Pitadas: dicas de jantar de réveillon e gelatos de Natal

O restaurante Thalassa está aceitando reservas para o seu já tradicional jantar de réveillon, no dia 31/12, das 20h à 1h30. Além dos pratos típicos da Grécia, a noite terá tradições como a dança grega com quebra de pratos e um menu composto de três entradas, prato principal e sobremesa a R$ 240 por pessoa (não inclui bebidas). O valor individual para crianças de 6 a 14 anos é R$ 120, também sem bebidas. Entre as opções estão o Mar Egeu (risoni com frutos do mar), o risoto de polvo e o carré de cordeiro na brasa com batatas rústicas, tzatziki e pão pita. Reservas: (27) 3071-2495 ou 98165-7980. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória.