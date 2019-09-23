Pitadas: mini roda de boteco, nova doceria e evento na reta final

Café na casquinha, fondue na taça, sorvetes e várias doçuras feitas com chocolate de Gramado-RS estão no cardápio da mais nova doceria da Capital. Aberta há pouco mais de um mês, a Chocolate Lugano Vitória é a primeira loja capixaba da franquia e fica na Praia do Canto. Fundada em 1976 em Gramado, a chocolateria Lugano foi pioneira na produção de chocolates na Serra Gaúcha. Além dos 150 tipos de chocolates para venda, a unidade capixaba conta com cafeteria e espaço kids. Na cardápio, destaque para o waffle com cobertura (R$ 10,90), o croissant com chocolate e frutas para acompanhar (R$ 13,90) e o mocaccino, feito de chocolate, leite e café expresso (R$ 11,90). Abre de segunda a sábado, das 11h às 19h. Rua Desembargador Sampaio, 106, Praia do Canto, Vitória. (27) 3014-1849.