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Leonel Ximenes

Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES

Certame em dois dias reúne desde uma moto CG 125 até uma S10 LTZ

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 03:15

Públicado em 

27 abr 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00 Divulgação

Depois do leilão da Polícia Militar no último sábado (18), é a vez de o Detran-ES abrir um megaleilão on-line com quase 780 veículos. São 355 lotes no dia 29 de abril e 419 lotes no dia 30, com sessões públicas das 9h às 17h, exclusivamente pelo site www.gestaodeleiloes.com.br. Os lances já estão abertos desde o dia 7 de abril.


Diferentemente do leilão da PMES, que ofereceu veículos da frota policial, o certame do Detran reúne veículos conservados e aptos à circulação que foram removidos ou apreendidos e não reclamados pelos proprietários no prazo legal. A variedade é enorme - e os preços, em muitos casos, surpreendentemente baixos.


OS DESTAQUES DO LEILÃO

Um dos destaques do leilão é um Ford Edge V6 2013 importado, avaliado em R$ 15,2 mil, e uma Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 com valor inicial de  R$ 18.355,00.


Outra marca deste leilão é a presença de motocicletas modelo 2025. Uma Honda CG 160 Titan 2025, que custa acima de R$ 16 mil na concessionária, aparece com lance inicial de R$ 5,1 mil. 

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Está disponível também uma Yamaha YBR 150 Factor 2025 por R$ 4,4 mil. Além delas, dezenas de motos modelo 2024 integram o catálogo: Honda CG 160 Start, Fan e Titan, Yamaha Fazer ABS e Yamaha Crosser S ABS.


A grande maioria dos 774 lotes é de motocicletas: são centenas de unidades para quem busca moto popular com preço baixo.

Este Ford Edge V6 2013, importado, está avaliado em R$ 15,2 mil
Este Ford Edge V6 2013, importado, está avaliado em R$ 15,2 mil Divulgação

Os veículos podem ser visitados até esta terça-feira (28), das 9h às 12h e das 13h às 16h, no Pátio Central do Detran/ES, situado à Rua A, sem número, Campinho da Serra I, Serra/ES (CEP 29178-072). É necessário agendamento prévio pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 99238-6494.

CURIOSIDADES DO LEILÃO DO DETRAN-ES

* O leilão tem veículos de diversos Estados: além do ES, aparecem placas de São Paulo, Minas Gerais e outros;


* Há modelos fora de linha que despertam interesse de colecionadores: VW Gol GLI 1994, Fiat Palio ED 1998, Ford KA 1997 e Honda ML 125 1981;


* Uma Kasinski Seta 125 (2007) e uma Sundown Max 125 aparecem entre as motos mais exóticas;


* O Ford Edge V6 importado e a Mercedes C 180 Coupé são os itens mais sofisticados e ambos estão com lances muito abaixo da tabela de mercado;


* Uma Honda C100 Biz ES 1999 aparece com lance de R$ 1,3 mil, uma nostalgia dos anos 2000.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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