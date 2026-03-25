Mateus Carvalho e Thalita Lucas dizem sim-sim em Vitória; veja fotos

Thalita Lucas e Mateus Carvalho: sim-sim no sábado (21), na Área Verde do Álvares Cabral. Crédito: Gustavo Zamprogne & Maressa
Mateus & Thalita
Queridos de RR, Mateus Carvalho e Thalita Lucas disseram sim-sim no sábado (21), na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória. A cerimônia foi realizada no pôr do sol da baía de Vitória. Após o grande dia, o casal embarcou para lua de mel na Europa, entre Londres, Paris, Milão, Verona, Firenze e Roma. Na volta, Mateus retoma a agenda intensa de eventos, com destaque para o Vibra Rock Brasil, no dia 2 de maio. Veja as fotos!
NA PRAIA DO CANTO
Luciana Melo recebeu Renata Vervloet, Kaiky Plaster, Renata Cani e Thanandra Torres no lançamento da linha exclusiva de make e skincare da Chanel, na Praia do Canto. Crédito: Divulgação
Rede Gazeta debate bem-estar animal ...
A discussão sobre bem-estar animal ganha espaço na agenda pública capixaba com a realização do Diálogos: Bem-Estar Animal, evento promovido pela Rede Gazeta na quinta-feira (26). Com horário de início marcado para às 9h, o evento é aberto ao público. No mesmo dia também haverá vacinação gratuita para pets, a partir das 10h, no estacionamento do antigo parque gráfico da Rede Gazeta. A proposta é promover um debate qualificado e propositivo sobre o papel do poder público e da sociedade na construção de cidades mais acolhedoras para os animais, ampliando a compreensão de que o tema está diretamente ligado à saúde pública, à cidadania e à qualidade de vida.
... e promove vacinação gratuita em Vitória
Com mediação da jornalista Cláudia Gregório, o painel contará com nomes importantes para a pauta como Felipe Rigoni, secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo, Janete de Sá, deputada estadual e presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal e Leandro Piquet, delegado do Núcleo de Proteção aos Animais da Polícia Civil do Espírito Santo.
MARÇO AZUL
As médicas Martha Cruz Sperandio, Roseane Bicalho e Sarah Pilon durante ação da Campanha Março Azul na Praia de Camburi, em Vitória, no último domingo (22). A campanha visa a prevenção do câncer de intestino, o segundo que mais mata no país. Em Camburi, a ação distribuiu frutas, água, picolé e água de coco para quem passou pelo local, fornecendo informações sobre a prevenção. Exames preventivos, como a colonoscopia, devem ser feitos anualmente na faixa etária de 45 anos ou aos 40 anos, para quem tem histórico familiar da doença, mesmo sem sintomas. . Crédito: Divulgação
Congresso de Vereadores
A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim participa, nesta quinta-feira (26) do 8º Congresso Estadual de Vereadores (as) do Espírito Santo (Congreves). Ela será uma das responsáveis pelo Painel Emenda Impositiva, com o tema “Emenda Impositiva Contribuindo com os Avanços das Políticas Públicas”. Nesta edição, o Congreves debate sobre inovação para o futuro das cidades. O evento será realizado entre os dias 25 e 27, no auditório do SESC Guarapari.
Na CasaCor ES
A equipe da Mivita Construtora, já deu a largada na preparação do ambiente que a empresa assinará na Casa Cor, que acontece entre julho e setembro, em Vitória. Na linha de frente do projeto, está o time de arquitetura, com a coordenação de Giulia Vescovi, em parceria com o arquiteto Max Mello. Como a Casa Cor acontece na sede do antigo Hotel Canto do Sol, que cederá espaço para um aguardado empreendimento Mivita, vale o spoiler: o ambiente da construtora na mostra de arquitetura e decoração será inspirado no projeto – ainda em desenvolvimento – da área social de um apartamento conceito do futuro empreendimento, com sala de estar, sala de jantar, cozinha aberta, lavabo e varanda gourmet.
Direito Médico
O advogado Eduardo Amorim, presidente da Comissão Nacional de Direito Médico da OAB, será um painelistas do I Fórum Internacional da Judicialização da Saúde, que será realizado nos dias 26 e 27 de março, na Emescam. O encontro reúne especialistas para discutir a saúde suplementar em diálogo com sociedade, Estado e ciência.
Terceiro Setor
A jornalista e consultora Tatiane Braga é um dos destaques do Encontro de Dirigentes das Apaes do Espírito Santo (EDAES 2026), evento da Federação das Apaes do Estado (Feapaes-ES), que acontece nessa semana (26 e 27), em Pedra Azul. Com a palestra “Comunicação Assertiva e o Papel da Liderança”, ela traz reflexões sobre como líderes das organizações sociais podem se comunicar com mais clareza e influência, habilidades cada vez mais essenciais na gestão de equipes e no fortalecimento institucional.
Páscoa na Afecc
Entre chocolates, criatividade e acolhimento, a Afecc realiza, nesta quinta-feira, às 13h, uma oficina de Páscoa dedicada às suas pacientes oncológicas atendidas via SUS. O encontro acontece na Casa Rosa, ao lado do Hospital Santa Rita, e tem como propósito inspirar novas oportunidades de renda e apoiar, com sensibilidade, o retorno dessas mulheres à vida profissional.
Em Brasília
A médica-veterinária Thaiz de Deco Souza, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FAESA, participa no próximo dia 26 de março, em Brasília, do Seminário da Comissão de Valorização da Mulher Médica-Veterinária e Zootecnista.
O Procurador de Justiça Dr. Josemar Moreira tomará posse como Ouvidor do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), na próxima segunda-feira, 30 de março, às 17 horas, em Sessão Solene no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Santa Helena, Vitória. A cerimônia marca o início do biênio 2026/2028 da Ouvidoria e contará com a posse da Dra. Carla Stein, que assume como Subouvidora do MPES e Ouvidora das Mulheres. Na mesma solenidade, assumirão ainda os cargos de Corregedor-Geral do MPES o Dr. Fábio Vello Corrêa e de Subcorregedora-Geral a Dra. Maria de Fátima Cabral de Sá. O ato contará com a presença de membros da instituição, servidores e autoridades convidadas, formalizando a nova composição da Ouvidoria e da Corregedoria-Geral do MPES.
Em Vila Velha
Manoel Goes e Aurea Ligia Bernardi: na exposição de esculturas "Do Traço ao Aço", do artista Vilar, em cartaz até 3 de maio, na Casa da Memória de Vila Velha. A curadoria é de Rosana Paste e Vivva Vilar.
Foto: Manoel Goes e Aurea Ligia Bernardi
Fotografia: Divulgação
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