Encerrando o mês dedicado às mulheres, a designer de joias Carolina Neves e a empresária Fernanda Caliari, à frente da LaBa, promoveram um encontro especial nesta quinta-feira (26), na Praia do Canto. Unidas por valores, clientes e propósito, as duas reuniram um time de mulheres para um bate-papo que lotou a loja e reforçou o poder da conexão feminina. Em uma conversa leve e fluida, elas receberam as convidadas Raquel Pires e Isabella Redighieri para compor a roda de conversa. Entre os temas, os desafios da mulher contemporânea – que equilibra múltiplos papéis –, além da importância da união, do apoio e da construção de redes reais. “Eu acredito muito na força das mulheres juntas. Quem divide, multiplica. Levo esse lema para a minha vida pessoal e profissional”, destacou Carolina Neves. Além das trocas inspiradoras, a joalheria também apresentou os ‘mix and matches’ que compõem a nova campanha NEW MOVE, reforçando a proposta de joias atemporais que acompanham o ritmo da mulher.