Após 31 anos, tradicional loja de bebês vai encerrar atividades no ES

A loja Sathler Baby fica na Rua Henrique Moscoso, em Vila Velha. Crédito: Leonel Ximenes

A loja Sathler Baby, de roupas, móveis, brinquedos e outros artigos para bebês, anunciou que vai encerrar suas atividades. A unidade da Praia da Costa, em Vila Velha, é a única que ainda estava aberta. A empresa chegou a ter seis filiais na Grande Vitória, inclusive na Praia do Canto.

“Queremos agradecer de coração por todo o tempo em que você fez parte da nossa história como cliente. Foi uma alegria poder atendê-lo(a) e contar com sua confiança durante essa caminhada”, publicou a loja nas suas redes sociais nesta quinta-feira (12). O fechamento, segundo apurou a coluna, vai ocorrer até o final deste mês de março.

Anúncio, nas redes sociais, do encerramento das atividades da Sathler Baby. Crédito: Divulgação

“Informamos que nossa loja está encerrando suas atividades, mas esse não é um adeus… é apenas o início de um novo ciclo. Agradecemos imensamente por todo apoio, parceria e confiança ao longo desse tempo. Esperamos poder contar com você também nessa nova fase!”, acrescentou.

Desde janeiro, a loja, localizada na Rua Henrique Moscoso, está promovendo uma liquidação do seu estoque, com desconto de até 50%.

