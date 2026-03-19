Portal Leo Dias descobre e elogia o ES: “Não é só praia e calor”

O colunista Leo Dias. Crédito: Reprodução/Instagram @leodias

Jornalista, apresentador e colunista do mundo dos famosos no Brasil, Leo Dias publicou em seu portal uma matéria, assinada pela repórter Mariana Rodrigues, sobre os encantos das montanhas capixabas: “Se você acha que o Espírito Santo é só praia e calor, Domingos Martins muda completamente esse roteiro e prova que o frio também tem seu lugar por lá”.

Entre os elogios a Domingos Martins, foram relacionados a gastronomia, a proximidade com os grandes centros urbanos do país e os preços relativamente baixos se comparados a outros destinos badalados de montanhas do Brasil.

“A cidade, a pouco mais de uma hora de Vitória, virou um dos destinos favoritos de quem quer desacelerar, comer bem e sentir aquele clima de serra que abraça. E o melhor, sem precisar atravessar o país ou gastar como em destinos mais famosos”, descreve o portal.

Mariana Rodrigues Repórter do Portal Leo Dias “Domingos Martins não tenta impressionar o tempo todo, mas conquista justamente por oferecer um ritmo diferente, mais humano, mais simples e, no fim, mais memorável”

O site de Leo Dias também enfatiza a presença da colonização europeia que marca a Região Serrana do Espírito Santo: “A influência da colonização alemã e italiana aparece na arquitetura, na gastronomia e até no ritmo da cidade. É aquele tipo de destino que mistura natureza com charme europeu, mas com um toque brasileiro que deixa tudo mais leve”, elogia.

A matéria “Quem gosta de frio encontra um novo destino no Espírito Santo” foi publicada na última terça-feira (17) e tem fotos de Pedra Azul e sua marcante pedra do Rabo do Lagarto e até de Campinho, a sede do município de Domingos Martins.

Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins. Crédito: Rita Benezath

“Se a ideia é sair do óbvio e encontrar um destino que equilibra descanso, boa comida e clima agradável, Domingos Martins entrega exatamente isso. Não é uma viagem sobre fazer muito, mas sobre sentir mais”, atesta a página na internet.

A gente já sabia. E, claro, concorda.

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