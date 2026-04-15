Maior evento do varejo do país já tem data e local no ES

Considerado o maior evento de varejo do Brasil, o Exagerado abre seu calendário de 2026 com a primeira edição do ano no Espírito Santo. A feira será realizada de 6 a 10 de maio, das 10h às 22h (no domingo até às 20h), no Pavilhão de Carapina, na Serra, reunindo centenas de marcas. A entrada é gratuita.





Com mais de 300 expositores, o Exagerado anuncia que vai oferecer ao público moda, decoração, gastronomia, lazer e ações sociais em um único espaço. O evento promete também descontos expressivos, que podem chegar a 90%, além de uma programação que inclui atrações culturais e experiências para diferentes públicos.





Antes da abertura oficial ao público, no dia 5 de maio, será realizado o Exagerado de Carteirinha, uma prévia exclusiva com ingressos limitados. A ação oferece acesso antecipado ao evento e será realizada mediante compra de ingresso pela plataforma Sympla.