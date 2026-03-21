  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Veja como foi o vernissage de “Mineral” na OÁ Galeria em Vitória

Vitória
Publicado em 21/03/2026 às 04h00
Natan Dias, Thais Hilal, Paulo Vivacqua, Isabela Frade

Natan Dias, Thais Hilal, Paulo Vivacqua, Isabela Frade. Crédito: Cacá Lima

Mineral

A OÁ Galeria, em Vitória, inaugurou na quarta-feira (18) a exposição coletiva “Mineral”, reunindo trabalhos de Hilal Sami Hilal, Isabela Frade, João Coser, Marcos Martins (in memoriam), Natan Dias e Paulo Vivacqua. Partindo da ideia de uma “geologia como linguagem”, a exposição apresenta obras que investigam as relações entre matéria, tempo e transformação. Argila, pedra, aço, cobre e plástico reciclado aparecem como elementos centrais nas pesquisas dos artistas, revelando processos de sedimentação, fricção e deslocamento que atravessam tanto a natureza quanto a experiência humana. A mostra reúne esculturas e instalações que exploram diferentes formas de relação entre gesto, materialidade e espaço. A mostra permanece em cartaz até 22 de maio, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Veja quem circulou pelo vernissage na galeria de fotos de Cacá Lima e Mônica Zorzanelli.

NO SHOPPING VITÓRIA

Ana Maria e Mariana Buaiz

O Shopping Vitória e a Fragrance Maison promoveram, na noite desta quarta-feira (18), um coquetel exclusivo para convidados, que marcou a inauguração de uma experiência sensorial inédita da Chanel no Espírito Santo. O Podium Chance Chanel segue até o dia 1ª de abril na Praça Central do shopping e apresenta ao público o universo da alta perfumaria da maison francesa.  na foto: Ana Maria e Mariana Buaiz. Crédito: Pedro Oliver

Virgínia Casagrande e José Luis Galvêas. Divulgação
capa de revista

O empresário José Luís Galveas fez um pit stop especial no Parque Cultural Casa do Governador para entregar em mãos à primeira-dama, Virgínia Casagrande, a nova edição da revista institucional da Galwan. Dona Virgínia, inclusive, estampa a capa desta edição em reconhecimento à sua iniciativa de abrir a residência oficial ao público, transformando-a em reduto de arte e cultura. A publicação ainda mergulha em temas como o novo aeroporto das montanhas e o restauro do Teatro Carlos Gomes.

EM SÃO PAULO

Ricardo Cabianca, Bruno Rabello, Leticia Ribeiro, o CEO Rodrigo Oliveira e Fabio Marin.

Um dos principais encontros do mercado de mídia Out of Home do país, o OOH Summit Brasil, contou com a presença da capixaba Maely Mídia OOH. O evento aconteceu nesta semana, em São Paulo, e reuniu lideranças, executivos e especialistas do setor em uma programação de alto nível, com palestras e apresentação de cases, incluindo convidados nacionais e internacionais. O OOH Summit Brasil é tradicionalmente reconhecido como um ambiente que conecta empresas e profissionais do ramo, fortalecendo o networking e a geração de novos negócios. Na foto, Ricardo Cabianca, Bruno Rabello, Leticia Ribeiro, o CEO Rodrigo Oliveira e Fabio Marin. Crédito: Divulgação

A vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, e o CEO Flávio Schiavone,. Divulgação
No rio

A vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, e o CEO Flávio Schiavone, durante a 36° edição da SRE Trade Show, um dos maiores eventos do varejo alimentício das Américas. Com crescimento em mercados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Bahia, a empresa aproveitou o evento para apresentar lançamentos, se aproximar de potenciais novos clientes e reforçar seus diferenciais. No estande da empresa, os visitantes tiveram uma programação interativa, que incluiu aulas-show ao vivo com a chef patissier Dany Novo e tour virtual com óculos de realidade virtual.

No Parque da Casa do Governador

O secretário de Estado da Cultura Fabrício Noronha convida para inauguração da escultura Magic Square #3 do artista Hélio Oiticica com show da cantora Adriana Calcanhoto, neste sábado (21), no Parque Cultural Casa do Governador. O evento marca ainda a despedida do  governador Renato Casagrande e da primeira-dama Maria Virgínia Casagrande do parque. 

Nova administração na Aldeia

O Condomínio Aldeia da Praia, em Guarapari, um dos mais exclusivos e valorizados do Estado, conta agora com nova administração. Foi eleito no último sábado (14) o Conselho Deliberativo do residencial, para o biênio 2026-2028. A chapa Renovar e Unir Aldeia foi a escolhida com 85,6% dos votos dos moradores. Getúlio Vargas é o presidente do conselho, que é composto também por Luciano Machado e Celio Pitanga. A nova gestão buscará ampliar o diálogo com os condôminos, para uma administração participativa, ouvindo as contribuições para tomar decisões alinhadas aos desejos da comunidade, tendo em vista a melhoria contínua no condomínio.

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