Pitadas: mini roda de boteco, nova doceria e evento na reta final

O Botecão, evento que encerra o Roda de Boteco, vai ganhar uma versão especial para as comemorações dos 15 anos do festival. É o Botequim Roda de Boteco, que acontece de 25 a 27 de outubro e de 1 a 3 de novembro, no estacionamento do Shopping Vitória. Cerca de 20 bares e botecos participantes venderão petiscos que fizeram história no Roda, revezando-se em tendas, nos dois finais de semana. As porções serão oferecidas em dois tamanhos, individual e Amigos (para compartilhar). Já confirmaram presença: Bar dos Meninos, Cervejaria Bradus, De Passagem Beach, Espetaria e Petiscaria do Gugu, Faé Botequim, Gostinho Mineiro - O Rei do Tira Gosto, JP Petiscaria & Restaurante, Moqueka Prime, Peruggia's Botequim e Petiscaria do Jojo's. O evento, com entrada gratuita, também terá recreação infantil e shows de samba, pagode e pop rock. Mais informações no Instagram @rodadeboteco.
Chocolateria tradicional de Gramado chega a Vitória
Café na casquinha, fondue na taça, sorvetes e várias doçuras feitas com chocolate de Gramado-RS estão no cardápio da mais nova doceria da Capital. Aberta há pouco mais de um mês, a Chocolate Lugano Vitória é a primeira loja capixaba da franquia e fica na Praia do Canto. Fundada em 1976 em Gramado, a chocolateria Lugano foi pioneira na produção de chocolates na Serra Gaúcha. Além dos 150 tipos de chocolates para venda, a unidade capixaba conta com cafeteria e espaço kids. Na cardápio, destaque para o waffle com cobertura (R$ 10,90), o croissant com chocolate e frutas para acompanhar (R$ 13,90) e o mocaccino, feito de chocolate, leite e café expresso (R$ 11,90). Abre de segunda a sábado, das 11h às 19h. Rua Desembargador Sampaio, 106, Praia do Canto, Vitória. (27) 3014-1849.
Últimos dias do festival Manguinhos Gourmet
Quem ainda não provou os pratos do Manguinhos Gourmet tem até este sábado (28) e domingo (29/09) para participar do festival, que está na 14ª edição e acontece em 14 estabelecimentos do balneário. São eles: Espaço Enseada, Maria Mariana, Chico Bento, Estação Primeira de Manguinhos, Moqueca do Geraldo, Enseada de Manguinhos, Maresias, RM ESpaço Gourmet, Recanto das Estrelas, Steak House Gourmet, TaTu do Bem, Delícias da Vila, Casa do Sorvete e Açaí e Vila Tabaco. A porção de degustação dos pratos criados para o evento custa R$ 20, e a de entradas e sobremesas sai por R$ 15. Mais informações no Instagram @manguinhosgourmet.
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