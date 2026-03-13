Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Após 31 anos, tradicional loja de bebês vai encerrar atividades no ES

A empresa chegou a ter seis filiais na Grande Vitória, inclusive na Praia do Canto

Vitória
Publicado em 13/03/2026 às 03h11
A loja Sathler Baby fica na Rua Henrique Moscoso, em Vila Velha
A loja Sathler Baby fica na Rua Henrique Moscoso, em Vila Velha. Crédito: Leonel Ximenes

A loja Sathler Baby, de roupas, móveis, brinquedos e outros artigos para bebês, anunciou que vai encerrar suas atividades. A unidade da Praia da Costa, em Vila Velha, é a única que ainda estava aberta. A empresa chegou a ter seis filiais na Grande Vitória, inclusive na Praia do Canto.

“Queremos agradecer de coração por todo o tempo em que você fez parte da nossa história como cliente. Foi uma alegria poder atendê-lo(a) e contar com sua confiança durante essa caminhada”, publicou a loja nas suas redes sociais nesta quinta-feira (12). O fechamento, segundo apurou a coluna, vai ocorrer até o final deste mês de março.

Anúncio, nas redes sociais, do encerramento das atividades da Sathler Baby
Anúncio, nas redes sociais, do encerramento das atividades da Sathler Baby. Crédito: Divulgação

“Informamos que nossa loja está encerrando suas atividades, mas esse não é um adeus… é apenas o início de um novo ciclo. Agradecemos imensamente por todo apoio, parceria e confiança ao longo desse tempo. Esperamos poder contar com você também nessa nova fase!”, acrescentou.

Veja também

Em disputa intensa, prédio da Celga é arrematado por valor milionário

Desde janeiro, a loja, localizada na Rua Henrique Moscoso, está promovendo uma liquidação do seu estoque, com desconto de até 50%.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Depois de 10 anos, fecha famoso ponto gastronômico na Praia da Costa
Após 53 anos de história, tradicional bar fecha as portas no ES
Após 60 anos, restaurante nas montanhas do ES fecha as portas
Após 52 anos, tradicional posto de combustível fecha em Vila Velha
Restaurante de 28 anos fecha as portas nas montanhas capixabas

A Gazeta integra o

Saiba mais
Grande Vitória Praia da Costa Praia do Canto Vila Velha Comércio Infância

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.