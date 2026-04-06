The Store e Geórgia Mendonça lançam collab de moda e arte em Vitória

Em Cariacica



Está programado para acontecer nesta segunda-feira, dia 6 de março, a VII Edição do Jantar de Empresários de Cariacica, sob o comando de Geane Resende. Rogerio e Diana Antunes, da Dermafit, já confirmaram presença no encontro, que vai acontecer no Cerimonial Beta Eventos, em Campo Grande.







Em Vitória

Vitória entra na rota das grandes discussões do setor imobiliário no próximo dia 18. O Gran Hall recebe o Corretor Xperience 2026, com foco total em performance e tecnologia. Entre os nomes confirmados está Eduardo Reis, gerente da Grand Construtora, que leva para o palco as estratégias que têm acelerado os resultados da incorporadora. O encontro visa reunir profissionais da área para um mergulho em dados e networking.