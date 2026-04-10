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Leonel Ximenes

Tem talento capixaba no maior evento de design e mobiliário do mundo

Arquiteta apresentará sua criação no Salone del Mobile.Milano 2026

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 12:30

Públicado em 

10 abr 2026 às 12:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mesa Dinda, criação de Bruna Rody
Bruna Rody e sua criação, a Mesa Dinda, que será apresentada na Itália Crédito: Divulgação
A arquiteta Bruna Rody, cofundadora e diretora criativa da Inspira Conceito e Design, terá sua peça autoral Mesa Dinda apresentada no Salone del Mobile.Milano 2026, principal evento mundial de design e mobiliário, que será realizado de 21 a 26 de abril, na Itália.
A participação da profissional projeta o design capixaba em um dos palcos mais relevantes da criação contemporânea internacional, reunindo marcas, designers e profissionais responsáveis por ditar tendências globais do setor.
A Mesa Dinda ganhou destaque ao conquistar o 3º lugar no Prêmio Design da Movelaria Nacional, na categoria Potencial Criativo.
“Minha trajetória no design sempre veio acompanhada da inquietação de criar além da escala arquitetônica, pensando o design também na perspectiva do micro”
Bruna Rody - Arquiteta, sobre o seu processo criativo
Resultado de uma pesquisa em materialidade e sustentabilidade, a peça combina plástico reciclado com vidro fusing (técnica artesanal que reaproveita resíduos de vidro), propondo um novo olhar sobre o uso de resíduos industriais no mobiliário.
Desenvolvida durante os estudos no Istituto Europeo di Design (IED Brasil), a criação nasce de experimentações com cores, texturas e processos que valorizam a circularidade e o reaproveitamento de materiais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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