A evolução de um dos maiores eventos do agronegócio do ES

A Pinheiros AgroShow, maior feira de agronegócio do extremo norte capixaba e uma das maiores do Espírito Santo, se prepara para chegar à sua 4ª edição com uma mudança estratégica de endereço e novidades.
Entre os dias 27 e 29 de agosto, o Parque de Vaquejada José Maria será transformado em um ambiente voltado aos negócios e à difusão de conhecimento, com destaque para tecnologia, inovação e Inteligência Artificial (IA).
O novo espaço conta com cerca de 10 mil m² e vem atender à crescente demanda do evento, incluindo uma área mais ampla para estacionamento e melhor disposição dos aproximados 90 estandes expositores que serão montados no local. A expectativa é a de receber cerca de 6,5 mil pessoas ao longo dos três dias. A meta é pelo menos manter o volume de negócios alcançado em 2025, quando a feira movimentou mais de R$ 700 milhões.
Pela primeira vez, a carreta-escola do Senar estacionará na AgroShow, informou o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Pinheiros, Abdias Júnior.
“Na sala sobre rodas, o produtor vai encontrar palestras técnicas com quem entende do chão da fazenda, curso de culinária que valoriza a mulher do campo e os produtos da nossa terra, gravação de podcasts com histórias reais do agro e entretenimento. É capacitação gratuita, de alto nível, sem precisar sair do município”, recomenda.
A programação também contará com prova e premiação do 7º Concurso de Qualidade do Café de Pinheiros e o tradicional leilão de gado, que já virou marca registrada da feira. “O leilão contará com genética de ponta, gado de qualidade e a emoção que só o remate traz. É negócio, é festa e é vitrine para o trabalho do pecuarista”, comentou Abdias.
O QUE SERÁ APRESENTADO NA FEIRA
Os visitantes poderão conferir soluções em diversos segmentos nos estandes expositivos, como produção e insumos agrícolas - incluindo biológicos, defensivos, adubos, viveiros, cafeicultura e irrigação - além de máquinas, equipamentos e infraestrutura, como veículos, secadores, energia solar e outros itens. Também estarão presentes serviços estratégicos, como instituições financeiras, seguradoras, consultorias, packing house e sistema ERP.
A programação começa na quinta-feira (27), às 15h, com abertura oficial às 17h30 e encerramento às 21h30. Para abertura, presença confirmada de Dr. Bruno Lucchi, diretor técnico da CNA. “Ter a Confederação Nacional da Agricultura conosco mostra que os olhos do agro brasileiro estão voltados para nossa região. É reconhecimento e é uma oportunidade de levar nossa demanda direto para quem decide em Brasília”, comentou.
Na sexta-feira (28), as atividades vão das 9h às 21h30, enquanto no sábado (29), último dia, o evento ocorre das 9h às 15h30. O Pinheiros AgroShow é realizado pelo Sindicato Rural de Pinheiros, com organização da Campo Vivo.
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