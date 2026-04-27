Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES

Depois do leilão da Polícia Militar no último sábado (18), é a vez de o Detran-ES abrir um megaleilão on-line com quase 780 veículos. São 355 lotes no dia 29 de abril e 419 lotes no dia 30, com sessões públicas das 9h às 17h, exclusivamente pelo site www.gestaodeleiloes.com.br. Os lances já estão abertos desde o dia 7 de abril.
Diferentemente do leilão da PMES, que ofereceu veículos da frota policial, o certame do Detran reúne veículos conservados e aptos à circulação que foram removidos ou apreendidos e não reclamados pelos proprietários no prazo legal. A variedade é enorme - e os preços, em muitos casos, surpreendentemente baixos.
OS DESTAQUES DO LEILÃO
Um dos destaques do leilão é um Ford Edge V6 2013 importado, avaliado em R$ 15,2 mil, e uma Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 com valor inicial de R$ 18.355,00.
Outra marca deste leilão é a presença de motocicletas modelo 2025. Uma Honda CG 160 Titan 2025, que custa acima de R$ 16 mil na concessionária, aparece com lance inicial de R$ 5,1 mil.
Está disponível também uma Yamaha YBR 150 Factor 2025 por R$ 4,4 mil. Além delas, dezenas de motos modelo 2024 integram o catálogo: Honda CG 160 Start, Fan e Titan, Yamaha Fazer ABS e Yamaha Crosser S ABS.
A grande maioria dos 774 lotes é de motocicletas: são centenas de unidades para quem busca moto popular com preço baixo.
Os veículos podem ser visitados até esta terça-feira (28), das 9h às 12h e das 13h às 16h, no Pátio Central do Detran/ES, situado à Rua A, sem número, Campinho da Serra I, Serra/ES (CEP 29178-072). É necessário agendamento prévio pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 99238-6494.
CURIOSIDADES DO LEILÃO DO DETRAN-ES
* O leilão tem veículos de diversos Estados: além do ES, aparecem placas de São Paulo, Minas Gerais e outros;
* Há modelos fora de linha que despertam interesse de colecionadores: VW Gol GLI 1994, Fiat Palio ED 1998, Ford KA 1997 e Honda ML 125 1981;
* Uma Kasinski Seta 125 (2007) e uma Sundown Max 125 aparecem entre as motos mais exóticas;
* O Ford Edge V6 importado e a Mercedes C 180 Coupé são os itens mais sofisticados e ambos estão com lances muito abaixo da tabela de mercado;
* Uma Honda C100 Biz ES 1999 aparece com lance de R$ 1,3 mil, uma nostalgia dos anos 2000.
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