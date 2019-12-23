Veja lista de restaurantes abertos nos feriados de Natal e réveillon

A tradição da ceia de Natal, na noite de 24 de dezembro, e da festa de réveillon, na virada de 31/12 para 1º de janeiro, costuma esvaziar o circuito de bares e restaurantes. A maioria das casas fecha nessas datas para que os funcionários descansem e aproveitem a ceia natalina em casa, com a família, e curtam o Ano-novo na praia ou em alguma festa.
Mas nos feriados, 25 e 1º, há estabelecimentos, em especial os da orla, abertos para receber moradores e turistas, no almoço e no jantar. Reunimos dicas de locais, na Capital e arredores, para beber e petiscar, comer uma sobremesa ou um sanduba, e aproveitar a principal refeição do dia ou da noite com um cardápio variado. Confira!
HAMBURGUERIAS, DOCERIAS E PADARIAS
Super Burger
Natal: 24/12 - fechado. 25/12 - das 18h30 às 23h30. 31/12 - fechado. 1/1 - das 18h30 às 23h30 somente com atendimento no local (delivery indisponível). Av. Jerusalém, 422, Campo Grande, Cariacica. (27) 2141-9004.
Lugano
Natal: 24/12 - das 9 às 15h30. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 9 às 15h30. Rua Desembargador Sampaio, 106, Praia do Canto, Vitória. (27) 3100-1849.
Pop Burger
Natal: 24/12 - fechado. 25/12 - das 18h30 às 23h40. Ano-novo: 31/12 - fechado. 1/1 - das 18h30 às 23h40. Av. Braúna, s/s, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99870-0394.
Route's Burger & Beer
Natal: 24/12 - fechado. 25/12 - das 18 à 0h. Ano-novo: 31/12 - fechado. 1/1 - das 18 à 0h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 1045, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4399.
Jucá Padaria Artesanal
Natal: 24/12 - das 8 às 15h. Fechado 25 e 31/12 e 1/1. Av. Des. Dermeval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória. (27) 99897-5227.
Caffè Lorenzon
Natal: 24/12 - das 7 às 17h. 25/12 - das 8 às 20h. Ano-novo: 31/12 - das 7 às 17h. 1/1 - das 8 às 20h. Av. Hugo Musso, 1243, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-3602 .
Urbanos
Ano-novo: 1/1 - das 18h30 às 23h30. Fechado 24, 25 e 31/12. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384. Também no Shopping Vitória e em Vila Velha.
King Kone
Natal: 24/12 - fechado. 25/12 - das 18 à 0h. Ano-novo: 31/12 - fechado. 1/1 - das 18 à 0h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.
Rigonito
Natal: 24/12 - fechado. 25/12 - das 18 às 23h. Ano-novo: 31/12 - fechado. 1/1 - das 18 às 23h. Rua Eugenílio Ramos, 665, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-2222.
Foliage Café
Natal: 24/12 - das 10 às 16h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 10 às 18h. 1/1 - fechado. Rua 15 de Novembro, 600, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-2233.
Chocolateria Brasil
Natal: 24/12 - das 10h às 17h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 11 às 15h. 1/1 - fechado. Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.
Foodies Burger
Natal: 25/12 - das 19 às 23h30. Ano-novo: 1/1 - das 19 às 23h30. Fechado 24 e 31/12. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3207-5200. Também em Jardim Camburi e na Praia do Canto.
Gelato e Arte
Natal: 24/12 - das 12 às 18h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 12 às 18h. 1/1 - das 14 às 23h. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 214, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636.
Duckbill Cookies & Coffee
Natal: 24/12 - das 9h às 16h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - fechado. 1/1 - das 14 às 20h. Av. Saturnino de Brito, 1415 - Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-1116.
RESTAURANTES
Aloha
Natal: 24/12 - das 11h30 às 16h. 25/12 - das 17 à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 16h. 1/1 - das 17 à 0h. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 4, Mata da Praia, Vitória. (27) 3026-1885.
Espaço Maria Mariana
Ano-novo: 31/12 e 1/1 - das 9h30 às 17h. Fechado 24 e 25/12. Av. Atapoã, 10, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.
Cabana do Luiz
Ano-novo: 31/12 - das 11 às 18h. 1/1 - das 11 às 23h30. Fechado 24 e 25/12. Av. Abido Saad, 2.003, Jacaraípe, Serra. (27) 3252-4883.
Partido Alto (Jardim da Penha e Praia do Canto)
Natal: 24/12 - das 11 às 17h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - fechado. 1/1 - das 11 à 1h. Rua João da Cruz, 80, Triângulo, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-8559. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 20, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3227-4086.
Cantina Vicenza
Natal: 24/12 - das 11 às 17h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 11 às 17h. 1/1 - das 11 às 23h. Rua Prof. João Cardoso, 390, Barra do Jucu, Vila Velha. (27) 3260-1416.
Bacalhauzinho
Natal: 24/12 - das 11h30 às 16h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 16h. 1/1 - fechado. Av. Augusto Emílio Estelita Lins, 312, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3207-3800.
Domino's (Praia do Canto)
Natal: 24/12 - fechado. 25/12 - das 17 às 23h20. Ano-novo: 31/12 - fechado. 1/1 - das 17 às 23h20. Avenida Rio Branco, 1777, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-4746.
Coco Bambu
Natal: 24/12 - das 11h30 às 15h e das 18 à 0h. 25/12 - das 11h30 às 15h e das 18h à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 15h e das 18 às 22h. 1/1 - das 11h30 às 15h e das 18 à 0h. Shopping Praia da Costa, Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100 e (27) 99664-9100.
Cia do Caranguejo
Natal: 24/12 - das 11h30 às 17h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - fechado. 1/1 - a partir das 11h30. Av. Des. Dermeval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.
Outback (Vitória e Vila Velha)
Natal: 24/12 - das 12h às 16h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 12 às 16h. 1/1 - unidade de Vila Velha estará fechada, mas a de Vitória vai funcionar das 13h às 22h30. Shopping Vitória, Avenida Américo Buaiz, 200. (27) 3235-7253. Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2126.
Yahoo
Ano-novo: 1/1 - a partir das 18h. Fechado 24, 25 e 31/12. Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 845, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2260.
Bio Gourmet
Natal: 24/12 das 11h30 às 14h30. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 14h30. 1/1 - fechado. Rua Henrique Moscoso, 398, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-0021.
Argento Parrilla (Vila Velha)
Natal: 24/12 - das 12 às 17h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 12 às 17h. 1/1 - fechado. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2225.
Pirão
Natal: 24/12 - das 11h às 17h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 11 às 17h. 1/1 - fechado. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.
Rancho Beliskão
Natal: 24/12 - das 11 às 15h. 25/12 - das 11 à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11 às 15h. 1/1 - das 11 à 0h. Rua José Célso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-0800.
Noz Comida Afetiva
Natal: 24/12 - das 11h30 às 14h30. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 14h30. 1/1 - fechado. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99719-6394.
Banzai Lounge e Banzai
Natal: 25/12 - das 18 à 0h. Fechado 24 e 31/12 e 1/1. Lounge: Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-2222. Rua Celso Calmon, 436, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-6812.
Spetacollo (Hortomercado)
Natal: 24/12 - das 11 às 15h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 11 às 15h. 1/1 - fechado. Rua Lygia Cândida Cosme, 695, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3314-4732.
Atlântica (Vitória)
Natal: 24/12 - das 11 às 17h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 e 1/1 - das 11 às 17h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Loja 1, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3100-2341.
Atlântica (Itaparica, Vila Velha)
Ano-novo: 1/1 - das 11 às 17h. Fechado 24, 25 e 31/12. Av. Estudante José Júlio de Souza, 50, Itaparica, Vila Velha. (27) 3140-1967.
Los Chicos
Natal: 25/12 - das 18h30 às 23h. Fechado 24 e 31/12 e 1/1. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147.
Argento Parrilla (Vitória)
Natal: 24/12 - das 11 às 17h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 11 às 17h. 1/1 - fechado. Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-6033.
Aleixo
Natal: 24/12 - das 12 às 16h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 12 às 16h. 1/1 - fechado. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.
Recanto Gaúcho
Natal: 24/12 - das 10 às 17h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 10 às 17h. 1/1 - das 10 à 0h. Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, 111, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-1162.
Bacana (Vitória, Vila Velha e Serra)
Natal: 24/12 - das 11 às 17h. 25/12 - das 11 às 23h. Ano-novo: 31/12 - das 11 às 17h. 1/1 - das 11 às 23h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 594, Bairro República, Vitória. Também na Praia da Costa e Bairro de Fátima. (27) 3324-8707.
d'Bem
Natal: 24/12 - das 12 às 16h. Fechado 25 e 31/12 e 1/1. Rua Joaquim Lyrio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-8901.
d'Bem Pedra Azul
Ano-novo: 31/12 e 1/1 - das 11h30 às 16h. Fechado 24 e 25/12. Fazenda Fjordland, Rota do Lagarto, Km 2,2, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99889-4575.
Cantina d'Itália
Natal: 24/12 - das 11h às 15h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 15h. Fechado 25/12 e 1/1. Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350.
Spaghetti (Vitória)
Natal: 24/12 - das 11h30 às 14h30. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 14h30. Fechado 25/12 e 1/1. (27) 3224-8866. Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866.
Domus Itálica
24 e 31/12 - das 11h30 às 17h. 25/12 e 1/1 - das 11h30 às 17h e das 19 à 0h. Shopping Praia da Costa, entrada principal pela Rua Romero Botelho, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3676.
Terra à Vista (Shopping Moxuara)
Natal: 24/12 - das 11h30 às 18h. 25/12 - das 11h30 às 22h. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 18h. 1/1 - das 11h30 às 22h. Av. Mario Gurgel, 5353, loja 307, São Francisco, Cariacica. (27) 3010-3290.
Pierrot da Praia
Natal: 24 e 25/12 - das 11 às 18h. Ano-novo: 31/12 - fechado. 1/1 - das 11 às 18h. Av. Atapoã, s/n, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1677.
Ninho da Roxinha
Natal: 24/12 - das 11 às 17h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 11 às 17h - festa de réveillon a partir das 21h (R$ 299,00 por pessoa). 1/1 - das 11h às 23h. Rua do Limão, 350, Nova Almeida, Serra. (27) 3253-1516.
Do Papa Gourmet
Ano-novo: 31/12 e 1/1 - das 11 às 16h. Fechado: 24 e 25/12. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700, lojas 2 e 3, Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3100-2458.
BARES
Abertura
Natal: 24/12 - fechado. 25/12 a partir das 17h. Ano-novo: 31/12 - a partir das 17h. 1/1 - a partir das 17h. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória. Também em Jardim Camburi e na Praia do Canto.
Raiz do Canto
Natal: 25/12, a partir das 18h. Fechado 24 e 31/12 e 1/1. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 3215-5329.
Regina Maris (Vila Velha)
Natal: 24/12 - das 11 às 17h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 11 às 17h. 1/1 - das 11 às 23h. Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0897.
Caranguejo do Assis (Vila Velha)
Natal: 24/12 - das 11 às 17h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 11 às 17h. 1/1 - das 12 à 0h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
Porquinho Bar
Natal: 24/12 - das 8 às 16h. 25/12 - fechado. Ano-novo: 31/12 - das 8 às 16h. 1/1, das 8 à 0h. Quiosque 5 da Praia de Camburi, Av. Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória.
Caranguejo do Assis (Vitória)
Natal: 24/12 - fechado. 25/12 - das 11 às 23h. Ano-novo: 31/12 - das 17 às 23h. 1/1 - das 11 às 23h. Quiosque 6 da Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-3800.