O Parque Cultural Casa do Governador ganhou com festa a instalação "Magic Square #3", um labirinto ao ar livre composto por planos de cor vibrantes que passa a integrar o acervo permanente do espaço, no sábado (21), seguido de show da cantora de Adriana Calcanhoto. O evento reuniu autoridades, artistas e apreciadores de arte. No sábado e domingo (22), também foi realizado o "Só o experimental me interessa: 46 anos da morte de Hélio Oiticica", que contou com a presença de pesquisadores, críticos de arte, artistas e pessoas que conviveram com Hélio Oiticica. Entre os participantes confirmados estão Cesar Oiticica Filho, Lisette Lagnado, Paulo Herkenhoff, Fernanda Lopes, Nuno Ramos, Pollyana Quintella, Paulo Ramos e Maurício Barros de Castro. A cantora e compositora Adriana Calcanhotto participou de uma conversa musical sobre sua relação com a obra de Hélio Oiticica, com mediação do curador do Parque, Omar Salomão. Na inauguração do Magic Square #5, no Museu do Açude, Calcanhotto vestiu um parangolé na cabeça, repetindo o gesto que Hélio havia feito com Waly Salomão décadas antes. Depois, transformou a instalação de Oiticica em cenário e personagem do clipe da música "Pelos Ares", dirigido por Suzana de Moraes. Essa intimidade transbordou para a canção "Parangolé Pamplona", em que a artista homenageia Oiticica, ao fazer alusão ao projeto de parangolé enviado para o Festival de Pamplona, na Espanha, em 1972. A capa do disco "Marítimo" mostra a cantora com um parangolé criado por ela mesma.