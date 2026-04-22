Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

O que o Espírito Santo pode aprender com um dos destinos mais desejados do planeta? A resposta para essa questão integrante estará no ESTour – Salão do Turismo Capixaba, que será realizado de 25 a 28 de abril, na área do Aeroporto de Vitória.
Durante o evento, no sábado (25), o consultor e palestrante de turismo Richard Alves, que é especialista em estratégias para negócios e destinos turísticos e sócio-consultor da Lab Turismo, vai mostrar, na prática, como as experiências desenvolvidas no Deserto do Atacama, localizado no Norte do Chile, um dos destinos mais emblemáticos do mundo, podem inspirar o turismo capixaba.
Embora estejam em contextos geográficos completamente distintos, o Espírito Santo e o Deserto do Atacama compartilham um ponto estratégico em comum: ambos possuem uma diversidade de cenários capazes de ir além da contemplação e se transformar em vivência.
Se no Atacama o visitante é convidado a viver experiências como observar o pôr do sol no Valle de la Luna, flutuar nas lagoas de águas salinas, contemplar gêiseres em atividade, fazer tours astronômicos sob um dos céus mais limpos do planeta e interagir com comunidades locais em San Pedro de Atacama, no território capixaba essa mesma lógica pode ser aplicada nas montanhas, no litoral, nas comunidades tradicionais e na força da gastronomia.
“Do agroturismo nas regiões serranas às experiências à beira-mar, passando por roteiros culturais e religiosos, o Espírito Santo reúne elementos que, se organizados sob a ótica da experiência, têm potencial para encantar e fidelizar o turista de forma muito mais profunda”, afirma Richard, que já foi secretário de Turismo de Porto Seguro (BA) e presidente da Associação Nacional dos Secretários Municipais de Turismo. Também atuou como diretor do GPS Hotéis e Resorts, diretor da Barcelona Media Inovação Brasil e coordenador de projetos de turismo do Sebrae na Bahia.
DESTINO MUNDIAL
Mais do que grandes investimentos estruturais, o Atacama se tornou um grande destino turístico mundial a partir da atuação de pequenos negócios, como pousadas, agências locais e restaurantes, que passaram a oferecer serviços personalizados, acolhedores e centrados na experiência do visitante. São iniciativas que apostaram em roteiros autorais, atendimento próximo e na construção de jornadas que despertam emoção e conexão com o lugar.
O visitante busca experiências cuidadosamente desenhadas: imersões culturais com comunidades locais, roteiros sensoriais e atendimentos personalizados que transformam cada detalhe da viagem em memória
Richard Alves Especialista em Turismo
Ao trazer exemplos práticos de um dos destinos mais desejados do mundo, Richard fará um convite aos empreendedores capixabas a olharem para o Espírito Santo com mais estratégia e sensibilidade. Afinal, se no Atacama o segredo foi transformar paisagem em experiência, talvez o próximo passo do turismo capixaba seja transformar o que já tem - e tem muito - em algo simplesmente inesquecível.
O ESTour é uma realização da Cooptures, em correalização com o Sebrae/ES e a Secretaria de Estado do Turismo, e conta com o apoio do Contures e da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-ES. O acesso ao evento é exclusivo para profissionais do setor, mediante credenciamento prévio
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