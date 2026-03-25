Mateus Carvalho e Thalita Lucas dizem sim-sim em Vitória; veja fotos

Queridos de RR, Mateus Carvalho e Thalita Lucas disseram sim-sim no sábado (21), na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória. A cerimônia foi realizada no pôr do sol da baía de Vitória. Após o grande dia, o casal embarcou para lua de mel na Europa, entre Londres, Paris, Milão, Verona, Firenze e Roma. Na volta, Mateus retoma a agenda intensa de eventos, com destaque para o Vibra Rock Brasil, no dia 2 de maio. Veja as fotos!

NA PRAIA DO CANTO

Com mediação da jornalista Cláudia Gregório, o painel contará com nomes importantes para a pauta como Felipe Rigoni, secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo, Janete de Sá, deputada estadual e presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal e Leandro Piquet, delegado do Núcleo de Proteção aos Animais da Polícia Civil do Espírito Santo.

A discussão sobre bem-estar animal ganha espaço na agenda pública capixaba com a realização do Diálogos: Bem-Estar Animal, evento promovido pela Rede Gazeta na quinta-feira (26). Com horário de início marcado para às 9h, o evento é aberto ao público. No mesmo dia também haverá vacinação gratuita para pets, a partir das 10h, no estacionamento do antigo parque gráfico da Rede Gazeta. A proposta é promover um debate qualificado e propositivo sobre o papel do poder público e da sociedade na construção de cidades mais acolhedoras para os animais, ampliando a compreensão de que o tema está diretamente ligado à saúde pública, à cidadania e à qualidade de vida.

MARÇO AZUL

As médicas Martha Cruz Sperandio, Roseane Bicalho e Sarah Pilon durante ação da Campanha Março Azul na Praia de Camburi, em Vitória, no último domingo (22). A campanha visa a prevenção do câncer de intestino, o segundo que mais mata no país. Em Camburi, a ação distribuiu frutas, água, picolé e água de coco para quem passou pelo local, fornecendo informações sobre a prevenção. Exames preventivos, como a colonoscopia, devem ser feitos anualmente na faixa etária de 45 anos ou aos 40 anos, para quem tem histórico familiar da doença, mesmo sem sintomas. . Crédito: Divulgação

Congresso de Vereadores A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim participa, nesta quinta-feira (26) do 8º Congresso Estadual de Vereadores (as) do Espírito Santo (Congreves). Ela será uma das responsáveis pelo Painel Emenda Impositiva, com o tema “Emenda Impositiva Contribuindo com os Avanços das Políticas Públicas”. Nesta edição, o Congreves debate sobre inovação para o futuro das cidades. O evento será realizado entre os dias 25 e 27, no auditório do SESC Guarapari.

Na CasaCor ES A equipe da Mivita Construtora, já deu a largada na preparação do ambiente que a empresa assinará na Casa Cor, que acontece entre julho e setembro, em Vitória. Na linha de frente do projeto, está o time de arquitetura, com a coordenação de Giulia Vescovi, em parceria com o arquiteto Max Mello. Como a Casa Cor acontece na sede do antigo Hotel Canto do Sol, que cederá espaço para um aguardado empreendimento Mivita, vale o spoiler: o ambiente da construtora na mostra de arquitetura e decoração será inspirado no projeto – ainda em desenvolvimento – da área social de um apartamento conceito do futuro empreendimento, com sala de estar, sala de jantar, cozinha aberta, lavabo e varanda gourmet.

Direito Médico O advogado Eduardo Amorim, presidente da Comissão Nacional de Direito Médico da OAB, será um painelistas do I Fórum Internacional da Judicialização da Saúde, que será realizado nos dias 26 e 27 de março, na Emescam. O encontro reúne especialistas para discutir a saúde suplementar em diálogo com sociedade, Estado e ciência.

Terceiro Setor A jornalista e consultora Tatiane Braga é um dos destaques do Encontro de Dirigentes das Apaes do Espírito Santo (EDAES 2026), evento da Federação das Apaes do Estado (Feapaes-ES), que acontece nessa semana (26 e 27), em Pedra Azul. Com a palestra “Comunicação Assertiva e o Papel da Liderança”, ela traz reflexões sobre como líderes das organizações sociais podem se comunicar com mais clareza e influência, habilidades cada vez mais essenciais na gestão de equipes e no fortalecimento institucional.

Páscoa na Afecc Entre chocolates, criatividade e acolhimento, a Afecc realiza, nesta quinta-feira, às 13h, uma oficina de Páscoa dedicada às suas pacientes oncológicas atendidas via SUS. O encontro acontece na Casa Rosa, ao lado do Hospital Santa Rita, e tem como propósito inspirar novas oportunidades de renda e apoiar, com sensibilidade, o retorno dessas mulheres à vida profissional.