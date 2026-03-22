Nelma Freire celebra aniversário com amigas em Vitória; veja fotos

Fotografia

O fotógrafo Fernando Madeira é o homenageado deste ano do Projeto Artista Capixaba, realizado há 12 anos pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education. Com mais de 12 premiações, entre elas o Prêmio Conrado Wessel e outros de fotojornalismo, o cariaciquense considera a sua arte uma forma de escuta, de estar presente e de transformar instantes em permanência. É repórter fotográfico de A Gazeta desde 2014, fundador projeto social que leva oficinas de fotografia para jovens da periferia “Olhai por Nós”, e atua ainda como fotógrafo documental humanista. Segundo o coordenador da escola Joelmo Costa, os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental já começaram a mergulhar na história de vida dele e terão o desafio de produzir fotos inspiradas no estilo do artista. Ao final, será realizada uma exposição coletiva. O trabalho acontece neste primeiro semestre, sob a condução dos professores de Língua Portuguesa e Arte, respectivamente, Rafaela Dantas e Emílio Aceti.