Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES

Depois do leilão da Polícia Militar no último sábado (18), é a vez de o Detran-ES abrir um megaleilão on-line com quase 780 veículos. São 355 lotes no dia 29 de abril e 419 lotes no dia 30, com sessões públicas das 9h às 17h, exclusivamente pelo site www.gestaodeleiloes.com.br. Os lances já estão abertos desde o dia 7 de abril.





Diferentemente do leilão da PMES, que ofereceu veículos da frota policial, o certame do Detran reúne veículos conservados e aptos à circulação que foram removidos ou apreendidos e não reclamados pelos proprietários no prazo legal. A variedade é enorme - e os preços, em muitos casos, surpreendentemente baixos.



