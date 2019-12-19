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Notas gastronômicas

Pitadas: dicas de jantar de réveillon e gelatos de Natal

Veja o que o grego Thalassa está preparando para o réveillon em Vitória e o Solar da Praia em Iriri. Para refrescar, tem gelatos natalinos na Bacio di Latte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 14:20

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 14:20

Mar Egeu, risoni com frutos do mar servido no restaurante Thalassa Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação
O restaurante Thalassa está aceitando reservas para o seu já tradicional jantar de réveillon, no dia 31/12, das 20h à 1h30. Além dos pratos típicos da Grécia, a noite terá tradições como a dança grega com quebra de pratos e um menu composto de três entradas, prato principal e sobremesa a R$ 240 por pessoa (não inclui bebidas). O valor individual para crianças de 6 a 14 anos é R$ 120, também sem bebidas. Entre as opções estão o Mar Egeu (risoni com frutos do mar), o risoto de polvo e o carré de cordeiro na brasa com batatas rústicas, tzatziki e pão pita. Reservas: (27) 3071-2495 ou 98165-7980. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória.    

JANTAR DA VIRADA EM IRIRI

O restaurante da pousada Solar da Praia também fará um jantar especial de réveillon, aberto ao público, no dia 31/12, a partir das 20h. O valor é R$ 220 por pessoa, inclui bebidas (chope pilsen liberado, água e refrigerante) e dá direito a servir-se à vontade na mesa de entradas e antepastos e na mesa de sobremesas, além de um dos pratos principais: arroz especial de bacalhau ou lascas de costela bovina ao molho roti com farofa de panko e musseline de mandioca. Preço para crianças sob consulta. Reservas: (27) 99961-4788. Rua Padre José de Anchieta, 1, Iriri, Anchieta.   
Doce de Leite Quebra Nozes, Rena Amarena e Gingerbell: Natal na Bacio di Latte Crédito: Caio Palazzo/Divulgação

GELATOS INSPIRADOS NO NATAL

Com três unidades na Grande Vitória, a rede de gelaterias Bacio di Latte oferece em dezembro um trio de gelatos criados especialmente para o Natal. São eles: Rena Amarena (de baunilha, finalizado com calda de cerejas italianas), Doce de Leite Quebra Nozes (de doce de leite mesclado com especiarias, calda de caramelo e crocante de nozes) e Gingerbell (de especiarias com creme de caramelo e biscoito spekulaas). O copinho custa a partir de R$ 12,50, com até três sabores de gelato. Lojas nos shoppings Vitória, Praia da Costa e Vila Velha.  
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.

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