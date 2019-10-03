Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Notas gastronômicas

Pitadas: nova sorveteria, festival de lagosta e Oktoberfest

Confira os destaques da semana nos restaurantes da Grande Vitória e programe-se!

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 14:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

03 out 2019 às 14:00
Sorvete Pistacchio e Nutellina da Bacio di Latte, que abriu nova unidade no Estado. Crédito: Estúdio Gastronômico/Divulgação
Dois meses após sua chegada oficial ao Estado, com a abertura de uma loja no Shopping Vitória, a rede de gelaterias Bacio di Latte estreia em Vila Velha. A primeira unidade canela-verde foi aberta na última terça, 01/10, e fica no piso L1 do Shopping Praia da Costa, em frente à Polishop e próximo à entrada Curitiba. Diariamente, são dispostos 20 sabores na vitrine, com destaque para o Pistacchio, feito de pistache italiano tostado. Os copinhos custam de R$ 12,50 a R$ 28 e a cada mês são lançados três sabores temáticos - em outubro, Beijinho, Framboesa & Suspiro e Sucrilhos resgatam memórias de infância. No Shopping Praia da Costa, Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

> Quer receber todas as novidades de cultura e entretenimento do ES? CLIQUE AQUI e participe do grupo de Whatsapp do Divirta-se

Festival com pratos de lagosta na Mata da Praia

Especializado em frutos do mar na Mata da Praia, o restaurante Cia do Caranguejo realiza o 2º Festival da Lagosta, nos dias 5 e 12 de outubro. Nesses dois sábados, das 11h30 à meia-noite, a casa vai oferecer um cardápio especial de oito pratos à base de lagosta. Cada um custa R$ 120 e serve de duas a três pessoas. Entre as opções, há moqueca de cauda de lagosta (acompanhada por arroz, pirão e moquequinha de banana) e uma combinação de lagosta e camarões com legumes grelhada na chapa e servida com arroz de brócolis. O estrogonofe de lagosta, com arroz e batata palha, também é uma pedida. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230. 
Lagosta, camarões e legumes grelhados na chapa servidos no Cia do Caranguejo. Crédito: Lore Comunicação/Divulgação

Cervejaria realiza Oktoberfest no Hortomercado

A Oktoberfest, maior comemoração em torno da cerveja pelo mundo, já começa a surgir no calendário capixaba. Neste sábado, 05/10, a Casa do Cervejeiro promove sua 9ª edição da festa, com chopes artesanais, cervejas especiais, comida alemã, danças típicas e música ao vivo. A programação tem início às 13h, com apresentação do grupo de danças folclóricas alemãs Pilger der Hoffnung, do músico Gustavo Hemaidan (MPB e samba) e da cantora Lu Nogueira (pop rock nacional e internacional). O cardápio terá petiscos germânicos como o Eisbein Aperitivo - lascas de joelho de porco defumada, batata, bacon, chucrute e linguiças (R$ 45) - e algumas opções de chope (500ml) são IPA do Mestre (R$ 15), Convento Red Ale (R$ 14) e Pilsen do Mestre (R$ 9). A entrada é gratuita. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, lojas 23 e 24, Hortomercado, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3315-5891.
Casa do Cervejeiro realiza sua própria Oktoberfest, no Hortomercado.  Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG

Último fim de semana do ES Restaurant Week 

Termina no domingo (6/10) a 18ª edição do ES Restaurant Week, que reúne cardápios completos de entrada, prato e sobremesa a preços promocionais em 31 restaurantes da Grande Vitória. Os menus convencionais de almoço custam R$ 43,90 e de jantar R$ 54,90, por pessoa. Já a novidade deste ano, o Menu Plus, sai a R$ 55 no almoço e R$ 68 no jantar, também por pessoa. Clique aqui para conferir todas as opções de cardápio, assim como os endereços e o horário de funcionamento das casas participantes.      

Veja Também

Pitadas #3: mini roda de boteco, nova doceria e evento na reta final

Pitadas #2: quintal gourmet na Prainha, menu promocional e despedida

Pitadas: nova esfirreria, delivery japonês e almoço beneficente #1

Acompanhe a colunista no Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados