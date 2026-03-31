Rede Gazeta promove evento para debater infraestrutura e logística no ES

Bruno Passoni, Pablo Lira, Roberto Amorim, Rogério Salume, Marcello Moraes e Abdo Filho Crédito: Arthur Louzada

Em um momento de avanço nos investimentos em mobilidade e concessões rodoviárias no Estado, o debate sobre infraestrutura ganha centralidade na agenda pública capixaba. Para aprofundar essa discussão, a Rede Gazeta realizou nesta terça-feira (31), a primeira edição do Conexões, reunindo especialistas, gestores públicos e lideranças para analisar os impactos das obras em andamento na BR-101 e seus reflexos no desenvolvimento regional.

O encontro, na sede da empresa, em Vitória, promoveum uma troca direta entre os participantes durante um café da manhã. O evento contou com a presença de prefeitos capixabas, além de representantes do governo estadual, entidades de classe e lideranças do setor produtivo.

Participaram do painel o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira; o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim; e o secretário de Desenvolvimento do Estado, Rogério Salume. A mediação será conduzida pelo colunista de economia e negócios de A Gazeta, Abdo Filho.

Patrocinado pela Ecovias Capixaba, o encontro foi uma oportunidade para debater o atual ciclo de investimentos na BR-101/ES-BA, que inclui duplicações, contornos urbanos e melhorias na segurança viária, além de discutir os desafios e oportunidades para a logística e o crescimento econômico do Espírito Santo.

Segundo Roberto Amorim, a concessionária vive hoje o período mais intenso de execução de obras e deve consolidar, até 2028, um corredor contínuo de duplicação entre o sul e o norte do Estado. “A rodovia é a espinha dorsal do Espírito Santo, e temos plena consciência da responsabilidade de influenciar diretamente o dia a dia das pessoas que a utilizam”, afirma.

A proposta do Conexões é fortalecer o papel da Rede Gazeta como agente de diálogo e articulação de temas estratégicos, ampliando a conexão entre poder público, iniciativa privada e sociedade.

Dani Lobo, Roberto Amorim e Cintia Dias Crédito: Arthur Louzada

Luiz Claudio Allemand, Carol Lima e Giliard Ferreira Crédito: Arthur Louzada

Fabio Bertollo, Rogério Salume e Abdo Filho Crédito: Arthur Louzada

Luiz Claudio Allemand e Paulo Baraona Crédito: Arthur Louzada

Henrique Fernandes e André Hees Crédito: Arthur Louzada

Pablo Lira, Roberto Amorim, Rogério Salume e Abdo Filho Crédito: Arthur Louzada

Conexões Ecovias na Rede Gazeta Crédito: Arthur Louzada