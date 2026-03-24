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    Colunista social

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Capixabas lançam grife de moda cool e sustentável em São Paulo

Vitória
Publicado em 24/03/2026 às 11h53
Paulo CesarNascimento, Guilherme Paganini, Helena Paganini e VictorPaganini

Paulo Cesar Nascimento, Guilherme Paganini, Helena Paganini e VictorPaganini: em lançamento da coleção "Raízes" em São Paulo . Crédito: Luprezia 

A Casa Paganini, do diretor artístico Guilherme Paganini e sua mãe Helena Paganini,  desfilou ano em 2025 na Casa de Criadores, com sucesso entre o  público e o cenário da moda brasileira. Neste mês de março, mãe e filho lançaram o site oficial da Casa Paganini. 

Para a estreia no e-commerce, a a dupla exibe a coleção  "Raízes" , que faz uma  reflexão sobre ancestralidade nas roupas, calçados e bolsas. Na última semana, Helena e Guilherme Paganini receberam receberam jornalistas, amigos da marca e influenciadores no Anexo, em São Paulo, para a apresentação de Raízes. 

A narrativa da coleção é guiada por duas figuras centrais: a mãe de Guilherme, Helena Paganini, e a avó do criador na sua infância no Espírito Santo. Raízes surge como um convite ao retorno à origem e ao afeto através de suas vivências entre a cidade e a roça, o convívio familiar e a observação atenta dos gestos cotidianos que se transformam em linguagem estética . Ao investigar a história do Brasil e os saberes que atravessam gerações, Guilherme constrói uma coleção de memórias de família. 

Lançamento de Raízes da Casa Paganini

Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo. Maressa Freitas/divulgação
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo. Maressa Freitas/divulgação
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo. Maressa Freitas/divulgação
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo. Maressa Freitas/divulgação
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo. Maressa Freitas/divulgação
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo. Maressa Freitas/divulgação
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo. Maressa Freitas/divulgação
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo. Maressa Freitas/divulgação
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo. Maressa Freitas/divulgação
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo. Maressa Freitas/divulgação
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo. Maressa Freitas/divulgação
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo. Maressa Freitas/divulgação
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
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Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo
Lançamento da Casa Paganini em São Paulo

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