Pitadas: dicas de jantar de réveillon e gelatos de Natal

O restaurante Thalassa está aceitando reservas para o seu já tradicional jantar de réveillon, no dia 31/12, das 20h à 1h30. Além dos pratos típicos da Grécia, a noite terá tradições como a dança grega com quebra de pratos e um menu composto de três entradas, prato principal e sobremesa a R$ 240 por pessoa (não inclui bebidas). O valor individual para crianças de 6 a 14 anos é R$ 120, também sem bebidas. Entre as opções estão o Mar Egeu (risoni com frutos do mar), o risoto de polvo e o carré de cordeiro na brasa com batatas rústicas, tzatziki e pão pita. Reservas: (27) 3071-2495 ou 98165-7980. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória.
JANTAR DA VIRADA EM IRIRI
O restaurante da pousada Solar da Praia também fará um jantar especial de réveillon, aberto ao público, no dia 31/12, a partir das 20h. O valor é R$ 220 por pessoa, inclui bebidas (chope pilsen liberado, água e refrigerante) e dá direito a servir-se à vontade na mesa de entradas e antepastos e na mesa de sobremesas, além de um dos pratos principais: arroz especial de bacalhau ou lascas de costela bovina ao molho roti com farofa de panko e musseline de mandioca. Preço para crianças sob consulta. Reservas: (27) 99961-4788. Rua Padre José de Anchieta, 1, Iriri, Anchieta.
GELATOS INSPIRADOS NO NATAL
Com três unidades na Grande Vitória, a rede de gelaterias Bacio di Latte oferece em dezembro um trio de gelatos criados especialmente para o Natal. São eles: Rena Amarena (de baunilha, finalizado com calda de cerejas italianas), Doce de Leite Quebra Nozes (de doce de leite mesclado com especiarias, calda de caramelo e crocante de nozes) e Gingerbell (de especiarias com creme de caramelo e biscoito spekulaas). O copinho custa a partir de R$ 12,50, com até três sabores de gelato. Lojas nos shoppings Vitória, Praia da Costa e Vila Velha.
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.