Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

O que o Espírito Santo pode aprender com um dos destinos mais desejados do planeta? A resposta para essa questão integrante estará no ESTour – Salão do Turismo Capixaba, que será realizado de 25 a 28 de abril, na área do Aeroporto de Vitória.





Durante o evento, no sábado (25), o consultor e palestrante de turismo Richard Alves, que é especialista em estratégias para negócios e destinos turísticos e sócio-consultor da Lab Turismo, vai mostrar, na prática, como as experiências desenvolvidas no Deserto do Atacama, localizado no Norte do Chile, um dos destinos mais emblemáticos do mundo, podem inspirar o turismo capixaba.





Embora estejam em contextos geográficos completamente distintos, o Espírito Santo e o Deserto do Atacama compartilham um ponto estratégico em comum: ambos possuem uma diversidade de cenários capazes de ir além da contemplação e se transformar em vivência.