  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Carol Neves e Fernanda Caliari celebram Mês da Mulher com talk  em Vitória

Vitória
Publicado em 31/03/2026 às 04h00
Rachel Pires, Fernanda Caliari, Carol Neves e Isabella Redighieri

Rachel Pires, Fernanda Caliari, Carol Neves e Isabella Redighieri: em tarde de celebração do Mês da Mulher, na Praia do Canto . Crédito: Eduarda Guerra

Talk 

Encerrando o mês dedicado às mulheres, a designer de joias Carolina Neves e a empresária Fernanda Caliari, à frente da LaBa, promoveram um encontro especial nesta quinta-feira (26), na Praia do Canto. Unidas por valores, clientes e propósito, as duas reuniram um time de mulheres para um bate-papo que lotou a loja e reforçou o poder da conexão feminina. Em uma conversa leve e fluida, elas receberam as convidadas Raquel Pires e Isabella Redighieri para compor a roda de conversa. Entre os temas, os desafios da mulher contemporânea – que equilibra múltiplos papéis –, além da importância da união, do apoio e da construção de redes reais. “Eu acredito muito na força das mulheres juntas. Quem divide, multiplica. Levo esse lema para a minha vida pessoal e profissional”, destacou Carolina Neves. Além das trocas inspiradoras, a joalheria também apresentou os ‘mix and matches’ que compõem a nova campanha NEW MOVE, reforçando a proposta de joias atemporais que acompanham o ritmo da mulher.

CAMINHADA

Prefeito de Vitoria Lorenzo Silva de Pazolini; Presidente da Amaes Pollyana Paraguassú e Esposa do prefeito Paula Pazolini.

A Caminhada da Inclusão promovida pela Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo Amaes reuniu mais de 3 mil pessoas na manhã deste domingo, 29, na Orla de Camburi, em Vitória. O evento contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraço e do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.  A presidente da Amaes, Pollyana Paraguassu, destacou a importância da mobilização em torno da causa. "A caminhada simboliza o apoio coletivo à inclusão e chama atenção para a necessidade de ampliar o pertencimento, o respeito e o acesso em diferentes espaços". Na foto: Pazolini; Pollyana e a primeira-dama de Vitória Paula Pazolini. Crédito: Leninha Otoni

Capa do livro de Rita Geaquinto. Divulgação
Livro com aniversário

Queridona de RR, a eterna pianista Rita Geaquinto lança seu livro de memórias "Eu vivi ... e ainda vou viver muito", no sábado, 4 de abril, em Marataízes, onde também vai celebrar seu aniversário. 

Parabéns!

O Hospital Santa Rita completa 56 anos nesta terça-feira (31), marcando uma trajetória de crescimento pautada tanto pela incorporação de novas tecnologias quanto pelo fortalecimento do atendimento humanizado. Ao longo das últimas décadas, a instituição investiu em equipamentos modernos e sistemas avançados que contribuem para maior precisão nos diagnósticos e segurança nos procedimentos.

Aniversário

Save the date! Querida de RR, Camila Resende vai comemorar 46 anos no próximo dia 7 de maio em sunset party, no melhor estilo "Camile-se". 

Novo showroom

O arquiteto Otávio Marques inicia uma nova fase do seu e-commerce de home décor e mesa posta, com a inauguração de um showroom físico no Centro Empresarial Ative, em Laranjeiras, na Serra. Para marcar o momento, clientes, amigos e parceiros serão recebidos entre os dias 31 de março e 2 de abril, das 10h às 19h.

É hoje!

É nesta terça-feira (31), no Caçarola Bistrô o 1º Conexões Femininas de 2026, sob a batuta de Alda Libardi e Marianne Assbu. No encontro, a dupla  recebe Adriana e Carol Delmaestro e Dora e Laura Daher, mães e filhas que, mesmo de gerações diferentes, se conectaram também no profissional.

Flávio Cirilo, CEO da QualiSaúde, e a dermatologista Priscila Passamani, à frente da Dermaskin. Divulgação
enontro

Flávio Cirilo, CEO da QualiSaúde, e a dermatologista Priscila Passamani, à frente da Dermaskin, marcaram presença no Encontro G4 pelo Brasil, realizado no Centro de Convenções de Vitória. O evento reuniu empresários em uma imersão voltada à gestão, marketing, vendas e finanças, com foco na troca de experiências e na construção de negócios mais estruturados. Com uma clínica dermatológica em expansão e com posicionamento voltado à inovação, Priscila acompanhou de perto conteúdos estratégicos voltados ao crescimento sustentável. A QualiSaúde, administradora de benefícios 100% capixaba, segue ampliando sua atuação com soluções acessíveis em planos de saúde no Espírito Santo e em outras regiões do país.

EM SÃO PAULO

Ricardo Nunes e Janaína Pimentel Nemer

Ricardo Nunes e Janaína Pimentel Nemer, participou do curso RGV, imersão de três diasem gestão, marketing e vendas, em São Paulo. A empresária capixaba pretende aplicar os conhecimentos em sua ÓST Design Store. Crédito: Arquivo pessoal

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Eduarda Buaiz, a juíza Brunella Faustini, Ana Paula França, Sandra Matias e Érica Neves.
Seminário destaca protagonismo e liderança feminina no mercado do ES
Mariana Buaiz, Andrea Paula Michelini, Francisco Campelo, Laila Nemer e Andressa Allen
Maior obra de mesa posta do Brasil é lançada no Shopping Vitória
Alexandre Miolo, Francielly Ramos e Marcelo Vargas
Jantar apresenta rótulos de premiada vinícola brasileira em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Dia Internacional da Mulher Festa de Aniversário Moda Coluna Social Coluna Renata Rasseli Joias
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível