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Leonel Ximenes

ES ganha novo restaurante e point turístico em prédio histórico

Imóvel foi inaugurado em 12 de julho de 1895 pela Companhia Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo

Públicado em 

06 abr 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Estação Ferroviária de Viana, inaugurada no final do século 19, vai funcionar como restaurante
A Estação Ferroviária de Viana, inaugurada no final do século 19, vai funcionar como restaurante Crédito: Divulgação
O município de Viana se prepara para inaugurar, nos próximos meses, um novo espaço que une história, turismo e gastronomia. Instalado na antiga estação ferroviária da cidade, o Viana Restaurante marca uma nova fase de ocupação qualificada de um patrimônio histórico, a partir de uma iniciativa da Prefeitura de Viana para ocupar o espaço e ampliar o potencial turístico do município.
O projeto é resultado de um processo de licitação pública que teve como premissa a preservação da identidade histórica da estação. O espaço será administrado pelo Uaine Group, vencedor do certame, que assumiu o compromisso de manter as características arquitetônicas do imóvel e implantar uma operação gastronômica alinhada ao valor cultural do local.
Vagão-restaurante que fará parte do conjunto gastronômico da estação ferroviária de Viana
Vagão-restaurante que fará parte do conjunto gastronômico da estação ferroviária de Viana Crédito: Divulgação
Entre os destaques do novo espaço está a implantação de um vagão-restaurante, elemento simbólico que remete ao passado ferroviário do município e amplia a experiência dos visitantes, conectando história e gastronomia de forma sensorial e afetiva.
“O nosso objetivo é transformar Viana em um destino cada vez mais atrativo, valorizando o que é nosso e estimulando investimentos que dialoguem com a identidade da cidade. Essa é uma entrega que fortalece o turismo, movimenta a economia local e reforça o sentimento de pertencimento da população”
Wanderson Bueno - Prefeito de Viana
A expectativa é a de que o novo equipamento se consolide como um ponto turístico e cultural, integrando o circuito de visitação da cidade e contribuindo para a diversificação das opções de lazer e gastronomia em Viana.
Para o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, a iniciativa reforça uma política pública de valorização do patrimônio e de estímulo ao turismo. “Viana tem história, identidade e vocação turística. Quando o poder público cria as condições para que espaços históricos ganhem novos usos, a cidade inteira ganha. Esse projeto respeita a memória ferroviária e, ao mesmo tempo, abre a cidade para novas experiências, novos visitantes e novas oportunidades”, destacou o prefeito.

A HISTÓRIA PASSA PELA ESTAÇÃO

A Estação Ferroviária de Viana é uma viagem de volta ao tempo. Inaugurada em 12 de julho de 1895, pela Companhia Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, é um marco para o trecho ferroviário, uma vez que foi a primeira a ser construída ao longo da via que ligava Vitória a Cachoeiro de Itapemirim.
Na década de 1960, a estação passou a ser denominada Jabaeté, voltando depois ao nome original. A estação fica localizada a 158 metros acima do mar e se tornou cenário para eternizar lembranças. Muitos fotógrafos, por exemplo, já clicaram belas fotos de casais apaixonados no local.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim Cultura Gastronomia Viana ferrovia Wanderson Bueno História do es
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