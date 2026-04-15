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Leonel Ximenes

Maior evento do varejo do país já tem data e local no ES

Feira capixaba será realizada também em São Paulo e no Rio de Janeiro

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 19:30

Públicado em 

15 abr 2026 às 19:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Exagerado
O Exagerado será realizado no Pavilhão de Carapina, na Serra. Pedro Oliver/Divulgação

Considerado o maior evento de varejo do Brasil, o Exagerado abre seu calendário de 2026 com a primeira edição do ano no Espírito Santo. A feira será realizada de 6 a 10 de maio, das 10h às 22h (no domingo até às 20h), no Pavilhão de Carapina, na Serra, reunindo centenas de marcas. A entrada é gratuita.


Com mais de 300 expositores, o Exagerado anuncia que vai oferecer ao público moda, decoração, gastronomia, lazer e ações sociais em um único espaço. O evento promete também descontos expressivos, que podem chegar a 90%, além de uma programação que inclui atrações culturais e experiências para diferentes públicos.


Antes da abertura oficial ao público, no dia 5 de maio, será realizado o Exagerado de Carteirinha, uma prévia exclusiva com ingressos limitados. A ação oferece acesso antecipado ao evento e será realizada mediante compra de ingresso pela plataforma Sympla.

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Para Victor de Castro, CEO da Alfaiataria de Ideias, empresa responsável pela realização do Exagerado, abrir o calendário nacional pelo Espírito Santo reforça a importância do Estado dentro do circuito do evento.


“Já são 12 anos fazendo história no Espírito Santo. Abrir o calendário de 2026 aqui reforça a relevância do público capixaba para o evento e para o varejo nacional. Nossa proposta é ir além das compras e oferecer uma experiência que conecta marcas, entretenimento e inovação em um ambiente dinâmico e acessível”, afirma.


Além da edição capixaba, a feira de varejo amplia sua presença pelo país e já tem confirmadas outras três etapas ao longo do ano: Rio de Janeiro (Riocentro) de 5 a 9 de agosto; São Paulo (Ibirapuera) de 18 a 22 de setembro; e Espírito Santo (Pavilhão de Carapina) de 14 a 18 outubro.


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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