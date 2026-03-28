Maior obra de mesa posta do Brasil é lançada no Shopping Vitória

Mariana Buaiz, Andrea Paula Michelini, Francisco Campelo, Laila Nemer e Andressa Allen: no lançamento de “O Grande Livro de Mesas do Brasil” . Crédito: Pedro Oliver
Mesa posta em livro
Entre composições que revelam histórias, tradições e o olhar apurado sobre a arte de receber, Vitória entra no roteiro de lançamentos de uma das obras mais completas já dedicadas à mesa posta no país. O autor Francisco Campelo apresentou “O Grande Livro de Mesas do Brasil” , na quinta-feira (26), em evento exclusivo para convidados, na Ala Parque do Shopping Vitória. Parte da renda obtida com a venda dos exemplares será destinada à Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer - Afecc. Com 576 páginas e mais de 2.500 fotografias inéditas assinadas pelo próprio autor, o livro é um vasto conjunto de informações históricas e culturais. A obra percorre 16 estados brasileiros e o Distrito Federal, contemplando todas as regiões do país, reunindo 69 composições que revelam acervos, ambientações, composições e tradições de famílias emblemáticas. O Espírito Santo marca presença na obra com a participação de nomes capixabas como Andrea Paula Michelini, Andressa Allen, Laila Nemer, Mariana Buaiz e Monica Fonseca. Veja as fotos do lançamento em Vix.
DECORAÇÃO
Carolina Diniz, Felipe Fioroti, Lígia Diniz, Pedro Ariel: na Reunião Operacional da CASACOR ES, no Hotel Senac Ilha do Boi, que deu o tom do que será a edição de 30 anos da mostra no Estado. Crédito: Cloves Louzada
Hospital do ES no topo
O presidente da MedSênior, Maely Coelho, e toda sua equipe comemoram o destaque obtido pelo Hospital MedSênior, que acaba de conquistar o selo Top Performer, um dos mais importantes reconhecimentos nacionais de qualidade assistencial em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). A certificação é concedida a instituições que demonstram excelência comprovada por evidências, com desempenho superior em indicadores clínicos e operacionais. Em Vitória, o Hospital MedSênior é o único com o selo. A chancela atesta a qualidade assistencial com base em dados, desfechos clínicos e eficiência no uso de recursos.
Bazar da Afecc
Um espaço querido que se renova para continuar fazendo o bem. No próximo dia 31, a partir das 8h, o Bazar da Afecc retorna ao seu local de origem, no Hospital Santa Rita, agora repaginado e com uma curadoria especial de peças guardadas para esse novo momento. Mais do que compras com preços acessíveis, o bazar representa uma rede de apoio: toda renda contribui para os projetos sociais que acolhem pacientes oncológicos atendidos via SUS.
PROTAGONISMO FEMININO
A Casa do Empresário, na Serra, foi cenário da 7ª edição do Encontro ASES Mulher, que reuniu mais de 120 mulheres entre empresárias, políticas e profissionais, na manhã de quinta-feira (26). Com o tema “Mulheres que Prosperam”, o evento trouxe reflexões sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e equilíbrio financeiro — assuntos cada vez mais presentes na rotina feminina. Na foto: Alline Zanoni, do Sebrae, com a presidente da Ases, Leonelle Lamas. Crédito: Edson Reis
Páscoa no ES
A Páscoa segue como uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro, com 78% dos consumidores mantendo a tradição de pratos típicos, aponta pesquisa CNDL/SPC. No Espírito Santo, esse comportamento se reflete diretamente na economia: além dos chocolates, crescem as vendas de pescados, vinhos e itens da torta capixaba, o que ajudou a movimentar cerca de R$ 66 milhões em 2025. O feriado prolongado também favorece turismo, bares e restaurantes. Para Rogério Alcantara, presidente da CDL Vitória, o impacto é positivo e envolve diferentes segmentos do comércio e serviços.
Semana Santa
Beatriz Rassele Croce Costa se prepara para receber a família no feriado de Semana Santa em Santa Teresa, em torno da famosa torta capixaba. Até lá, recebe nova coleção inverno 2026 em sua La Persona, no Centro da Praia.
TURISMO
O Espírito Santo vai entrar de vez no radar do turismo brasileiro com a confirmação de 542 agentes de viagens de todos os estados no ESTour – Salão do Turismo Capixaba, que será realizado entre os dias 25 e 28 de abril, na área do Aeroporto de Vitória. O número foi anunciado na abertura oficial do evento que é inédito no Brasil e vai apresentar uma experiência imersiva com réplicas de atrativos como o Convento da Penha e o Buda Gigante, somada a vivências práticas como a colheita de morangos, preparo da moqueca capixaba e o tradicional tombo da polenta. O evento é realizado pela Cooperativa de Eventos e Turismo do Espírito Santo (Cooptures), em correalização com o Sebrae/ES e Secretaria de Estado do Turismo, conta com o apoio do Contures e da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-ES e é voltado exclusivamente para profissionais do turismo, jornalistas e influenciadores, com acesso mediante credenciamento prévio.Na foto: Alfonso Silva, presidente da Cooptures, Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES e Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES. Crédito: Marcela Sampaio
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível