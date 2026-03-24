Sérgio Sá Leitão, Ricardo Ferraço e Vivian Coser, Virginia e Renato Casagrande, César Oiticica Filho, Fabrício Noronha, Carol Ruas e Omar Salomão: na inauguração da instalação "Magic Square #3", que reuniu autoridades, artistas e apreciadores de arte, neste sábado (21), com show de Adriana Calcanhoto. Crédito: Hélio Filho
Arte & Música
O Parque Cultural Casa do Governador ganhou com festa a instalação "Magic Square #3", um labirinto ao ar livre composto por planos de cor vibrantes que passa a integrar o acervo permanente do espaço, no sábado (21), seguido de show da cantora de Adriana Calcanhoto. O evento reuniu autoridades, artistas e apreciadores de arte. No sábado e domingo (22), também foi realizado o "Só o experimental me interessa: 46 anos da morte de Hélio Oiticica", que contou com a presença de pesquisadores, críticos de arte, artistas e pessoas que conviveram com Hélio Oiticica. Entre os participantes confirmados estão Cesar Oiticica Filho, Lisette Lagnado, Paulo Herkenhoff, Fernanda Lopes, Nuno Ramos, Pollyana Quintella, Paulo Ramos e Maurício Barros de Castro. A cantora e compositora Adriana Calcanhotto participou de uma conversa musical sobre sua relação com a obra de Hélio Oiticica, com mediação do curador do Parque, Omar Salomão. Na inauguração do Magic Square #5, no Museu do Açude, Calcanhotto vestiu um parangolé na cabeça, repetindo o gesto que Hélio havia feito com Waly Salomão décadas antes. Depois, transformou a instalação de Oiticica em cenário e personagem do clipe da música "Pelos Ares", dirigido por Suzana de Moraes. Essa intimidade transbordou para a canção "Parangolé Pamplona", em que a artista homenageia Oiticica, ao fazer alusão ao projeto de parangolé enviado para o Festival de Pamplona, na Espanha, em 1972. A capa do disco "Marítimo" mostra a cantora com um parangolé criado por ela mesma.
FASHION MEETING
As empresárias Júlia Abikair e Luiza Larica, nomes à frente da multimarcas Eight, selaram uma parceria de peso com a designer de joias Carla Buaiz para um almoço exclusivo no restaurante Eliah. O encontro, que movimentou a Praia do Canto, marcou o start da temporada Outono-Inverno da loja em sintonia com o brilho das mais recentes linhas autorais da joalheria: Compasso, Ritmo e Pulsar. O desfile, com 18 looks curados, teve trilha sonora contemporânea da DJ Larissa Tan Tan. Na foto: .Alessandra de Melo, Carla Buaiz e Luiza Larica . Crédito: Arthur Louzada
A empresária Silvana Araújo e Fred Salazar mergulharam no charme de Bichinho, vilarejo artsy colado a Tiradentes, para uma imersão criativa no Ateliê De Nós Dois. Recebidos pelo casal de artistas Carla Vazarin e Ronaldo Mendes, os capixabas conferiram de perto a produção de barro e azulejaria multicolorida que define a identidade do espaço. O encontro rendeu frutos: uma curadoria sensível de peças feitas à mão desembarca direto das Minas Gerais para a Casa Malê, na Praia da Costa, reforçando o DNA de moda e arte brasileira da concept store.
PARABÉNS PRA VOCÊ!
Jacqueline, Yasmin, Enzo e Sandro Pretti: celebrando os 8 anos do Enzo em família! . Crédito: Cloves Louzada
Lula Finamore, na comemoração de seu aniversário de 81 anos, junto ao filho Felipe Finamore Simoni e aos demais sócios do escritório Finamore Simoni Advogados, Bruno Finamore Simoni e Thiago Rezende.
Mesas do Brasil
Andrea Paula Michelini, Andressa Allen, Janaína Pimentel, Laila Nemer, Mariana Buaiz e Mônica Fonseca convidam para a tarde de autógrafos de O Grande Livro de Mesas do Brasil, do autor Francisco Campelo. Será nesta quinta-feira (26), às 18h, no Ala Parque do Shopping Vitória. A obra reúne 2.500 imagens inéditas, revelando acervos raros e tradições da cultura brasileira de receber.
Lançamento imobiliário
Nesta quinta-feira (26), a RS Construtora, em parceria com o Grupo Incospal, realiza uma Avant-Première exclusiva para convidados para apresentar o EDGE LUXURY APARTMENTS. O empreendimento é um refúgio luxuoso, que promete abrilhantar uma das regiões mais estratégicas da capital capixaba, no Barro Vermelho, numa área que passa por um importante processo de valorização urbana impulsionado pela requalificação do Canal de Camburi.
No Restaurant Week
A chef Bia Delmaestro confirmou que, pela primeira vez, o Caçarola Bistrot participa do Restaurant Week ES. Inspirada no desafio criativo desta edição - a Copa do Mundo -, Bia escalou uma "seleção" de clássicos franceses para o menu de almoço, de terça a sexta, provando que a gastronomia e o esporte falam a mesma língua universal. Entre os destaques da "Copa Gastronômica" da casa francesa do Barro Vermelho, estão o icônico Ravioli à la Parisienne e os Escalopinhos com Gratin Dauphinois. É a chance de conferir o savoir-faire do bistrô com o custo-benefício do festival. O Restaurant Week vai de 26 de março a 26 de abril.
Happy hour
Nesta terça-feira, 24, o consultor imobiliário André Correia recebe o gerente de Parcerias da Helbor, Horácio Tornic Filho, para um happy hour com corretores de imóveis, em Vila Velha. O encontro será uma oportunidade para entender melhor o mercado imobiliário de São Paulo e conhecer opções de empreendimentos ideais para investidores.
Café com resultados
A Acacci comemora 38 anos de bons serviços prestados com um café nesta quarta-feira (25), às 8h30, em seu auditório. Na ocasião, serão apresentados resultados e novos projetos, em mais um capítulo de uma trajetória marcada pela solidariedade e dedicação.
Parabéns pra você!
Sabrina Denadai vai comemorar seu aniversário de 50 anos em sunset party, no domingo (29), a partir das 15h, no La Isla Marina Club, em Vitória.
No lançamento da Mega Store Cacau Show - que será nesta terça-feira, dia 24 de março, no Shopping Vitória, a partir das 12 horas - os cem primeiros clientes ganham o Ovo de Páscoa Cacau Magia. A promoção é válida somente para o dia do lançamento do novo espaço de experiências e a entrega está limitada a uma unidade por pessoa. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável, sendo que cada adulto terá direito a um brinde.
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