A evolução de um dos maiores eventos do agronegócio do ES

A Pinheiros AgroShow, maior feira de agronegócio do extremo norte capixaba e uma das maiores do Espírito Santo, se prepara para chegar à sua 4ª edição com uma mudança estratégica de endereço e novidades.





Entre os dias 27 e 29 de agosto, o Parque de Vaquejada José Maria será transformado em um ambiente voltado aos negócios e à difusão de conhecimento, com destaque para tecnologia, inovação e Inteligência Artificial (IA).





O novo espaço conta com cerca de 10 mil m² e vem atender à crescente demanda do evento, incluindo uma área mais ampla para estacionamento e melhor disposição dos aproximados 90 estandes expositores que serão montados no local. A expectativa é a de receber cerca de 6,5 mil pessoas ao longo dos três dias. A meta é pelo menos manter o volume de negócios alcançado em 2025, quando a feira movimentou mais de R$ 700 milhões.