Capixabas lançam grife de moda cool e sustentável em São Paulo

A Casa Paganini, do diretor artístico Guilherme Paganini e sua mãe Helena Paganini, desfilou ano em 2025 na Casa de Criadores, com sucesso entre o público e o cenário da moda brasileira. Neste mês de março, mãe e filho lançaram o site oficial da Casa Paganini.



Para a estreia no e-commerce, a a dupla exibe a coleção "Raízes" , que faz uma reflexão sobre ancestralidade nas roupas, calçados e bolsas. Na última semana, Helena e Guilherme Paganini receberam receberam jornalistas, amigos da marca e influenciadores no Anexo, em São Paulo, para a apresentação de Raízes.