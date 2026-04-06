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Renata Rasseli

The Store e Geórgia Mendonça lançam collab de moda e arte em Vitória

O evento reuniu amigos e fashionistas na quinta-feira (31), na Praia do Canto

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 03:36

Publicado em 

06 abr 2026 às 03:36
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Geórgia Mendonça, Thais Medeiros e Karen Moro
Geórgia Mendonça, Thais Medeiros e Karen Moro: tarde fashion na Praia do Canto  Mônica Zorzanelli

A moda e o design de interiores se juntaram na nova collab da The Store com Geórgia Mendonça. O lançamento reuniu clientes e amigas de Thais Medeiros, Karen Moro e Geórgia na terça-feira (31), na Praia do Canto, em Vitória. A marca da coleção é a onça com boca vermelha. "A collab, que nasceu da minha amizade com Karen e Thais, se traduz num roupa  despojada e atemporal, e é composta por calça, camisa, t-shirt e o macacão", explica Geórgia. Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli

Almoço

Lane Marianelli_Carlos Marianelli e Daniela Andrade
Carlos Marianelli recebeu convidados das áreas de arquitetura e design, no espaço gourmet da Compose, para a apresentação dos lançamentos da Galleria Biancogres pós Expo Revestir. Na foto: Lane Marianelli, Carlos Marianelli e Daniela Andrade Cloves Louzada

Em Cariacica

Está programado para acontecer nesta segunda-feira, dia 6 de março, a VII Edição do Jantar de Empresários de Cariacica, sob o comando de Geane Resende. Rogerio e Diana Antunes, da Dermafit, já confirmaram presença no encontro, que vai acontecer no Cerimonial Beta Eventos, em Campo Grande.


Em Vitória

Vitória entra na rota das grandes discussões do setor imobiliário no próximo dia 18. O Gran Hall recebe o Corretor Xperience 2026, com foco total em performance e tecnologia. Entre os nomes confirmados está Eduardo Reis, gerente da Grand Construtora, que leva para o palco as estratégias que têm acelerado os resultados da incorporadora. O encontro visa reunir profissionais da área para um mergulho em dados e networking.

Encontro
Ildo Steffen e Drauzio Varella
Ildo Steffen e Drauzio Varella: Multivix Med Summit 2026, encontro concorrido que reuniu o futuro da medicina capixaba sob o tema “O futuro na saúde do Brasil”, no Steffen Eventos. Arquivo pessoal

Moda

Luciana Lowen, Leticia Paiva e Carol Avanza
Luciana Lowen, Leticia Paiva e Carol Avanza: na noite de moda da The + Geórgia Mendonça Mônica Zorzanelli

Protagonismo feminino

Empreendedoras, empresárias e profissionais liberais participam, no dia 07 de abril, do Re.comece Experience, idealizado pela estrategista Renata Cani. A imersão acontece no espaço Ferrari Eventos, em Santa Lúcia e promete um dia dedicado ao fortalecimento da imagem e do posicionamento profissional feminino.

Queridas de RR

Milly e Julia Cruz: irmãs queridas de RR, em noite de moda na Ilha Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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