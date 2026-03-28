Maior obra de mesa posta do Brasil é lançada no Shopping Vitória

O Espírito Santo vai entrar de vez no radar do turismo brasileiro com a confirmação de 542 agentes de viagens de todos os estados no ESTour – Salão do Turismo Capixaba, que será realizado entre os dias 25 e 28 de abril, na área do Aeroporto de Vitória. O número foi anunciado na abertura oficial do evento que é inédito no Brasil e vai apresentar uma experiência imersiva com réplicas de atrativos como o Convento da Penha e o Buda Gigante, somada a vivências práticas como a colheita de morangos, preparo da moqueca capixaba e o tradicional tombo da polenta. O evento é realizado pela Cooperativa de Eventos e Turismo do Espírito Santo (Cooptures), em correalização com o Sebrae/ES e Secretaria de Estado do Turismo, conta com o apoio do Contures e da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-ES e é voltado exclusivamente para profissionais do turismo, jornalistas e influenciadores, com acesso mediante credenciamento prévio.Na foto: Alfonso Silva, presidente da Cooptures, Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES e Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES. Crédito: Marcela Sampaio