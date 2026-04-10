Tem talento capixaba no maior evento de design e mobiliário do mundo

A arquiteta Bruna Rody, cofundadora e diretora criativa da Inspira Conceito e Design, terá sua peça autoral Mesa Dinda apresentada no Salone del Mobile.Milano 2026, principal evento mundial de design e mobiliário, que será realizado de 21 a 26 de abril, na Itália.
A participação da profissional projeta o design capixaba em um dos palcos mais relevantes da criação contemporânea internacional, reunindo marcas, designers e profissionais responsáveis por ditar tendências globais do setor.
A Mesa Dinda ganhou destaque ao conquistar o 3º lugar no Prêmio Design da Movelaria Nacional, na categoria Potencial Criativo.
Resultado de uma pesquisa em materialidade e sustentabilidade, a peça combina plástico reciclado com vidro fusing (técnica artesanal que reaproveita resíduos de vidro), propondo um novo olhar sobre o uso de resíduos industriais no mobiliário.
Desenvolvida durante os estudos no Istituto Europeo di Design (IED Brasil), a criação nasce de experimentações com cores, texturas e processos que valorizam a circularidade e o reaproveitamento de materiais.