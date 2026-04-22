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Leonel Ximenes

Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Diversidade de paisagens e cultura é uma vantagem estratégica das duas regiões

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 03:15

Públicado em 

22 abr 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem Edicase Brasil
O Deserto do Atacama tem formações rochosas singulares, gêiseres, vulcões e lagoas. Shutterstock

O que o Espírito Santo pode aprender com um dos destinos mais desejados do planeta? A resposta para essa questão integrante estará no ESTour – Salão do Turismo Capixaba, que será realizado de 25 a 28 de abril, na área do Aeroporto de Vitória.


 Durante o evento, no sábado (25), o consultor e palestrante de turismo Richard Alves, que é especialista em estratégias para negócios e destinos turísticos e sócio-consultor da Lab Turismo, vai mostrar, na prática, como as experiências desenvolvidas no Deserto do Atacama, localizado no Norte do Chile, um dos destinos mais emblemáticos do mundo, podem inspirar o turismo capixaba.


Embora estejam em contextos geográficos completamente distintos, o Espírito Santo e o Deserto do Atacama compartilham um ponto estratégico em comum: ambos possuem uma diversidade de cenários capazes de ir além da contemplação e se transformar em vivência.

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Se no Atacama o visitante é convidado a viver experiências como observar o pôr do sol no Valle de la Luna, flutuar nas lagoas de águas salinas, contemplar gêiseres em atividade, fazer tours astronômicos sob um dos céus mais limpos do planeta e interagir com comunidades locais em San Pedro de Atacama, no território capixaba essa mesma lógica pode ser aplicada nas montanhas, no litoral, nas comunidades tradicionais e na força da gastronomia.


“Do agroturismo nas regiões serranas às experiências à beira-mar, passando por roteiros culturais e religiosos, o Espírito Santo reúne elementos que, se organizados sob a ótica da experiência, têm potencial para encantar e fidelizar o turista de forma muito mais profunda”, afirma Richard, que já foi secretário de Turismo de Porto Seguro (BA) e presidente da Associação Nacional dos Secretários Municipais de Turismo. Também atuou como diretor do GPS Hotéis e Resorts, diretor da Barcelona Media Inovação Brasil e coordenador de projetos de turismo do Sebrae na Bahia.

DESTINO MUNDIAL

Mais do que grandes investimentos estruturais, o Atacama se tornou um grande destino turístico mundial a partir da atuação de pequenos negócios, como pousadas, agências locais e restaurantes, que passaram a oferecer serviços personalizados, acolhedores e centrados na experiência do visitante. São iniciativas que apostaram em roteiros autorais, atendimento próximo e na construção de jornadas que despertam emoção e conexão com o lugar.

O visitante busca experiências cuidadosamente desenhadas: imersões culturais com comunidades locais, roteiros sensoriais e atendimentos personalizados que transformam cada detalhe da viagem em memória

Richard Alves Especialista em Turismo

Ao trazer exemplos práticos de um dos destinos mais desejados do mundo, Richard fará um convite aos empreendedores capixabas a olharem para o Espírito Santo com mais estratégia e sensibilidade. Afinal, se no Atacama o segredo foi transformar paisagem em experiência, talvez o próximo passo do turismo capixaba seja transformar o que já tem - e tem muito - em algo simplesmente inesquecível.


O ESTour é uma realização da Cooptures, em correalização com o Sebrae/ES e a Secretaria de Estado do Turismo, e conta com o apoio do Contures e da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-ES. O acesso ao evento é exclusivo para profissionais do setor, mediante credenciamento prévio

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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