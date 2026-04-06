The Store e Geórgia Mendonça lançam collab de moda e arte em Vitória

A moda e o design de interiores se juntaram na nova collab da The Store com Geórgia Mendonça. O lançamento reuniu clientes e amigas de Thais Medeiros, Karen Moro e Geórgia na terça-feira (31), na Praia do Canto, em Vitória. A marca da coleção é a onça com boca vermelha. "A collab, que nasceu da minha amizade com Karen e Thais, se traduz num roupa despojada e atemporal, e é composta por calça, camisa, t-shirt e o macacão", explica Geórgia. Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli.
Almoço
Em Cariacica
Está programado para acontecer nesta segunda-feira, dia 6 de março, a VII Edição do Jantar de Empresários de Cariacica, sob o comando de Geane Resende. Rogerio e Diana Antunes, da Dermafit, já confirmaram presença no encontro, que vai acontecer no Cerimonial Beta Eventos, em Campo Grande.
Em Vitória
Vitória entra na rota das grandes discussões do setor imobiliário no próximo dia 18. O Gran Hall recebe o Corretor Xperience 2026, com foco total em performance e tecnologia. Entre os nomes confirmados está Eduardo Reis, gerente da Grand Construtora, que leva para o palco as estratégias que têm acelerado os resultados da incorporadora. O encontro visa reunir profissionais da área para um mergulho em dados e networking.
Moda
Protagonismo feminino
Empreendedoras, empresárias e profissionais liberais participam, no dia 07 de abril, do Re.comece Experience, idealizado pela estrategista Renata Cani. A imersão acontece no espaço Ferrari Eventos, em Santa Lúcia e promete um dia dedicado ao fortalecimento da imagem e do posicionamento profissional feminino.
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