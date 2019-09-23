Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Notas gastronômicas

Pitadas: mini roda de boteco, nova doceria e evento na reta final

Confira os destaques gastronômicos da semana e bom apetite!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

23 set 2019 às 16:10

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 16:10

Petisco da Cervejaria Bradus, um dos participantes confirmados no Botequim Roda de Boteco. Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
O Botecão, evento que encerra o Roda de Boteco, vai ganhar uma versão especial para as comemorações dos 15 anos do festival. É o Botequim Roda de Boteco, que acontece de 25 a 27 de outubro e de 1 a 3 de novembro, no estacionamento do Shopping Vitória. Cerca de 20 bares e botecos participantes venderão petiscos que fizeram história no Roda, revezando-se em tendas, nos dois finais de semana. As porções serão oferecidas em dois tamanhos, individual e Amigos (para compartilhar). Já confirmaram presença: Bar dos Meninos, Cervejaria Bradus, De Passagem Beach, Espetaria e Petiscaria do Gugu, Faé Botequim, Gostinho Mineiro - O Rei do Tira Gosto, JP Petiscaria & Restaurante, Moqueka Prime, Peruggia's Botequim e Petiscaria do Jojo's. O evento, com entrada gratuita, também terá recreação infantil e shows de samba, pagode e pop rock. Mais informações no Instagram @rodadeboteco
> Quer receber todas as novidades de cultura e entretenimento do ES? CLIQUE AQUI e participe do grupo de Whatsapp do Divirta-se
Chocolateria tradicional de Gramado chega a Vitória 
Café na casquinha, fondue na taça, sorvetes e várias doçuras feitas com chocolate de Gramado-RS estão no cardápio da mais nova doceria da Capital. Aberta há pouco mais de um mês, a Chocolate Lugano Vitória é a primeira loja capixaba da franquia e fica na Praia do Canto. Fundada em 1976 em Gramado, a chocolateria Lugano foi pioneira na produção de chocolates na Serra Gaúcha. Além dos 150 tipos de chocolates para venda, a unidade capixaba conta com cafeteria e espaço kids. Na cardápio, destaque para o waffle com cobertura (R$ 10,90), o croissant com chocolate e frutas para acompanhar (R$ 13,90) e o mocaccino, feito de chocolate, leite e café expresso (R$ 11,90). Abre de segunda a sábado, das 11h às 19h. Rua Desembargador Sampaio, 106, Praia do Canto, Vitória. (27) 3014-1849.
> Pitadas #2: quintal gourmet na Prainha, menu promocional e despedida
Mocaccino servido na Chocolate Lugano, na Praia do Canto. Crédito: Chocolate Lugano/Divulgação
Últimos dias do festival Manguinhos Gourmet
Quem ainda não provou os pratos do Manguinhos Gourmet tem até este sábado (28) e domingo (29/09) para participar do festival, que está na 14ª edição e acontece em 14 estabelecimentos do balneário. São eles: Espaço Enseada, Maria Mariana, Chico Bento, Estação Primeira de Manguinhos, Moqueca do Geraldo, Enseada de Manguinhos, Maresias, RM ESpaço Gourmet, Recanto das Estrelas, Steak House Gourmet, TaTu do Bem, Delícias da Vila, Casa do Sorvete e Açaí e Vila Tabaco. A porção de degustação dos pratos criados para o evento custa R$ 20, e a de entradas e sobremesas sai por R$ 15. Mais informações no Instagram @manguinhosgourmet.
Espaço Maresia's participa do 14º Manguinhos Gourmet, que acaba domingo (28) Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação
Acompanhe a colunista no Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados