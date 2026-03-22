Nelma Freire celebra aniversário com amigas em Vitória; veja fotos

Nelma Freire celebrou aniversário nesta terça-feira (17) com amigas, no Restaurante Balthazar. Crédito: Mônica Zorzanelli
Viva, Nelma!
Querida de RR, Nelma Freire celebrou idade nova ao lado das amigas do Grupo "Pantaneiras", na terça-feira (17), no Restaurante Balthazar, em Vitória. A aniversariante brindou o aniversário com bolo, espumante e muitos abraços. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
MEDICINA
A FAESA iniciou, com exclusividade no Hospital Santa Rita, as atividades práticas de semiologia dos estudantes de Medicina. A vivência em um dos principais complexos hospitalares do Espírito Santo, com reconhecimento nacional, reforça a proposta de uma formação diferenciada, unindo ensino, pesquisa, inovação e humanização. “É com grande prazer que iniciamos este caminho de parceria de excelência na nossa formação do médico do futuro”, destaca a coordenadora e professora do curso de Medicina da FAESA, Rosana Alves. Na foto: Da esquerda para direita: Alexandre Theodoro, Reitor da FAESA; Henrique Theodoro, Superintendente da FAESA; Rosana Alves, Coordenadora do Curso de Medicina FAESA; Guilherme Theodoro, Diretor da FAESA; Marilucia Silva Dalla, Presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC) Hospital Santa Rita e Franco Medeiros, diretor financeiro do Hospital Santa Rita. Crédito: Divulgação
Despertar junto à cidade e conectar-se com o corpo e a mente ao nascer do sol: essa é a experiência proposta pelo Yoga ao Amanhecer, de manhã cedinho na Curva da Jurema, em Vitória. O evento da Track&Field Vitória retorna para uma segunda edição no último sábado do mês de março (28), às 04h30, proporcionando uma prática de yoga coletiva com direito a mesa de frutas, ativações especiais e kit exclusivo da marca. Inscrições no app TFSports. Cada um leva sua própria canga.
EM BRASÍLIA
A sócia e diretora-geral do Movimento Cidade, Luísa Costa, esteve em Brasília ao lado do secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, e do gerente de projetos da Secretaria-Executiva, Fabrício Antenor. O encontro foi uma oportunidade para apresentar o trabalho desenvolvido pelo Movimento Cidade no Espírito Santo, no Brasil e em articulações na América Latina, fortalecendo iniciativas voltadas à economia criativa, formação cultural e circulação artística.
Foto: Movimento Cidade em Brasília
Fotografia: Divulgação
NA FLÓRID
A ginecologista capixaba Manoela Guimarães, especialista em cirurgia íntima, foi premiada como melhor cirurgiã em clitoropexia pela Sociedade Internacional de Cosmetoginecologia (ISCG). O reconhecimento foi entregue na Flórida (EUA) pelo presidente da entidade, o cirurgião Marco Antonio Pelosi, destacando a médica entre profissionais de diversas nacionalidades e colocando o Espírito Santo em evidência no cenário global da cosmetoginecologia. . Crédito: Divulgação
Fotografia
O fotógrafo Fernando Madeira é o homenageado deste ano do Projeto Artista Capixaba, realizado há 12 anos pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education. Com mais de 12 premiações, entre elas o Prêmio Conrado Wessel e outros de fotojornalismo, o cariaciquense considera a sua arte uma forma de escuta, de estar presente e de transformar instantes em permanência. É repórter fotográfico de A Gazeta desde 2014, fundador projeto social que leva oficinas de fotografia para jovens da periferia “Olhai por Nós”, e atua ainda como fotógrafo documental humanista. Segundo o coordenador da escola Joelmo Costa, os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental já começaram a mergulhar na história de vida dele e terão o desafio de produzir fotos inspiradas no estilo do artista. Ao final, será realizada uma exposição coletiva. O trabalho acontece neste primeiro semestre, sob a condução dos professores de Língua Portuguesa e Arte, respectivamente, Rafaela Dantas e Emílio Aceti.
Documentário
O documentário Águas do Itapemirim, produzido pelo Instituto Últimos Refúgios, será exibido na próxima terça, dia 24, da Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce, organizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales). Será a partir das 14h20, no auditório Hermógenes Lima da Fonseca, na Ales, com uma breve apresentação da produção audiovisual no início feita pela bióloga e conselheira fiscal do Últimos Refúgios, Caroline Reis de Araujo.
Olimpíada Brasileira de Física
Heitor Soares de Oliveira Fischer, atualmente aluno da 3ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education, conquistou a tão sonhada medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Física, uma das competições de conhecimento mais difíceis do país, que conta com três etapas, sendo a última composta até de prova experimental. Ele foi o único estudante do Estado da 2ª série a realizar o feito na última edição. Vale citar que Heitor já tem mais de cem medalhas em olimpíadas do conhecimento nacionais e internacionais.
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