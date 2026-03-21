Veja como foi o vernissage de “Mineral” na OÁ Galeria em Vitória

A OÁ Galeria, em Vitória, inaugurou na quarta-feira (18) a exposição coletiva “Mineral”, reunindo trabalhos de Hilal Sami Hilal, Isabela Frade, João Coser, Marcos Martins (in memoriam), Natan Dias e Paulo Vivacqua. Partindo da ideia de uma “geologia como linguagem”, a exposição apresenta obras que investigam as relações entre matéria, tempo e transformação. Argila, pedra, aço, cobre e plástico reciclado aparecem como elementos centrais nas pesquisas dos artistas, revelando processos de sedimentação, fricção e deslocamento que atravessam tanto a natureza quanto a experiência humana. A mostra reúne esculturas e instalações que exploram diferentes formas de relação entre gesto, materialidade e espaço. A mostra permanece em cartaz até 22 de maio, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Veja quem circulou pelo vernissage na galeria de fotos de Cacá Lima e Mônica Zorzanelli.