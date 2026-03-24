Capixabas lançam grife de moda cool e sustentável em São Paulo

Paulo Cesar Nascimento, Guilherme Paganini, Helena Paganini e VictorPaganini: em lançamento da coleção "Raízes" em São Paulo . Crédito: Luprezia
A Casa Paganini, do diretor artístico Guilherme Paganini e sua mãe Helena Paganini, desfilou ano em 2025 na Casa de Criadores, com sucesso entre o público e o cenário da moda brasileira. Neste mês de março, mãe e filho lançaram o site oficial da Casa Paganini.
Para a estreia no e-commerce, a a dupla exibe a coleção "Raízes" , que faz uma reflexão sobre ancestralidade nas roupas, calçados e bolsas. Na última semana, Helena e Guilherme Paganini receberam receberam jornalistas, amigos da marca e influenciadores no Anexo, em São Paulo, para a apresentação de Raízes.
A narrativa da coleção é guiada por duas figuras centrais: a mãe de Guilherme, Helena Paganini, e a avó do criador na sua infância no Espírito Santo. Raízes surge como um convite ao retorno à origem e ao afeto através de suas vivências entre a cidade e a roça, o convívio familiar e a observação atenta dos gestos cotidianos que se transformam em linguagem estética . Ao investigar a história do Brasil e os saberes que atravessam gerações, Guilherme constrói uma coleção de memórias de família.
Lançamento de Raízes da Casa Paganini
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