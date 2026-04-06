ES ganha novo restaurante e point turístico em prédio histórico

A Estação Ferroviária de Viana, inaugurada no final do século 19, vai funcionar como restaurante Crédito: Divulgação

O município de Viana se prepara para inaugurar, nos próximos meses, um novo espaço que une história, turismo e gastronomia. Instalado na antiga estação ferroviária da cidade, o Viana Restaurante marca uma nova fase de ocupação qualificada de um patrimônio histórico, a partir de uma iniciativa da Prefeitura de Viana para ocupar o espaço e ampliar o potencial turístico do município.

O projeto é resultado de um processo de licitação pública que teve como premissa a preservação da identidade histórica da estação. O espaço será administrado pelo Uaine Group, vencedor do certame, que assumiu o compromisso de manter as características arquitetônicas do imóvel e implantar uma operação gastronômica alinhada ao valor cultural do local.

Vagão-restaurante que fará parte do conjunto gastronômico da estação ferroviária de Viana Crédito: Divulgação

Entre os destaques do novo espaço está a implantação de um vagão-restaurante, elemento simbólico que remete ao passado ferroviário do município e amplia a experiência dos visitantes, conectando história e gastronomia de forma sensorial e afetiva.

“O nosso objetivo é transformar Viana em um destino cada vez mais atrativo, valorizando o que é nosso e estimulando investimentos que dialoguem com a identidade da cidade. Essa é uma entrega que fortalece o turismo, movimenta a economia local e reforça o sentimento de pertencimento da população” Wanderson Bueno - Prefeito de Viana

A expectativa é a de que o novo equipamento se consolide como um ponto turístico e cultural, integrando o circuito de visitação da cidade e contribuindo para a diversificação das opções de lazer e gastronomia em Viana.

Para o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, a iniciativa reforça uma política pública de valorização do patrimônio e de estímulo ao turismo. “Viana tem história, identidade e vocação turística. Quando o poder público cria as condições para que espaços históricos ganhem novos usos, a cidade inteira ganha. Esse projeto respeita a memória ferroviária e, ao mesmo tempo, abre a cidade para novas experiências, novos visitantes e novas oportunidades”, destacou o prefeito.

A HISTÓRIA PASSA PELA ESTAÇÃO

A Estação Ferroviária de Viana é uma viagem de volta ao tempo. Inaugurada em 12 de julho de 1895, pela Companhia Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, é um marco para o trecho ferroviário, uma vez que foi a primeira a ser construída ao longo da via que ligava Vitória a Cachoeiro de Itapemirim.