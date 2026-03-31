Rachel Pires, Fernanda Caliari, Carol Neves e Isabella Redighieri: em tarde de celebração do Mês da Mulher, na Praia do Canto . Crédito: Eduarda Guerra
Talk
Encerrando o mês dedicado às mulheres, a designer de joias Carolina Neves e a empresária Fernanda Caliari, à frente da LaBa, promoveram um encontro especial nesta quinta-feira (26), na Praia do Canto. Unidas por valores, clientes e propósito, as duas reuniram um time de mulheres para um bate-papo que lotou a loja e reforçou o poder da conexão feminina. Em uma conversa leve e fluida, elas receberam as convidadas Raquel Pires e Isabella Redighieri para compor a roda de conversa. Entre os temas, os desafios da mulher contemporânea – que equilibra múltiplos papéis –, além da importância da união, do apoio e da construção de redes reais. “Eu acredito muito na força das mulheres juntas. Quem divide, multiplica. Levo esse lema para a minha vida pessoal e profissional”, destacou Carolina Neves. Além das trocas inspiradoras, a joalheria também apresentou os ‘mix and matches’ que compõem a nova campanha NEW MOVE, reforçando a proposta de joias atemporais que acompanham o ritmo da mulher.
CAMINHADA
A Caminhada da Inclusão promovida pela Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo Amaes reuniu mais de 3 mil pessoas na manhã deste domingo, 29, na Orla de Camburi, em Vitória. O evento contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraço e do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. A presidente da Amaes, Pollyana Paraguassu, destacou a importância da mobilização em torno da causa. "A caminhada simboliza o apoio coletivo à inclusão e chama atenção para a necessidade de ampliar o pertencimento, o respeito e o acesso em diferentes espaços". Na foto: Pazolini; Pollyana e a primeira-dama de Vitória Paula Pazolini. Crédito: Leninha Otoni
Queridona de RR, a eterna pianista Rita Geaquinto lança seu livro de memórias "Eu vivi ... e ainda vou viver muito", no sábado, 4 de abril, em Marataízes, onde também vai celebrar seu aniversário.
Parabéns!
O Hospital Santa Rita completa 56 anos nesta terça-feira (31), marcando uma trajetória de crescimento pautada tanto pela incorporação de novas tecnologias quanto pelo fortalecimento do atendimento humanizado. Ao longo das últimas décadas, a instituição investiu em equipamentos modernos e sistemas avançados que contribuem para maior precisão nos diagnósticos e segurança nos procedimentos.
Aniversário
Save the date! Querida de RR, Camila Resende vai comemorar 46 anos no próximo dia 7 de maio em sunset party, no melhor estilo "Camile-se".
Novo showroom
O arquiteto Otávio Marques inicia uma nova fase do seu e-commerce de home décor e mesa posta, com a inauguração de um showroom físico no Centro Empresarial Ative, em Laranjeiras, na Serra. Para marcar o momento, clientes, amigos e parceiros serão recebidos entre os dias 31 de março e 2 de abril, das 10h às 19h.
É hoje!
É nesta terça-feira (31), no Caçarola Bistrô o 1º Conexões Femininas de 2026, sob a batuta de Alda Libardi e Marianne Assbu. No encontro, a dupla recebe Adriana e Carol Delmaestro e Dora e Laura Daher, mães e filhas que, mesmo de gerações diferentes, se conectaram também no profissional.
Flávio Cirilo, CEO da QualiSaúde, e a dermatologista Priscila Passamani, à frente da Dermaskin, marcaram presença no Encontro G4 pelo Brasil, realizado no Centro de Convenções de Vitória. O evento reuniu empresários em uma imersão voltada à gestão, marketing, vendas e finanças, com foco na troca de experiências e na construção de negócios mais estruturados. Com uma clínica dermatológica em expansão e com posicionamento voltado à inovação, Priscila acompanhou de perto conteúdos estratégicos voltados ao crescimento sustentável. A QualiSaúde, administradora de benefícios 100% capixaba, segue ampliando sua atuação com soluções acessíveis em planos de saúde no Espírito Santo e em outras regiões do país.
EM SÃO PAULO
Ricardo Nunes e Janaína Pimentel Nemer, participou do curso RGV, imersão de três diasem gestão, marketing e vendas, em São Paulo. A empresária capixaba pretende aplicar os conhecimentos em sua ÓST Design Store. Crédito: Arquivo pessoal
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