhon, AI & Conversational Commerce Manager da Yalo, plataforma de comércio conversacional com IA, esse comportamento já se repete em diferentes contextos. “A pergunta deixou de ser se a IA vai vender. É quem vai estar pronto quando ela já estiver vendendo”, comenta.
Ele acrescenta que enxerga a mesma cena em uma indústria de alimentos vendendo para o pequeno mercadinho do interior, em uma fabricante de petfood falando com clínica veterinária, ou em uma indústria de bebidas atendendo bares de bairro. Em todos esses contextos, o vendedor de campo passa a operar com um copiloto de IA dentro do WhatsApp, e o pequeno PDV, que antes era atendido em ciclos longos, ganha relacionamento contínuo. Isso muda a economia da distribuição no Brasil, não só a tecnologia.
Operações com agentes de IA melhoram taxas de conversão, crescimento no valor médio dos pedidos e composição das compras (Imagem: Lemonsoup14 l Shutterstock)
Operações com agentes de IA melhoram taxas de conversão, crescimento no valor médio dos pedidos e composição das compras Crédito: Imagem: Lemonsoup14 l Shutterstock

Mudança na relação com o consumidor gera novos resultados

Outro efeito relevante é a continuidade da relação. Diferentemente do modelo tradicional, em que a interação acontece de forma pontual, o contato passa a ser constante. “ Agentes de IA não são apenas coadjuvantes que apoiam o processo de vendas. Se tornaram aliados inseparáveis do consumidor que precisa de hiperpersonalização e de um bom vendedor, conduzindo diretamente a transação. A decisão acontece dentro da conversa, e o site virou retaguarda”, diz o executivo.
Os impactos já começam a aparecer. Em operações que adotaram esse modelo, há registros de aumento nas taxas de conversão, crescimento no valor médio dos pedidos e melhora na composição das compras: reflexo de uma jornada mais orientada e contextual. Ao mesmo tempo, o e-commerce não desaparece, mas assume um novo papel. Continua sendo a base operacional, responsável por catálogo, pagamento e logística, enquanto o ponto de decisão migra para a conversa.
No Brasil, esse cenário encontra um ambiente favorável. Com mais de 169 milhões de usuários em aplicativos de mensagens , conforme dados do Special Report Digital 2025, da We Are Social, o país se consolidou como um dos principais mercados para esse tipo de interação. A concentração em uma única interface reduz barreiras e acelera a adoção desse formato.
Por Clarissa Perillo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pesquisa aponta os candidatos mais rejeitados pelos capixabas
Quaest: Rose, Manato, Contarato e Hartung são os mais rejeitados para o Senado no ES
Nomes foram testados em primeira pesquisa de intenção encomendada por A Gazeta
Quaest: Magno tem 46%, Hartung 36%, Helder 33% e Ferraço 31% de rejeição na corrida pelo governo do ES
Renato Casagrande e Ricardo Ferraço
Quaest: 67% desconhecem que Ricardo é o pré-candidato apoiado por Casagrande

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados